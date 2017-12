اطلاعاتی از محتوای The Last Jedi بازی Star Wars Battlefront 2 منتشر شد

به تازگی اطلاعاتی جدید از محتوای The Last Jedi بازی Star Wars Battlefront 2 منتشر شده است که محتویات ارزش‌مندی را با خود همراه دارد و این هفته در دسترس کاربران این بازی خواهد بود. جزئیات بیشتر در ادامه قابل مطالعه است. بازی Star Wars Battlefront 2 تقریبا یک ماه پیش به صورت رسمی منتشر […]

بازی Star Wars Battlefront 2 تقریبا یک ماه پیش به صورت رسمی منتشر شد اما نتوانست آن طور که باید و شاید نظر بازیکنان دنیای بازی‌های ویدئویی و طرفداران این سری بازی را به خود جلب کند و به جد می‌توان گفت که این بازی، یک ضرر تمام عیار را برای شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) به ارمغان آورد. همان طور هم که اطلاع دارید، بدون شک از بزرگ ترین مشکلات و دلیل‌های شکست این بازی، طمع سازندگان برای به دست آوردن پول بیشتر و استفاده بی حد و اندازه از بخش پرداخت‌های درون برنامه‌ای بود که خشم بازیکنان را برانگیخت و موجب شد تا افرادی زیادی که قصد داشتند این عنوان را تهیه کنند، در نظر خود تغییری ایجاد کنند.

حال پیرامون جدیدترین اخبار این بازی، به تازگی اطلاعاتی جدید از محتوای The Last Jedi بازی Star Wars Battlefront 2 منتشر شده است. زمانی که این بازی منتشر شد، همگان می‌دانستند که در آینده و بالاخره در یک زمانی، یک محتوای جداگانه در رابطه با آخرین نسخه از فیلم‌های سینمایی این مجموعه بزرگ که The Last Jedi نام دارد، برای این بازی منتشر خواهد شد. اکنون تقریبا چند روز دیگر تا اکران رسمی این فیلم زمان باقی مانده است و شرکت الکترونیک آرتس این رویداد را در بازی خود آغاز کرده است.

در این محتوا، دو فرقه مختلف با نام‌های مقاومت (Resistance) و فرست‌اردر (First Order) در بازی حضور خواهند داشت که بازیکنان باید از این میان این دو، یک فرقه را انتخاب کنند. هر یک از این فرقه‌ها، از چالش‌ها و ماموریت‌های مختص خود برخوردار خواهند بود که تکمیل این چالش‌ها، به بازیکنان این بازی برای به دست آوردن امتیاز های بیشتر کمک خواهد کرد. در هفته اول این رویداد، بازیکنان باید در هر یک از این فرقه‌ها که حضور دارند، ۵۰ عدد کیل به دست آورند. به اصطلاح یک بازیکنان باید ۵۰ نفر از دشمنان را به کام مرگ بفرستد.

در هفته بعدی این رویداد که با ۱۳ دسامبر یعنی ۲۲ آذر ماه مصادف شده است، محتویات ارزش‌مند‌تری در دسترس کاربران خواهد بود. به عنوان مثال، کاپیتان فازما (Captain Phasma) و کاپیتان فین (Finn)، به عنوان شخصیت‌های قابل بازی در این عنوان حضور خواهند داشت. در ادامه نقشه‌های جدیدی با عناوین Crait و D’qar به بازی اضافه خواهد شد. یک وسیله نقلیه جدید، در این محتوای اضافی به بازی اضافه خواهد شد که طبق گفته سازندگان، تجربه و کنترل آن برای بازیکنان بسیار لذت بخش خواهد بود. همچنین اگر به دنبال به دست آوردن امتیاز های بیشتر هستید، می‌توانید چالش‌های روزانه این بازی را به اتمام برسانید که مقدار قابل‌ توجه‌ای از امتیاز را در اختیار شما قرار خواهد داد. در همین مدت، یک محتوای داستانی جدید هم برای بازی عرضه خواهد شد که اتفاقات زندگی ایدن ورسیو (Iden Versio) را در روز های نخستین تشکیل شدن فرقه فرست‌اردر را، روایت خواهد کرد.

همچنین در روز های آخر این رویداد، یک سری چالش جدید برای هر دو فرقه بازی به صورت مشترک در دسترس بازیکنان آن قرار خواهد گرفت که تکمیل آن‌ها به ارتقاء سطح بازیکنان کمک خواهد کرد. این محتوای یک ماهه، سرانجام در تاریخ ۲۷ دسامبر مصادف با ۶ دی ماه، به اتمام خواهد رسید.

در ادامه می‌توانید تصویری را مشاهده کنید که برنامه محتوای‌های فصلی بازی Star Wars Battlefront 2 را بیان خواهد کرد:

عنوان Star Wars Battlefront II، در تاریخ ۱۴ نوامبر سال جاری مصادف با ۲۳ آبان ماه، برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر شد.

منبع متن: gamefa