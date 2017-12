نظریه: پروژه مرموز From Software، نسخه جدید Tenchu است

شرکت From Software طی مراسم سالانه The Game Awards از پروژه جدید خود با تیزری کاملا مرموز و بدون جزئیات خاصی رونمایی کرد.

تاکنون افرادی تئوری داده‌اند که وجود یک سلاح عجیب با خون و استخوان، نشان‌دهنده نسخه جدید Bloodborne است اما با این وجود، چنین چیزی بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. Sony Interactive Entertainment مالکیت آی‌پی Bloodborne را در دست دارد و اگر From Software خودش بخواهد آن را طی یک مراسم رونمایی کند، بر ضد قوانین صنعت بازی‌های ویدیویی خواهد بود. رونمایی از یک بازی، معمولا بر عهده ناشر و مالک آی‌پی است و برند Sony در هیچ‌جای این تیزر دیده نمی‌شد.

برخی انتظار داشتند این تیزر به معنای رونمایی کامل از بازی طی مراسم فردا در PSX باشد اما یاسوهیرو کایتِهو که در From Software کار می‌کند، گفت تا یک سال آینده از این بازی به‌طور کامل رونمایی نمی‌شود. قوانین این صنعت را هم کنار بگذاریم، اشاره به نسخه جدید Bloodborne بدون ذکر هیچ نامی از PS4 هیچ نفعی برای Sony ندارد. همچنین با توجه به اینکه PS4 وارد نیمه دوم عمر خود شده و Switch به عنوان رقیبی قدرت‌مند رشد می‌کند، بهترین کار برای Sony این است که گزینه‌های بیشتری برروی میز بیاورد و نشان دهد PS4 بازی‌های AAA فوق‌العاده‌ای در راه دارد. مخفی شدن در سایه‌ها هیچ مزیتی نخواهد داشت.

بنابراین اگر این بازی Bloodborne نباشد، چه چیزی است؟ چند شواهد در این تیزر وجود دارد. اول از همه، برروی کاغدی که در پس‌زمینه تریلر دیده می‌شود، متنی به زبان ژاپنی نوشته شده است و بسیار به متون نینجایی شباهت دارد. برخی می‌گویند این زبان کانجی ژاپنی نیست اما اشتباه می‌کنند. چیزی که ما می‌بینیم، فرم روان کانجی است که بسیاری از دفترچه‌های راهنما، نامه‌ها و اسناد شینوبی به این شکل نوشته شده‌اند.

در ادامه، نامه‌ای را برای شما قرار داده‌ایم و در حالی که توسط یک نینجا نوشته نشده (متن آن را Ryoma Sakamoto نوشته که بسیاری او را به عنوان شخصیت اصلی Yakuza Ishin می‌شناسند)، مثال خوبی است که نشان دهیم این فرم نوشتاری چگونه به‌نظر می‌رسد.

یکی دیگر از شواهد، وسیله‌ای فلزی بوده که در آن سلاح و توسط سایه‌ها پنهان شده است. تصویر زیر کمی با فتوشاپ واضح‌تر و روشن‌تر در آمده که بدون شک یک "کونای" را نشان می‌دهد؛ یک سلاح پرتابی سنتی برای نینجاها.

خود آن سلاح عجیب هم ممکن است یک بازوی مصنوعی باشد.





سپس به نشانه نهایی می‌رسیم که جمله "Shadows Die Twice" (سایه‌ها دوبار می‌میرند) است. From Software پیش از این یک بازی با محوریت نینجا ساخته که مفهوم سایه در موقعیت‌های نزدیک به مرگ در آن نمایان می‌شده و آن چیزی نیست جز Tenchu: Wrath of Heaven برای PS2. در ادامه می‌توانید ویدیویی از آن را مشاهده کنید:

احتمال اینکه بازی جدید آن‌ها Tenchu باشد، بسیار بالاست. Kadokawa Games، شرکت مادر From Software، پیش از این اعلام کرده بود که می‌خواهد عناوین قدیمی و ساکت را به کنسول‌های امروزی بیاورند و این ظاهرا نمونه دیگری از آن‌ها است. اگر نسخه جدید Tenchu هم عرضه نشود، حداقل عنوانی خواهد بود که به نینجا ارتباط دارد.

متاسفانه باید مدت زیادی صبر کنیم تا مطمئن شویم این حرف‌ها درست است اما طرفداران سال‌هاست که منتظر Tenchu هستند بنابراین چند ماه دیگر یا یک سال، نمی‌تواند سخت باشد.

