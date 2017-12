نقد و بررسی Battle Chasers: Nightwar

"به قلم کسری کریمی اصل"

Battle Chasers: Nightwar (زین پسBC: N) نخستین پروژه استدیو بازی‎سازی مستقل و کوچک (12 نفره) Airship Syndicate است که توسط برخی از اعضای ارشد سابق Virgil Games سازندگان مجموعه Darksiders تاسیس شده.

بازی در اصل بر اساس یکی از کامیک بوک‎های کالت و قدیمی آمریکایی به همین نام ساخته شده که در اوایل قرن 21‎ام در آمریکا طی 10 شماره انتشار یافته بود؛ این مجموعه یکی از مهم‎ترین تبیین کنندگان مفهاهیم ژانر Arcanepunk است، ژانری که از مولفه‎های اصلی‎اش همگرایی استفاده از علم و جادو در کنار یکدیگر است ( درست به مانند جهان برین میان فرشتگان و شیاطین در سری Darksiders).

BC: N با شعار "الهام گرفته شده از نقش‎آفرینی‎های کلاسیک" خلق شده، و خب به همان اندازه که لفظ "نقش‎آفرینی کلاسیک" سرشار از مصداق و مثال است BC: N نیز گسترده و چند وجهی‎ست.

هر یک درگیر داستان‎ها و ماجراهای خود می‎شوند و در این میان شهرها و سیاه‎چاله‌ها هستند که به انتظار به چالش کشیدن اینها نشسته‌اند.

روایت داستان با یک میان پرده انیمیشنی جذاب شروع شده و بعد به سبک بازی‎های ایزومتریک دیابلو کلون با کمک دیالوگ و متن‎های موجود در صحنه‎ها به پیش می‎رود، بازی برخلاف ظاهرش سرشار از خرده روایات و داستان‎های غنی و جذاب است، بدین صورت که در هر شهر چندین و چند لایه داستان و رابطه میان محیط و کارکترها موجود است که با پیشروی هر چه بیشتر ما به بخش‎های وسیع‎تری ازشان دست پیدا می‎کنیم، داستان اصلی صرفا حدود 40 ساعت ما را درگیر خود می‎کند و اما داستان‎های فرعی و جمع آوری تمام جوایز زمان بازی را به چیزی بیش از دو برابر افزایش می‎دهد، که این میزان زمان و محتوا برای همچین اثری با توجه به غنای توضیح داده شده دست کمی از معجزه ندارد و باید به Airship Syndicate بابت رسیدن به آن اعتبار مضاعف داد.

از نظر گیم‎پلی بازی آش شله قلم کار خوش طعمی از تمامی چیزهایی است که در همه نفش‎آفرینی‎های کلاسیک قدیمی دیده‎ایم. ( غربی و شرقی فرقی ندارد)

سیستم اصلی بازی یادآور دیابلو است بدین صورت که روی نقشه و محیط‎ها راه می‎روید و در صورت دیدن دشمنان می‎توانید تا قبل از اینکه آن‎ها متوجه شما بشوند با ویژگی‎های محدود هر شخصیت بهشان حمله ببرید، اما اگر آن‎ها بویی از وجود شما ببرند، بازی وارد فاز یک نقش آفرینی نوبتی می‎شود.

در فاز نوبتی بازی به شدت الهام گرفته از آثار درخشانی همچون Resonance of Fate است، بدین صورت که هر حرکت و فرمان شما برای اعمال شدن نیازمند مقدار زمانی معین است و در مبارزات سخت گاهی وقت‎ها باید واقعا با یک زمان بندی و فرمان‎ها جوری برنامه‎ریزی بکنید که بشود در اولین فرصت کلک دشمنان جان‎سخت بازی را کند و خب در این بسیاری از المان‎های نقش‎آفرینی‎ها رایج را باید در نظر بگیرید و غنای اثر از این منظر فوق‎العاده است و خب حتی می‎توانید در میانه مبارزات نوبتی با فرار کردن از میدان بازی را وارد حالت ریل تایم کنید و برای آن قبیل لحظاتی که دیگر می‎کنید شانسی ندارید از آخرین حربه‎ها و جادوهایی که در حالت نوبتی در دسترستان نیستند بهره بگیرید.

از منظر بصری و شنیداری بازی فارغ از جهان‎سازی بدیع و نوآورانه ژانری خود به شدت از عناصر فرهنگی خاور دور به خصوص چین در بنمایه خود بهره برده و هم در موسیقی و هم طراحی به غنای خود اینگونه افزوده، فارغ از سطح کیفی خوب بازی که گه‎گداری گرفتار مشکلاتی از قبیل بارگذاری‎های طولانی مدت می‎شود، تنوع محیط‎ها و مراحل به شدت بالاست، تک تک یاران شما در این دنیا خاص و منحصر به فرد هستند و به همان میزان هم دشمنان از طراحی‎های چشمگیری بهره برده‎اند.

بازی در برخی موارد بیش از اندازه سخت می‎شود اما سیستم ارتقا و پیشرفت و جوایزی که در طول بازی دریافت می‎کنید اجازه نمی‎دهد که اثر ایست کرده و غیرقابل پیشروی بشود.





نکات مثبت

سرشار از محتوا متنوع

گیم‎پلی عمیق و پیچیده

جهان‎سازی فوق العاده

موسیقی گوش نواز

نکات منفی

مقدمه طولانی

درجه سختی نسبتا بالا

ریتم کند پیشروی در خط اصلی داستان

سخن پایانی

Battle Chasers: Nightwar ایده‎آلی برای بازی‎های نقش آفرینی مستقل ترسیم می‎کند که از شدت گستردگی و تنوع حتی فراتر از بازی های AAA جریان اصلی‎ست، فارغ از تمام ارزش‎ها سبک هنری بازی به تنهایی به مقدار زیادی بر ارزش تجربه اثر افزوده است.

Verdict

Battle Chasers: Nightwar is an ideal example of an indie RPG with a variety even greater than mainstream RPGs. And also, in addition to all of this, the art style has added a lot to the experience

Score: 8.5 - PS4 Version

منبع متن: pardisgame