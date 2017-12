PSX 2017| عنوان Days Gone در سال ۲۰۱۸ عرضه می شود

آقای شوهی یوشیدا، مدیر عامل شرکت سونی، به تازگی در مراسم PSX 2017 اطلاعات و جزییات جدیدی در رابطه با عنوان Days Gone را به اشتراک گذاشت. به گفته ایشان این عنوان در سال ۲۰۱۸ میلادی عرضه می شود. در ابتدای مراسم PSX 2017 آقای شوهی یوشیدا، مدیر عامل شرکت سونی، به روی صحنه آمده و […]

در ابتدای مراسم PSX 2017 آقای شوهی یوشیدا، مدیر عامل شرکت سونی، به روی صحنه آمده و در رابطه با عناوین انحصاری این شرکت اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت. یکی از آن‌ها عنوان Days Gone است و آقای تاریخ انتشار این عنوان را اعلام کرد. به گفته ایشان عنوان Days Gone در سال ۲۰۱۸ عرضه می شود. این نخستین بار است که تاریخ انتشار یک بازی توسط مدیر عامل شرکت سونی اعلام می شود. در حالی که عنوان Days Gone در مراسم PSX قابل بازی نیست اما به گفته آقای یوشیدا این عنوان به طور کامل ( تمام بخش های بازی) قابل بازی بوده و وی مدتی است که آن را تجربه می کند. عنوان Days Gone هم اکنون در مرحله آزمایش گیم پلی قرار داشته و سازندگان مشغول برطرف سازی مشکلات و پولیش کردن آن هستند. آقای یوشیدا به این نکته اشاره می کند که Days Gone بازی بسیار بزرگی است و بر روی روایت داستان(داستان سرایی) تمرکز ویژه ای دارد؛ یک عنوان اکشن بزرگ که بازیکنان در شرایط مختلف از جمله از پای درآوردن دشمنان می توانند از روش‌های متفاوتی استفاده کنند.

جالب است که دو استودیوی ناتی داگ و با یکدیگر جلسه ای برگزار کرده تا از هم زمانی ( تداخل) انتشار دو بازی The Last of Us Part II و Days Gone جلوگیری شود. این موضوع می تواند البته نشان دهنده این باشد که قرار بوده تا The Last of Us Part II در سال ۲۰۱۸ منتشر شود اما در این جلسه این دو استودیو تصمیم گرفته تا مطمئن شوند انتشار این دو عنوان در دو مقطع زمانی جداگانه خواهد بود که البته آقای یوشیدا در مراسم PSX نیز به این نکته اشاره کرد.

منبع متن: gamefa