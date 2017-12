فروش Call of Duty: WWII در ماه نوامبر پنج برابر Star Wars Battlefront II بوده است

گروه NPD هنوز گزارش فروش بازی‌های ویدیویی در آمریکا در ماه نوامبر را منتشر نکرده ولی یکی از خبرنگاران Wall Street Journal به نام "سارا نیدلمن" از آمار فروش دو بازی مهم ماه گذشته یعنی Call of Duty: WWII و Star Wars Battlefront II پرده برداشته است.

به گزارش پردیس‌گیم، خانم نیدلمن با انتشار پستی در توییتر عنوان کرد:

"فروش نسخه‌های کنسولی بازی‌های ویدیویی در ماه نوامبر امسال با افزایش 9 درصدی نسبت به سال گذشته برابر با 842 میلیون دلار بوده است. بازی Call of Duty: WWII با فروش 4.4 میلیون نسخه در این زمینه پیشتاز است. ولی این ماه برای شرکت Electronic Arts‌ ناامیدکننده بوده زیرا تنها 882000 نسخه از بازی برجسته آن‌ها یعنی Star Wars Battlefront II به فروش رفته است."

طبق این آمار، بازی Call of Duty: WWII پنج برابر Star Wars Battlefront II در آمریکا فروش داشته است. البته باید در این مورد به چند نکته توجه داشت. این آمار تنها مربوط به فروش بازی‌های ویدیویی در آمریکاست؛ ضمن این‌که Call of Duty: WWII دو هفته زودتر از Star Wars Battlefront II منتشر شده است. در نتیجه شاید اوضاع برای بازی Star Wars Battlefront II آن‌قدرها هم بد نباشد. به هرحال نمی‌توان منکر این قضیه شد که این بازی فعلا از Call of Duty: WWII شکست سختی خورده است.

با وجود شروع نه‌چندان خوب Star Wars Battlefront II تحلیل‌گران شرکت Wedbush Securities معتقدند که در ماه دسامبر اوضاع به نفع این بازی تغییر خواهد کرد:

"ما معتقدیم که وفاداری طرفداران Star Wars‌ به این نام،‌ جذابیت بازی به عنوان هدیه کریسمس و انتشار فیلم Star Wars: The Last Jedi موجب خواهد شد که فروش بازی در ماه دسامبر اوج بگیرد."

دیدگاه تحلیل‌گران تا حد زیادی درست است. خیلی از افراد به Battlefront II به چشم یک چیز مربوط به Star Wars‌ نگاه می‌کنند و بدون توجه به حواشی اخیر به وجود آمده پیرامون بازی، آن را به عنوان هدیه کریسمس برای دوستان و آشنایانی که هوادار دو آتشه نام Star Wars‌ هستند خریداری می‌کنند. به علاوه، ممکن است این بازی در ایام کریسمس تخفیف نیز بخورد. در هر صورت اگر EA‌ می‌خواهد از Battlefront II سود خوبی به دست آورد، لازمه‌اش این است که این بازی نه تنها در ماه دسامبر بلکه در سال 2018 نیز فروش قابل توجهی داشته باشد،‌ اتفاقی که با توجه به نام بزرگ Star Wars چندان دور از انتظار نیست.

نظر شما در این باره چیست؟‌‌ آیا فکر می‌کنید با انتشار فیلم Star Wars: The Last Jedi ورق به نفع Battlefront II برمی‌گردد؟ لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame