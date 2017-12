تعطیلات سال نوی میلادی در راه است و بازی‌بازان می‌خواهند از بازی های عرضه شده نهایت لذت را ببرند و به خوبی آن ها را تجربه نمایند. یکی از عناوین خوب و بزرگ امسال، بازی وحشت بقای The Evil Within 2 بود که تجربه خوبی را به بازی‌بازان ارایه می‌داد. حال، شرکت بتسدا قصد دارد تا […]

تعطیلات سال نوی میلادی در راه است و بازی‌بازان می‌خواهند از بازی های عرضه شده نهایت لذت را ببرند و به خوبی آن ها را تجربه نمایند. یکی از عناوین خوب و بزرگ امسال، بازی وحشت بقای The Evil Within 2 بود که تجربه خوبی را به بازی‌بازان ارایه می‌داد. حال، شرکت بتسدا قصد دارد تا یک نسخه رایگان از بازی The Evil Within 2 را در اختیار بازی‌بازان همه پلتفرم ها قرار دهد تا همه تعطیلات را با این عنوان سپری کنند.



بازی‌بازان رایانه های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان، از امروز می‌توانند فصل های افتتاحیه و اولیه بازی The Evil Within 2 را به صورت رایگان و بدون پرداخت مبلغی تجربه نمایند. اگر هم پس از تجربه این نسخه رایگان قصد ادامه بازی و خریداری آن را داشتید، می‌توانید به راحتی این کار را انجام داده و تمامی پیشرفت ها و فعالیت های شما در بازی به طور مستقیم وارد نسخه اصلی بازی خواهد شد.

عنوان The Evil Within 2 در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط شرکت بتسدا عرضه شد. این بازی به وسیله استودیوی Tango Gameworks ساخته شده که شینجی میکامی مشهور آن را تاسیس کرده و هم‌اکنون به عنوان تهیه کننده استودیو کار می‌کند. بازی‌بازان در The Evil Within 2 باری دیگر کنترل شخصیت سباستین کاستیانوس (Sebastian Castellanos) را بر عهده می‌گیرند؛ کسی که به STEM بازگشته و قصد دارد دختر گم شده خود را که توسط Mobius اسیر شده، پیدا کند. در نسخه دوم بر خلاف نسخه اول بازی، داستان برای سباستین بسیار شخصی تر شده و جنبه های شخصیتی بسیار بیشتری را از او می‌شناسیم. این نکته نیز قابل ذکر است که The Evil Within 2 بر خلاف نسخه اول مشکلات فنی شدید نداشته و به راحتی روی تمامی پلتفرم ها قابل بازی است. شما می‌توانید. شما می‌توانید تحلیل فنی این بازی را از اینجا مطالعه و تماشا نمایید.

عنوان The Evil Within 2 هم‌اکنون برای پلتفرم های رایانه های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس است.

منبع متن: gamefa