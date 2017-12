تنها جایزه عنوان PUBG طی رویداد The Game Awards به فراموشی سپرده شد

عنوان پر طرفدار PlayerUnknown’s Battlegrounds بر اساس نظر داورانِ رویداد The Game Awards 2017 در چند بخش مهم نامزد شده بود اما در کمال تعجب امروز در زمان برگذاری این مراسم تنها جایزه این بازی اعطا نشد تا تنها دستاورد این عنوان آنلاین در رویداد معرفی برترین بازی‌های سال به فراموشی سپرده شود.

به گزارش پردیس‌گیم، با اطلاع از اینکه میزبان مراسم The Game Awards یعنی جف کیلی و دیگر مهمانان این مراسم برترین بازی چندنفره را معرفی نکرده بودند وبسایت Polygon امروز دلیل این موضوع را از کیلی جویا شد و وی نیز در پاسخ تایید کرد که عنوان PUBG در رقابت با عناوینی چون Destiny 2 ،Mario Kart 8 Deluxe ،Splatoon 2 ،Fortnite و Call of Duty: World War II موفق به دریافت این جایزه شده است. کیلی همچنین از بابت تاخیر در اعلام این خبر عذرخواهی کرد.

PUBG در بخش برترین عنوان در حال پیشرفت نیز نامزد شده بود اما جایزه برترین بازی این دسته به Overwatch رسید. همچنین این بازی در میان نامزدهای برترین بازی سال نیز حضور داشت که The Legend of Zelda: Breath of the Wild این عنوان را بدست آورد.

طی رویداد The Game Awards 2017 جدیدترین نقشه PUBG به نام Miramar نمایش داده شد. این نقشه هم اکنون برای بازی در دسترس قرار دارد. همچنین تاریخ عرضه نسخه کامل این بازی بیستم دسامبر (چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۶) اعلام شد.

