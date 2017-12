بازی World in Conflict را بصورت رایگان تجربه کنید

به‌تازگی شرکت یوبیسافت نسخه Complete Edition بازی World in Conflict را بصورت رایگان در شبکه UPLAY قرار داده است. بنابر اعلام شرکت یوبیسافت، این فرصت ویژه تا تاریخ ۱۱ ماه دسامبر همین ماه برقرارا خواهد بود و با زیکنان با دانلود این بازی در شبکه UPLAY قادر خواهند بود تا بازی World in Conflict را بصورت رایگان تجربه کنند. […]

بنابر اعلام شرکت یوبیسافت، این فرصت ویژه تا تاریخ ۱۱ ماه دسامبر همین ماه برقرارا خواهد بود و با زیکنان با دانلود این بازی در شبکه UPLAY قادر خواهند بود تا بازی World in Conflict را بصورت رایگان تجربه کنند.

بازی World in Conflict عنوانی در سبک استراتژیک می‌باشد، سازندگان این بازی در استودیوی Massive Entertainment ساخت بازی شناخته شده‌ای همچون عنوان Tom Clancy’s The Division را در کارنامه خود دارند. همواره از بازی World in Conflict به عنوان دومین موفقیت چشمگیر استودیوی بازیسازی Massive نام برده شده است، در واقع این استودیو با توسعه و معرفی بازی World in Conflict توانسته بود تا نامی برای خود دست و پا کند.

بازی World in Conflict در تلاش است تا به بازیبازان نشان دهد که در صورت ادامه جنگ سرد و در نهایت وقوع جنگ جهانی سوم، شرایط چگونه پیش میرفت و چه اتفاقات ناگواری می‌توانست رخ دهد! در نسخه Complete Edition بازی که به صورت رایگان در اختیار بازیبازن قرار گرفته است، هم نسخه اصلی بازی و هم تمامی بسته‌های گسترش دهنده آن گنجانده شده است.

در نسخه اصلی بازی شما در طرف نیروه‌های آمریکایی خواهید بود و از زمین‌های محلی خود در برابر تچاوز ارتش روسیه دفاع خواهید کرد. در بسته‌های گسترش دهنده بازی شما می‌توانید در نقش ارتش شوروی ظاهر شده و به مکان‌های مورد نظر حمله ور شوید.

منبع متن: gamefa