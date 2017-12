دوستان عزیز پردیسی امیدوارم حال همتون خوب باشه و چه در زندگی شخصی چه در زندگی گیمینگ هفته خوبی سپری کرده باشید. یک هفته دیگر هم به پایان رسید و بار دیگر همراه شما هستیم تا با یکدیگر قسمت دیگری از طرح "خانواده پردیس‌گیم" را رقم بزنیم. در این قسمت نیز مانند قبل می‌خواهیم از تجربیات سرگرم‌کننده خود در هفته‌ی گذشته بگوییم، حالا می‌خواهد گیم باشد و یا فیلم و سریال و حتی کتاب!؛ اینجا محلی برای بحث دوستانه میان ما خانواده پردیس‌گیم است.

و اما تجربیات خانواده پردیس‌گیم در هفته گذشته ...



رضا خرقانی - خبرنگار پردیس‌گیم

پروفایل من - وبلاگ من

بیشتر هفته که به دانشگاه و نوشتن انواع و اقسام تمرین‌ها گذشت. این هفته دانشگاه یکم آسون‌تر گرفته بود و تنها یک میان‌ترم داشتم. که البته میشه گفت اولین میان‌ترمی بود که این ترم خوب دادم و امید دارم که یه نمره‌ای ازش بگیرم. از اونجایی که دانشجوی شهرستانم و به کنسول دسترسی ندارم، این هفته مثل هفته‌های قبل به جز چندین ساعت FIFA 18 تجربه دیگه‌ای در زمینه گیمینگ نداشتم. که البته همونم به لطف دورهمی بودن با دوستان به شدت چسبید و حال داد.

خیلی اهل فیلم دیدن نیستم اما خب این هفته جدیدترین ساخته نولان یعنی Dunkirk رو تماشا کردم که با اینکه داستان پیچش فیلم‌های دیگه نولان رو نداشت باز هم برام لذت‌بخش بود. فیلم‌برداری و موسیقی فیلم هم واقعا عالی بود و خیلی خوب با ریتم فیلم هماهنگ بود. هم‌چنین Annabelle: Creation رو تماشا کردم که به نظرم فیلم در نیمه دومش افت میکنه و حداقل چیزی که من انتظار داشتم یعنی ترسوندن رو دیگه انجام نمیده. به نظرم اگه طرفدار این سری نیستین اگه فیلم رو نبینین هم چیز زیادی از دست نمی‌دین.

جدیدترین همکاری مارول و نتفلیکس یعنی Punisher رو هم به اتمام رسوندم و با وجود بعضی از مشکلاتش مثل کش‌دار بودن یا منطقی نبودن بعضی از اتفاقات واقعا ازش لذت بردم. Peaky Blinders و Mr Robot هم که طبق برنامه تماشا کردم و وای که چقدر این دو تا سریال اوج گرفتن. یه شایعه‌هایی از احتمال‌کنسل شدن Mr Robot هست که واقعا امیدوارم واقعیت نداشته باشه چون واقعا حیفه! هم‌چنین از همینجا لعنت میفرستم به AMC که داره Walking Dead رو به نابودی میکشونه. واقعا این سریال رو دوست دارم و امیدوارم تیم نویسندگیش هر چه زودتر یه تغییر اساسی بکنه!

و اما می‌رسیم به دیروز و The Game Awards! آقا این Death Stranding رو من نفهمیدم چی شد. از دوستان خواهشمندم اگه کسی سرنخی چیزی داره از اینکه قضیه چی بود و اون بچه تو بدن Norman Reedus چیکار می‌کرد و اینجور چیزا دریغ نکنه و تو کامنتا بگه. هم‌چنین جا داره یادی هم بکنم از سازنده عزیز A Way Out که خیلی غیرمنتظره عمل کرد و سر صبحی با زیرسوال بردن اسکار! خواب رو از سر ما پروند :D و در آخر لعنت به Nintendo که ماه به ماه داره ارزش خرید Switch رو بالاتر میبره و اصلا هم به فکر جیب افرادی مثل من نیست :D

