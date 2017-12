در برنامه‌ی این هفته، میایم مراسم Game Awards رو موشکافی می‌کنیم. از تئوری‌های محمد در مورد مترو، شغل مورد علاقه‌ی کسرا و لعنت فرستادن به اسکار تا تیکه‌های متوالی و بی پایان به EA، وحشت کیهانی که سینا رو فرا می گیره و شرطی که ممکنه کار دست همه‌مون بده.

پردیس‎کست، پادکست هفتگی وبسایت پردیس‎گیم هستش که شما می‎تونید از طریق سایت ما، کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و ساوندکلاد بهش دسترسی پیدا کنید. همچنین علاقه‌مندان به هنر موسیقی، می‌توانید برای شنیدن موسیقی‌های درون پادکست، به کانال دوستان ما یعنی @jumpinourspace سر بزنید.

لیست موسیقی‌های قسمت ششم پردیس‌کست:

Radiohead - The National Anthem

Nickelback - When We Stand Together

Joe Satriani - Energy

Mike Oldfield - Nuclear

مدت زمان پادکست: 1:08:000 - بررسی بازی‌های معرفی شده در The Game Awards

دانلود پردیس‌کست - قسمت ششم

منبع متن: pardisgame