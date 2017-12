امروز در جریان نمایشگاه PlayStation Experience، آقای "شوهی یوشیدا" رئیس استودیوهای جهانی PlayStation، اطلاعات جدیدی از دو بازی مطرح انحصاری PS4 یعنی Days Gone و Ghost of Tsushima را به اشتراک گذاشت.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، آقای یوشیدا در ابتدا به این نکته اشاره کرد که از زمانی که Ghost of Tsushima را در مراحل اولیه توسعه تجربه کرده حدود دو سال می‌گذرد و این نشان می‌دهد که بازی در بخش مهمی از ساخت خود به سر می‌برد. همچنین آقای یوشیدا افزود که Ghost of Tsushima "بسیار وسیع‌تر" از inFamous Second Son خواهد بود.

در ادامه آقای یوشیدا یک خاطره جالب را بیان کرد. چند سال قبل تیم توسعه Sucker Punch از جزیره تسوشیما در ژاپن دیدن کردند و بعد از آن روزنامه‌های محلی می‌خواستند این موضوع را فاش کنند که احتمالا سازندگان inFamous مشغول توسعه بازی بر مبنا تاریخ ژاپن هستند. اما Sony بلافاصله موضوع را متوجه شد و از انتشار این اطلاعات جلوگیری کرد.





اما آقای یوشیدا گذری را نیز به بازی مطرح Days Gone‌ زده است. به گفته آقای او، Days Gone‌ در سال 2018 منتشر می‌شود. این اولین بار است که یک مقام رسمی Sony به طور قطعی سال انتشار بازی را تایید می‌کند. همچنین نکته جالب این است که Days Gone‌ از ابتدا تا انتها قابل بازی است و اکنون فرآیند توسعه و طراحی مراحل به پایان رسیده است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر تمرکز سازندگان بر روی بهینه‌سازی و از بین بردن باگ‌ها و ایرادات است.

منبع متن: pardisgame