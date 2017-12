تصاویر جدیدی از عنوان The Last Guardian VR منتشر شد

در جریان مراسم PSX 2017 از نسخه واقعیت مجازی و پلی استیشن وی آر عنوان The Last Guardian رونمایی شد و حال به تازگی شرکت سونی تصاویر جدیدی از این عنوان را منتشر کرده است. با ما همراه باشید. در جریان مراسم PSX 2017 اعلام شد که The Last Guardian برای کنسول واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر عرضه […]

در جریان مراسم PSX 2017 از نسخه واقعیت مجازی و پلی استیشن وی آر عنوان The Last Guardian رونمایی شد و حال به تازگی شرکت سونی تصاویر جدیدی از این عنوان را منتشر کرده است. با ما همراه باشید.

در جریان مراسم PSX 2017 اعلام شد که The Last Guardian برای کنسول واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر عرضه می شود. بازی‌بازان می‌توانند بازی The Last Guardian VR را در تعطیلات سال نوی میلادی تجربه کنند. حال به تازگی سونی تصاویر جدیدی از این عنوان را منتشر کرده است که به گفته آن ها مستقیما زا کنسول پلی استیشن ۴ پرو گرفته شده که تصاویر مورد نظر بر روی شخصیت Trico تمرکز دارند. بازی The Last Guardian VR یک عنوان مستقل و همان طور که سونی از واژه Demo برای آن استفاده کرده است تجربه ای کوتاه خواهد که سونی قصد ندارد تا آن را گسترش دهد. این بازی از DualShock 4 پیشتبانی می کند و نیازی به کنترلر های پلی استیشن موو ندارید اما برای تجربه آن حتما به کنسول پلی استیشن وی آر احتیاج داشته و به این معنی نیست که از طریق کنسول پلی استیشن ۴ قادر به اجرای آن خواهید بود. شما می توانید تصاویر مورد نظر را در قسمت پایین مشاهده کنید:



تجربه واقعیت مجازی عنوان The Last Guardian در قالب محتوای دانلود و تاریخ ۱۲ دسامبر(سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶) از طریق فروشگاه پلی استیشن در دسترس خواهد بود که در واقع هدیه کوچکی است که سونی به مناسبت سال نو میلادی به هوادران خود می دهد.

منبع متن: gamefa