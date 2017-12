شاون لیدن (Shawn Layden)، مدیر بخش آمریکای شمالی شرکت سونی به تازگی و در جریان مراسم PSX 2017 در رابطه با با بازی‌های تک نفره صحبت و به این نکته اشاره کرد که شرکت سونی به ساخت این بازی‌ها ادامه خواهد داد. آقای شاون لیدن و هرمن هولست، کارگردان استودیوی گرویلا گیمز، در آغاز مراسم […]

شاون لیدن (Shawn Layden)، مدیر بخش آمریکای شمالی شرکت سونی به تازگی و در جریان مراسم PSX 2017 در رابطه با با بازی‌های تک نفره صحبت و به این نکته اشاره کرد که شرکت سونی به ساخت این بازی‌ها ادامه خواهد داد.

آقای شاون لیدن و هرمن هولست، کارگردان استودیوی گرویلا گیمز، در آغاز مراسم PSX 2017 به روی صحنه آمده و در ارتباط با بازی‌های شرکت سونی توصیحاتی را ارئه داده اند. آقای شاون لیدن در ارتباط با بازی‌های تک نفره این طور صحبت می کند که ” در تمام استودیو‌های شرکت سونی نسبت به داستان سرایی و روایت آن ها در بازی‌های ویدیویی عشق، علاقه و احترام خاصی وجود دارد؛ بخشی که مردم آن را با نام بخش تک نفره می شناسند. شرکت سونی نیز سرمایه و انرژی زیادی برای ساخت بازی‌های تک نفره صرف می کند زیرا این کاری است که این شرکت آن را به خوبی انجام می دهد”.

آقای شاون لیدن ادامه می دهد که “وی تمایلی ندارد به هر یک از استودیو‌های زیر نظر شرکت سونی رفته و بگوید من در رابطه با ویژگی Games as a Service در مجله مطالعه کردم و مشابه آن را بسازید. از طرف دیگر شرکت سونی بازی‌هایی به مانند Uncharted ،Detroit: Become Human ،God of War ،Horizon Zero Dawn و The Last of Us را ساخته و در آینده نیز با قدرت به ساخت چنین عناوینی ادامه می دهد(عناوینی که دارای بخش تک نفره با داستانی قوی و غنی هستند).

هرمن هولست، کارگردان استودیوی گرویلا گیمز نیز در رابطه با این موضوع عنوان Horizon Zero Dawn را مثال زده و به این نکته اشاره می کند که” این عنوان با فاصله بسیار زیادی پرفروش ترین بازی این شرکت بوده و تنها بازی این استودیو است که فقط دارای بخش تک نفره است”. به نظر آقای هولست بازی‌های تک نفره تجربه ای جادویی، قوی و بدون وقفه ای را ارائه می دهند. این بازی‌ها همیشه بازار خود را داشته و بسیار با اهمیت هستند.

همان طور که در سایر خبر‌ها نیز مطالعه کرده اید، آقای شاون لیدن در ادامه صحبت های خود از این موضوع نیز صحبت کرد که به نظر وی کنسول پلی استیشن ۴ در سال ۲۰۱۸ به سلطه خود بر بازاز کنسول‌ها ادامه خواهد داد.

منبع متن: gamefa