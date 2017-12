نویسنده Daredevil و The Defenders نویسندگی سریال The Witcher را بر عهده خواهد داشت

چند ماه پیش بود که شبکه Netflix‌ از ساخت سریالی بر اساس رمان‌های مشهور The Witcher نوشته "آندری ساپکوفسکی" خبر داد و حالا طبق گزارش‌های رسیده از خبرگزاری Variety نویسنده این سریال مشخص شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot، منبع خبری Variety اعلام کرده که خانم "لارن اشمیت هیسریک"‌ نویسنده سریال‌های مارول The Defenders و Daredevil و درام سیاسی The West Wing نویسندگی سریال The Witcher‌ را بر عهده خواهد داشت. البته این خبر هنوز به طور رسمی تایید نشده است. این منبع هم‌چنین عنوان کرد که خانم هیسریک مدیر تولید و تهیه‌کننده این سریال نیز خواهد بود.

شرکت لهستانی Platige Films برای ساخت این سریال با Netflix همکاری خواهد کرد. شاید نام این شرکت برای شما چندان آشنا نباشد ولی حتما با کارهای آن آشنایی دارید. تریلر سینمایی The Witcher 3: Wild Hunt با نام The Trail‌ و تریلرهای سینمایی Halo 5: Guardians از جمله کارهای این شرکت است.

در سال 2002 یک سریال تلوزیونی لهستانی بر مبنای The Witcher‌ ساخته شد و از آن پس دیگر شاهد ساخت سریال و یا فیلمی بر این اساس نبودیم. هرچند قرار بود امسال فیلمی بر اساس The Witcher منتشر شود ولی این اتفاق هرگز عملی نشد. سازندگان سری‌بازی The Witcher نیز فعلا در حال کار بر روی عنوان مورد انتظار Cyberpunk 2077 هستند و برنامه‌ای برای ساخت نسخه چهارم این سری ندارند.

هنوز خبری در مورد تاریخ انتشار و بازیگران این سریال منتشر نشده است.

