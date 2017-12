حین پنل زنده‌ای که در نمایشگاه Playstation Experience برگزار شد، استدیوی محبوب ناتی‌داگ اطلاعاتی داغ و مهم را درباره‌ی عنوان موردانتظار The Last of Us Part II با طرفداران در میان گذاشت.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، کارگردان و نویسنده‌ی این عنوان آقای "نیل دراکمن" به همراه "هالی گروس" نویسنده‌ی دیگرِ بازی و البته بازیگر و صداپیشه‌‌ی شخصیت‌های الی و جول یعنی آقای "تروی بیکر" و "اشلی جانسون" در این گردهمایی حضور پیدا کردند تا اطلاعاتی را با طرفداران به اشتراک بگذارند.

قبل از شروع بحث و گفت‌و‌گو، شاهد اجرای بسیار زیبا و شگفت‌انگیز صداپیشه‌‌ی شخصیت‌های الی و جول بودیم که ترانه بسیار جذابی را تقدیم به طرفداران می‌کنند. از شما دعوت می‌کنیم که این اجرای بسیار مخصوص و دیدنی را از دست ندهید:

در ادامه‌ی برنامه، "نیل دراکمن" اشارات و توضیحات مهم و جالبی را در رابطه با داستان، زمینه، شخصیت‌ها، روند توسعه‌ی بازی و همینطور نمایش‌های آینده‌ی The Last of Us Part II به اشتراک گذاشت. او ابتدا اعلام کرد: "جان هیچ کس در The Last of Us Part II امن نیست" که این شامل شخصیت‌های Ellie و Joel نیز می‌شود.

"هالی گروس" که سابقه نویسندگی برای سریال‌های تلویزیونی مانند Westworld را دارد از احساس خود نسبت به این عنوان گفت و اعلام کرد که به عنوان طرفدار این عنوان، نویسندگی برای آن بسیار "دلهره‌آور" است. در ادامه نیل دست به اشاره‌ای مرموز و عجیب زد. او گفت که "هالی گروس" بعد از روز اول خود در Naughty Dog و شنیدن داستان بازی به خانه رفته و به همسر خود این جمله را گفته است: "فکر کنم باعث حامله شدن یک نفر شده‌ام!" هنوز مفهوم و هدف از اعلام این جمله به طور کامل مشخص نیست اما مطمئنا می‌توان رمزگشایی این جمله را به طرفداران دو‌آتیشه‌ای این سری سپرد و منتظر بود که چه برداشت‌هایی را از آن بدست خواهد آمد.

در ادامه‌ی مراسم شاهد دوباره به نمایش درآمدن تریلر کنفرانس Paris Games Week بودیم و پس از آن، اعضای جدید تیم بازیگری The Last of Us Part II پا به روی سن گذاشتند. "ایان الکساندر" در نقش Lev، "ویکتوریا گریس" در نقش Yara و همینطور "لارا بیلی" در نقش شخصیتی نامشخص، از تجربیات خود در اجرا و صداپیشگی این عنوان گفتند. Yara و Lev خواهر و برادر هستند و موشن‌کپچر و جزئیات چهره‌ی آنها به گونه‌ای انجام شده است که نشان‌دهنده‌ی این رابطه باشد. شخصیت Yara شانزده ساله بوده و Lev نیز 13 سال دارد.

در زیر می‌توانید تصاویری از شخصیت‌ها و لحظات اجرای بازیگران را شاهد باشید:

در ادامه‌ی پنل، نیل دراکمن اطلاعات بیشتری را در میان گذاشت. او اشاره کرد که لحظات شاد و بانشاط نیز در بازی وجود دارند اما داستان بازی در رابطه با "حس دنبال کردن عدالت" است و منطقه‌‌ای خاکستری بین سیاه و سفید را پوشش می‌دهد. موقعیتی که در تریلر دوم بازی نمایش داده می‌شود، بعد از جدا شدن شخصیت‌های Yara و Lev از گروهی مذهبی است و این باعث می‌شود آنها با افرادی هم‌ رده شوند که معمولا از آنها متنفرند. در The Last of Us هیچ کسی در واقع نمی‌داند که چه کسی در طرف خوب یا بدِ ماجرا قرار دارد. طبق صحبت‌های "دراکمن"، این چیزی است که تیم ناتی‌داگ در حال تلاش است تا در The Last of Us Part II به آن برسد. او در ادامه بالاخره تایید می‌کند که بخش بزرگی از بازی در منطقه‌ی سیاتل اتفاق می‌افتد. چیزی که طرفدارانِ بازی، چندی پیش مدارکی از آن را بدست آورده بودند.

طبق اعلام کارگردان بازی، تعدادی از طرفداران نسخه‌ی اول، نسخه‌ی دوم را دوست نخواهند داشت و اینکه او باید در زمان توسعه‌ی بازی با این حقیقت کنار بیاید و تنها کاری که از دست او برمی‌آید، این است که خودش باشد. او در ادامه جمله‌ی بسیار تاثیرگذار را بیان کرد که تماشاگران را به تشویق واداشت: " استدیوی ناتی‌داگ برای همیشه به توسعه‌ی بازیهای تک‌نفره، خطی و داستانی ادامه خواهد داد."

پس از پرداختن به اطلاعات داستانی، نوبت به روند توسعه‌ی بازی رسید و "دراکمن" اعلام کرد که تقریبا 50 تا 60 درصد از روند توسعه‌ی بازی طی شده‌ است و با اینکه به این درصد اطمینان ندارد اما تکه‌های زیادی از بازی در حال پیوستن به یکدیگر هستند که او امیدوار است در نهایت تجربه‌ی حیرت‌انگیز را رقم بزند. در پایان او اشاره کرد که مقیاس بازی "بزرگ" است و در نمایشگاه E3 2018 شاهد نمایش آن خواهیم بود.

در نهایت نظر شما چیست؟ چه حسی نسبت به تمام اطلاعات بدست آمده و همینطور اجرای زنده‌ی "تروی بیکر" و "اشلی جانسون" دارید؟

منبع متن: pardisgame