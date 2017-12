امروز در جریان نمایشگاه PlayStation Experience، آقای "شاون لیدن" مدیرعامل Sony Interactive Entertainment مصاحبه‌ای کوتاه اما مهم را انجام داد. به گفته آقای لیدن، تیم فنی شرکت Sony بشدت در تلاش است تا در سال جاری امکان تغییر نام کاربری در PSN را فراهم کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot، آقای "شاون لیدن" در مورد امکان تغییر PSN ID گفته است که آن‌ها به طور جدی در تلاش هستند که طی سال جاری این قابلیت را برای کاربران PSN ارائه دهند:

"چنین امکانی از لحاظ فنی بسیار سخت‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید، به همین دلیل طی این سال‌ها شاهد این قابلیت بر روی کنسول‌های PlayStation نبودید اما ما بشدت در تلاش هستیم که این موضوع را علمی کنیم. پس امیدوارم سال آینده که در اینجا دوباره صحبت می‌کنیم، دیگر درخواستی از من در مورد امکان تغییر PSN ID نشود!"

در ادامه آقای لیدن از عشق Sony به بازی‌های داستانی و تعهد آن‌ها به ارائه آزادی عمل به سازندگانشان صحبت کرد. آقای لیدن در این رابطه گفت:

"ما عشق و تعهد فراوانی به بازی‌های داستانی و روایت‌محور داریم، عناوینی که مردم از آن‌ها به عنوان بازی‌های تکنفره یاد می‌کنند. ما به هیچ عنوان چنین سیاستی نداریم که به استودیوهایمان برویم و به آن‌ها بگوییم الان بازار بازی‌های خدمات‌محور داغ است و یکی از آن‌ها را برای ما بسازید! ما کاملا نسبت به آزادی عمل سازندگانمان تعهد داریم"

شرکت Sony قطعا یکی از پیشگامان عرصه بازی‌های داستانی در دنیای بازی محسوب می‌شود و آن‌ها طی سال جاری با بازی Horizon: Zero Dawn و در سال آینده با عناوینی نظیر God of War ، Days Gone ، Detroit: Become Human‌ و... این موضوع را ثابت کرده‌اند که به طور جدی به دنبال انتشار بازی‌های داستانی هستند.

در انتها خوش‌حال می‌شویم که دیدگاه خود در مورد صحبت‌های آقای لیدن را به اشتراک بگذارید ...

منبع متن: pardisgame