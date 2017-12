PSX 2017‌| عنوان Ghost of Tsushima بسیار وسیع تر از InFamous: Second Son خواهد بود

به تازگی آقای Shuhei Yoshida، مدیر عامل شرکت سونی، در نمایشگاه PSX 2017‌ اطلاعات و جزییات جدیدید در رابطه با عنوان Ghost of Tsushima به اشتراک گذاشت. به گفته وی این عنوان بسیار وسیع تر از inFamous: Second Son و بزرگترین عنوانی است که توسط استودویو ساکر پانچ ساخته می شود مراسم PSX 2017 امروز آغاز شده […]

مراسم PSX 2017 امروز آغاز شده و در ابتدای مراسم آقای Shuhei Yoshida، مدیر عامل شرکت سونی به روی صحنه آمده و اطلاعات و جزییات بیشتری از عنوان Ghost of Tsushima را به اشتراک گذاشت. به گفته وی هنگامی که او برای نخستین بار این عنوان را مشاهده کرده این عنوان در مراحل اولیه ساخت قرار داشته است. وی به مدت دوسال این عنوان را تجربه کرده و به این نکته اشاره کرد که این بازی بسیار وسیع تر از InFamous: Second Son و بزرگترین عنوانی است که توسط استودویو ساکر پانچ ساخته می شود. قسمت مبارزات با شمشیر این بازی هم اکنون قابل بازی است که در حال حاضر بسیار خوب به نظر می رسد.

آن چه که از گفته های آقای Shuhei Yoshida دریافتیم تیم سازنده به ملاقات آقای Shuhei Yoshida رفته و نزدیک بود بازی قبل از اعلام رسمی آن فاش شود زیرا روزنامه های محلی نیز به آن پرداخته بوده اند ولی خوشبختانه این موضوع خیلی در روزنامه ها به موضوع بزرگی تبدیل نشده و در نهایت از فاش شدن آن جلوگیری کرد.

جالب این جا است که آقای Shuhei Yoshida هنوز عنوان Death Stranding و The Last of Us Part II را بازی نکرده اما به گفته ایشان، وی عنوان Marvel’s Spider-Man را تجربه کرده است. این یک بازی نقش آفرینی است و هر بار که به سراغ این بازی می روید تجربه متفاوتی خواهید داشت. همچنین ایشان در حال حاضر مشغول تجربه عنوان Days Gone است که احتمالا تمام بخش های این عنوان هم اکنون قابل بازی است و به گفته وی با بازی بسیار بزرگی روبرو هستیم. متاسفانه آقای Shuhei Yoshida از ارائه جزییات بیشتری در رابطه با این عنوان خود داری کرد.

عنوان Ghost of Tsushima فردا و در روز دوم مراسم PSX 2017 دارای پنل اختصاصی است و به همین دلیل احتمالا اطلاعات و جزییات بیشتری از آن در دسترس خواهد بود.

منبع متن: gamefa