محمد حیدری - نویسنده و گرافیست پردیس‌گیم

پروفایل من

صحبت کردن در مورد هفته‌ای که گذشت توی فضایی به ابعاد چهارصد کلمه یه مقدار سخته. درست مث اینه که بخواین یه فیل عصبانی و غول پیکرو توی یه لیوان جا بدین. باور کنین توی مثالم هیچ اغراقی نکردم. فقط تصور کنین بعد از مدت‌های بسیار طولانی یکی از مورد انتظار‌ترین فیلماتون بالاخره کیفیت قابل قبولش بیرون بیاد و تصمیم میگیرین توی بازه ی زمانی کوتاه با یه فیلم دیگه تماشاش کنین. بله ، دانکرک رو میگم، و بعد زمانی که بالاخره موفق به دیدنش میشین در کمال ناباوری پی میبرین که بر خلاف نقدهایی که مطالعه کردین فیلم اصلا توی جلب کردن نظرتون موفق نبوده! خب ، اینجاست که دو حالت بیشتر پیش روتون نیست:

یا باید به کیفیت اون فیلم و هایپی که براش ایجاد شده شک بکنین، یا به عقل خودتون و میزان شعوری که برای درک اون فیلم نیاز داشتین !! بنا بر احتیاط واجب، بنده تصمیم گرفتم به شعور خودم شک بکنم و یه مقدار در مورد احساساتم نسبت به یکی از کارگردانای مورد علاقه ام تخفیف قائل شم! ...

(نگاه به صورت خواننده‌ها)

میدونم ... میدونم ...

تصمیم احمقانه ای بوده!! ... بگذریم

ذهن همچنان درگیر اوضاعی که واستون تعریف کردم بود که چشمای آستیکمات بنده به جمال تریلر تازه‌ی "دِث استرندینگ" روشن شد. خب ، تریلر شروع شد و درست مثل روند تریلر پیشین هیچ ایده‌ای نداشتم که چه اتفاقی داره میفته ... چند دقیقه گذشت ... همچنان هیچ ایده ای نداشتم ... تریلر به پایان رسید ... (سکوت توی فضای اتاق) ... (ادامه‌ی سکوت) ...

...

(نوشیدن یک جرعه آب)

بلی !!!

و بنده ...

همـــــــچــــــــــنــــــان هیچ ایده‌ای به ذهنم نرسید که دقیقا چیزی که الآن تماشا کردم ، چی بود!! ینی اگه لحظه‌ی پایانی تریلر یه عکس از بنده میگرفتن چهره‌ام بهیچ عنوان تفاوتی با کسی که بیست سال توی کُما بوده (با دهن باز) و یهو در کامل ناباوری به هوش میاد نداشت. اما با همه‌ی این اوصاف بطرز عجیبی هایپ شدم و من این قابلیت استاد کوجیما رو بشدت تحسین میکنم. با وجود اینکه هیچ بخشی از گیم پلی به نمایش در نیومد و تقریبا همه ی ابعاد گیم پلی توی هاله‌ای از ابهام بودن، اما کلیت نمایش نوید یه گیم بسیار امیدوار کننده و نوآورانه رو می‌داد. کلا ایشون بازی با ذهن رو خوب بلده و همین یکی از عواملیه که همیشه باعث شده تحسینش بکنم.

راستی ، فیلم دومی که اول متن بهش اشاره کردم اسمش

Mother!

بود. مهم نیست که از دیدنش لذت میبرین یا نمیبرین ... مهم نیست که عاشقش میشین یا ازش تنفر پیدا میکنین. دیدنش رو به همتون پیشنهاد میکنم ! هفته ی خوبی داشته باشین رفقا

عباس مهدی‌پور - خبرنگار پردیس‌گیم

پروفایل من - وبلاگ من

همونطور که انتظار می‌رفت در دانشگاه ترم به ترم درس‌ها سنگین‌تر از قبل میشن و همین امر هم باعث میشه کمتر بتونی به تفریحات و سرگرمی‌های مورد علاقه‌ات برسی (اصلا هم مشخص نیست که منظورم گیم هست:دی)، اما خب به هر حال هفته پیش هم با تمام سختی‌هایی که داشت سپری شد، تقریبا این دو هفته (به خصوص هفته‌ی اخیر) بیشترین عنوان‌هایی که تجربه کردم مولتی‌پلیر بودن (overwatch و CS:GO) اما خب در کنار این دو عنوان هم مقداری به تجربه Nier Automata و Metro Last Light پرداختم.

