اطلاعات و جزییات زیادی از عنوان The Last of Us: Part II منتشر شد

در جریان مراسم PSX 2017 نیل دراکمن، کارگردان عنوان The Last of Us: Part II به همراه بازیگران این عنوان در برنامه ای زنده به روی صحنه آمده و اطلاعاتی از عنوان The Last of Us: Part II را به اشتراک گذاشته اند. ضمن این که آقای نیل دراکمن تایید کرد در E3 2017 برای اولین […]

در جریان مراسم PSX 2017 نیل دراکمن، کارگردان عنوان The Last of Us: Part II به همراه بازیگران این عنوان در برنامه ای زنده به روی صحنه آمده و اطلاعاتی از عنوان The Last of Us: Part II را به اشتراک گذاشته اند. ضمن این که آقای نیل دراکمن تایید کرد در E3 2017 برای اولین بار شاهد گیم پلی این عنوان خواهیم بود.

در جریان مراسم PSX 2017 و در برنامه زنده شرکت سونی، نیل دراکمن، خانم هالی گروس یکی از نویسندگان عنوان The Last of Us: Part II به همراه صداپیشگان شخصیت‌های Ellie و Joel یعنی Ashley Johnson و Troy Baker به روی صحنه آمده و اطلاعاتی از عنوان The Last of Us: Part II را به اشتراک گذاشته اند. آقای دراکمن صحبت خود را با این جمله آغاز کرد که هیچ کس در این بازی از جمله Joel و Ellie در امان نیست. خانم هالی گروس نیز که تا قبل از این بازی، نویسندگی بسیاری از سریال‌های تلویزیونی را به عهده داشته است، در ارتباط با این عنوان می گوید نویسندگی بازی The Last of Us: Part II به عنوان یکی از هواداران و طرفداران این عنوان بسیار دلهره آور است.

تریلر نمایش داده شده در مراسم PGW 2017 که خشونت بسیاری نیز به همراه داشت، شخصیت های جدیدی در آن حضور داشته اند که هنرپیشه‌های این شخصیت ها نیز به روی صحنه آمده و شاهد معرفی آن‌ها بوده ایم. Ian Alexander در نقش Lev و Victoria Grace در نقش Yara و همچنین خانم Laura Bailey در نقش شخصیتی که هنوز نام آن مشخص نیست و در تریلر نیز با طناب به دار آویخته شده بود ایفای نقش کرده اند.

Alexander و Grace برای اولین بار است که ضبط حرکات Motion Capture برای یک بازی ویدیویی را تجربه می کنند. در واقع دو شخصیت Lev و Yara در بازی خواهر هم هستند و در مدل سازی شخصیت‌ها و طراحی آن ها سعی شده تا ترکیبی از ویژگی‌های چهره هر دو بازیگر را روی این دو شخصیت اعمال کنند تا این دو در بازی شبیه تر به نظر برسند.

Bailey نیز هنرپیشگی شخصیت ناشناخته ای را به عهده داشته و جالب این که تمامی حرکات وی که در تریلر منتشر شده از این عنوان مشاهده کرده ایم، تماما توسط وی در استودیو انجام شده و حرکات وی ضبط گردیده است.

تصاویری ازضبط حرکات شخصیت‌های بازی توسط تکنوولوژی Motion Captue نیز منتشر شده است که می توانید تصاویر مورد نظر را در قسمت پایین مشاهده کنید:

آقای نیل دراکمن در ادامه به این نکته اشاره می کند که ” اگرچه در بازی شاهد سکانس‌های شاد و امیدوار کننده هستیم اما داستان در ارتباط با حس انتقام جویی و همچین فضای آشفته بازی بوده و دارای تم(درون مایه) سیاه و سفید است.”

در تریلر مشاهده می کنیم Yara و Lev از یک گروه مذهبی جدا شده و به همین سبب در نهایت با فردی روبرو می شوند که بسیا نفرت انگیز بوده و رفتار های خشونت بار وی نشان می دهد که هیچ انسانیتی در این شخص وجود ندارد. در این بازی هیچ کس نمی داند که کدام گروه خوب و کدام یک بد است و به گفته آقای دراکمن این همان هدفی است که تیم سازنده در بازی به دنبال اثبات آن هستند. همچنین وی اشاره کرد که بخش اعظمی از بازی در شهر سیاتل جریان دارد.

آقای دراکمن اضافه می کند که ” تیم سازنده در ارتباط با داستان بازی و روایت آن بسیار نوآورانه عمل می کند ولی آن ها نمی توانند قبل از انتشار بازی در مورد آن بیشتر صحبت کنند. او به این نکته اشاره می کند که احتمالا دسته ای از طرفداران نسخه اول، نسخه دوم را دوست نخواهند داشت و او باید با آن کنار بیاید. تنها کاری که سازندگان می توانند انجام دهند این است که با خود رو راست بوده و کاری را انجام دهند که به آن اعتقاد دارند. به همین دلیل استودیوی ناتی داگ به ساخت بازی ها تک نفره خطی و روایت محور ادامه می دهد.”

خانم هالی گروس ادامه می دهد “یکی از دلایل موفقیت نسخه اول این بود که شخصیت‌های بازی فقط یک موجود زنده فیزیکی و متحرک نبوده بلکه افراد قابل اعتماد ولی در عین حال دارای شخصیتی پیچیده بوده اند که هم کار‌های خوب انجام داده اند و هم کار‌های بد . آن‌ها با زندگی و مشکلات سخت آن دست و پنجه نرم کرده و ارتباطات ییچیده ای نیز داشته اند. اگرچه تمام سازندگان می خواهند تا مردم را خوشحال کنند اما اولیت آن‌ها این است که کار درست را در ارتباط با Joel ،Ellie و تمام شخصیت‌های داستان انجام دهند. از این روی در مسیر داستان بازی، موانع و درگیری‌های دشواری بر سر راه آن‌ها قرار داده تا مشاهده کنند که چگونه در مسیر داستانی بازی رشده کرده و تغییر می کنند. همچین خانم گروس به این نکته اشاره می کند که شخصیت yara گذشته بسیار پیچیده ای دارد.”

نکته جالب برنامه این بود که مجری برنامه هر چه تلاش کرد تا از تیم سازنده در مورد زنده یا مرده بودن شخصیت Joel اطلاعاتی بگیرد موفق نشد.

آقای دراکمن از این موضوع صحبت می کند که “برخی از مراحل بازی ساخته شده و تقریبا می توان گفت ۵۰ تا ۶۰ درصد مراحل ساخت این بازی انجام شده است اما وی در ادامه افزود که واقعا نمی داند.” به گفته آقای دراکمن هر یک از اعضای استودیوی ناتی داگ مشغول کار بر روی بخش‌های مختلفی از عنوان هستند که به نظر می آید سخت ترین قسمت کار همین جاست زیرا باید در نهایت تمام بخش‌های ساخته شده به یکدیگر متصل شده تا نسخه نهایی بازی شکل بگیرید، چیزی که به نظر آقای دراکمن شگفت انگیز خواهد بود.

مجری برنامه به این نکته اشاره کرد که وی بخش‌هایی از گیم پلی عنوان The Last of Us: Part II را مشاهده کرده و بسیار حیرت زده شده است زیرا آن چه که وی مشاهده کرده فراتر از انتظارات او بوده است. در نهایت وی از آقای دراکمن پرسید که کاربران چه زمانی قادر به مشاهده گیم پلی این عنوان خواهند بود که آقای دراکمن پاسخ داد آن‌ها قصد دارند گیم پلی آن را در در کنفرانس E3 2018 نمایش دهند.

منبع متن: gamefa