PSX 2017 | تجربه The Last Guardian VR معرفی شد

بازی The Last Guardian سرانجام پس از مدت ها عرضه در سال گذشته میلادی عرضه شد و حال، شرکت سرگرمی های سونی قصد دارد تا تجربه واقعیت مجازی این عنوان را نیز به بازی‌بازان و طرفداران بدهد.



در جریان مراسم PSX 2017، اعلام شد که The Last Guardian به پلی‌استیشن وی‌آر می‌آید. بازی‌بازان می‌توانند بازی The Last Guardian VR را در تعطیلات سال نوی میلادی تجربه نمایند. تاریخ انتشار دقیق این بازی ۱۲ ماه دسامبر اعلام شده است. توییت پلی‌استیشن را در زیر مشاهده کنید:

دموی The Last Guardian VR در راه پلی‌استیشن وی‌آر است. — PlayStation (@PlayStation) December 9, 2017

منبع متن: gamefa