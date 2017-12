دانلود مراسم و تمامی تریلرهای The Game Awards 2017

یک مراسم دیگر و یک پست دانلود دیگر.. اما این‌بار با طعم برترین‌های ۲۰۱۷( Game Award 2017) مانند همیشه جف کیلی(Geoff Keighley) میزبان و تهیه‌کننده مراسم The Game Awards امسال بود. مراسم گیم آوارد هر ساله تقریبا ۲۰ روز مانده به شروع سال میلادی جدید در ایالات متحده و در تئاتر مایکروسافت برگزار می‌شود. همان‌طور […]

مانند همیشه جف کیلی(Geoff Keighley) میزبان و تهیه‌کننده مراسم The Game Awards امسال بود. مراسم گیم آوارد هر ساله تقریبا ۲۰ روز مانده به شروع سال میلادی جدید در ایالات متحده و در تئاتر مایکروسافت برگزار می‌شود. همان‌طور که مطلع هستید و اخبار را دنبال می‌کنید، ساعاتی پیش مراسم اهدا جوایز برترین‌های سال ۲۰۱۷ میلادی به پایان رسید و عناوین شاخص امسال نیز مشخص شدند تا برای چهارمین بار هم که شده است، شاخص‌ترین‌های صنعت بازی‌های ویدیویی و هنرهشتم مشخص شوند. باز هم مفتخریم که به عنوان اولین و سریع‌ترین رسانه در این حوزه، مراسم را با کیفیت‌های متفاوت برایتان قرار دهیم. ناگفته نماند که عنوان خوش‌ساخت و پرطرفدار نینتندو یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild در کنار کسب جایزه بهترین بازی سال، موفق به دریافت ۲ جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازی اکشن ماجراجویی نیز شد.

پوشش زنده و گزارش لایو بلاگ گیمفا

تریلر معرفی World War Z

تریلر معرفی Accounting+

تیزر تریلر ساخته جدید From Software

تریلر معرفی بسته‌الحاقی Legend of Zelda: Breath of the Wild

تریلر معرفی بازی جدید SoulCalibur VI

تریلر معرفی عنوان جدید سازندگان فایرواچ، In the Valley of Gods

تریلر معرفی حالت رقابتی Battle Royale عنوان Fortnite

تریلر معرفی بازی انحصاری نینتندو سوییچ، Bayonetta 3

تریلر معرفی ۲ نسخه اول Bayonetta برای نینتندو سوییچ

تریلر دریافت تاریخ انتشار عنوان Sea of Thieves

تریلر فوق‌العاده و ۸ دقیقه‌ای Death Stranding

تریلر معرفی عنوان Fade to Silence

تریلر جدید از بازی Dreams

تریلر معرفی عنوان Witchfire

تریلر گیم‌پلی از بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds

تریلر سینماتیک و جدید عنوان پر سر و صدای نمایشگاه ای تری، Metro Exodus

تریلر جدید از بازی A Way Out

تریلر معرفی عنوان جدید سازندگان Payday، بازی GTFO

تمامی اخبار و مطالب گیمفا در رابطه با مراسم The Game Award 2017 رو می‌توانید از طریق دسته‌بندی آن مشاهده نمایید.