در مورد metro باید بگم که با اینکه مربوط به نسل قبل میشه اما اگه هنوز تجربه‌اش نکردید پیشنهاد میکنم برید سراغ کالکشن بازی (که در نسل 8 با نام Metro Redux شناخته میشه) ، nier بی‌شک حرفی برای گفتن باقی نمیزاره و همونطور که پیش بینی میکردم تو کنفرانس TGA موفق شد در بخش "بهترین موسیقی" جایزه ببره (و جدا شایسته برنده شدن در باقی بخش‌ها نیز بود) ... همچنین تا بحث TGA داغه بهتره بگم که واقعا از کنفرانس (به خصوص نمایش سنگین Death Stranding) خوشم اومد و تونست بر خلاف سال‌های اخیر سرگرم کننده‌تر باشه، معرفی عناوین دیگه ای مثل: In the Valley of Gods (بازی جدید خالقان فایرواچ)، Bayonetta 3 ، Soulcalibur VI و حتی نمایش‌های بازی‌های Dreams ،Sea of Thieves و Metro Exudos هم واقعا جالب بود.... Josef Fares هم واقعا با اون صحبتی که کرد دمش گرم:D

در دنیای دوست داشتنی فیلم و سریال هم این هفته علاوه بر قسمت‌های اخیر: Vikings ، Peaky Blinders و چند قسمت ابتدایی سری انیمه ها‌ی Dragon ball و Black clover به تماشای فیلم Kingsman: The Golden Circle پرداختم که به هیچ وجه در حد اپیزود اولش نبود و تا حدودی روند فیلم کلیشه‌ای و آشفته روایت میشد، در آخر هفته نیز باز هم به تماشای انیمیشن The Incredibles نشستم (تقریبا میشه گفت از 2004 تا الان هر سال یکبار میبینمش:D) و بی صبرانه منتظر قسمت دومش هستم:)

علی قربانی - نویسنده و منتقد پردیس‌گیم

پروفایل من - وبلاگ من

هفته گذشته فارغ از تمام کم و کاستی‌هاش تو زندگی شخصی، کیفیت قابل توجهی در بخش سرگرمی داشت برام! کنفرانس گیم آواردز و نمایش جدید Death Stranding قشنگ نقطه اوج این هفته پرافت و خیز بودن. صدالبته که این مارکتینگ عجیب و غریب و مبهم کوجیما داره کار دست بازی میده!

بنظرم اینکه دریل و هانیبال دوست داشتنی تلویزیون بعد از هرنمایش بیان و به منظور ایجاد علامت سوالای الکی اظهار بی اطلاعی از محتوای اثر کنن، کم داره رنگ و بوی نویی خودش رو از دست میده! صدالبته که هنوز هم انتظار برای بازی سخته و دیدن تلاش آخر کوجیما تو نسل هشتم پتانسیلشو داره که فراتر از حد انتظارها ظاهر بشه.

دیگر نکته مثبت کنفرانس هم برای من تعصب دست و اندرکاران صنعت روی جوایز و مراسمش بود. دیدن این حجم از تعصب باعث شد بیش از پیش به علایقم مطمئن بشم!:دی تخفیفای بلک فرایدی هم مفید واقع شدن و تونستن بالاخره مارو به یار دیرینه، Overwatch دوست داشتنی برسونه. دورنمای بازی طوری بود که بنظر میرسید بخش آنلاین به شکل غریبی ممکنه آنبالانس باشه ولی خب اشتباه اصلیم همینجا بود. شخصیتا با تمام بالا پایینشون، عملکرد نهایی وابسته به بقیه اعضای تیم دارن.

و صد البته فیلم و سریال های این هفته! تماشای "مادر" له شده آرنوفسکی زیر دست و پای منتقدین یکی از بزرگترین غافلگیری‌های سینمایی زندگیم بود. فیلمی که از طرفی سعی کرده بود به واسطه لحظات WTF سوار موج احساسات مخاطب بشه و از عنصر غافلگیریش برای یه نظر مثبت زودگذر استفاده کنه.

سریال هم بازبینی و بازبینی و بازبینی Friends! آن هم به کرات!

بازی هفته:Overwatch, Wolfenstein 2:The New Order

فیلم هفته: Mother

سریال هفته: صدالبته که Friends. حتی برای بار چندم!

دوستان عزیز پردیسی اکنون نوبت شماست. خوشحال می‌شویم از تجربیات جالب خود در هفته‌ی گذشته برای ما و سایر دوستانتان بگویید ...

