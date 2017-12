جدول فروش هفتگی بریتانیا | COD: WW2 قله نشین انگلیس

عنوان موفق Call of Duty: WWII برای ششمین هفته متوالی توانست صدر نشین جدول فروش هفتگی بریتانیا باشد تا تنها یک هفته تا رسیدن به رکورد بازی Crash bandicoot n.sale trilogy فاصله داشته باشد. همانطور که می دانید عنوان Crash bandicoot n.sale trilogy با هفت بار صدر نشینی پی در پی در جدول فروش هفتگی بریتانیا در سال […]

همانطور که می دانید عنوان Crash bandicoot n.sale trilogy با هفت بار صدر نشینی پی در پی در جدول فروش هفتگی بریتانیا در سال جاری، رکورد صدر نشینی متوالی در جدول فروش هفتگی بریتانیا را در اختیار دارد. حال همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، عنوان Call of Duty: WWII توانست برای ششمین هفته متوالی پر فروش ترین بازی هفته بریتانیا شود تا فقط یک هفته تا رسیدن به رکورد Crash bandicoot فاصله داشته باشد. عنوان Call of Duty: WWII در ماه نوامبر امسال عرضه شد و توانست با استقبال گسترده بازی بازان در بریتانیا رو به رو شود و طبق نتایج به دست آمده از داده های آماری این بازی در هفته منتهی به نهم دسامبر نیز رتبه نخست را کسب کرد تا برای یک هفته دیگر نیز به عنوان پر فروش ترین بازی هفته بریتانیا شناخته شود. این بازی پس از Call of Duty: Black Ops III در سال ۲۰۱۵ بیشترین تعداد صدر نشینی پی در پی را در تاریخ این سری به همراه داشته است.

همچنین دیگر رتبه تکراری این هفته نیز به بازی FIFA 18 می رسد که توانست رتبه هفته قبل خود را حفظ کند و در جایگاه دوم به کار خود در این هفته پایان دهد. این در حالی است که عنوان Star Wars Battlefront II با وجود تمامی انتقاد ها این هفته توانست یک پله صعود داشته باشد که نشان می دهد با وجود تمامی حواشی که این بازی با خود داشت، توانسته مورد توجه بازی بازان قرار بگیرد و رتبه خود را در این جدول بهبود ببخشد. این نشان دهنده این موضوع است که بازی بازان به حواشی این بازی توجهی نکرده اند و خود برای ارزیابی این بازی دست به کار شده اند و آن را خریداری کرده اند.

آخرین بازی که در نیمه بالایی ۱۰ بازی پر فروش هفته قرار گرفته است، عنوان انحصاری نینتندو سوییچ یعنی بازی Super Mario Odyssey است که در رتبه چهارم قرار گرفته است. در میانه جدول هم می توانیم نام عنوان پر طرفدار Assassin’s Creed Origins را ببینیم که در رتبه پنجم این جدول فرار گرفته است. این بازی نیز با بازخورد های مثبت و منفی زیادی از طرف بازی بازان و منتقدان رو به رو شد. بسیاری آن را یکی از بهترین نسخه های این سری می دانند و بسیاری نیز آن را یک عقبگرد برای یوبیسافت به حساب می آورند. چیزی که واضح است این است که بازی بازان هنوز هم از این بازی استقبال خوبی می کنند و این بازی توانسته تا حدی انتظار کاربران را برآورده کند که توانسته در میانه جدول ۱۰ بازی پر فروش هفته بریتانیا قرار بگیرد.

اما اگر بخواهیم نگاهی به بازی های جدید این هفته داشته باشیم، می بینیم که فقط دو بازی جدید در این هفته داشته ایم که یکی از آن ها Rocket Leaguecollector’s edition است. این بازی در اولین هفته فروش خود موفق به قرار گرفتن در رتبه ۲۱ ام این جدول شد. این در حالی است که عنوان مخفی کاری و ترسناک Hello Neighbor نیز یکی دیگر از بازی های جدید این هفته بود که با قرار گرفتن در رتبه ۳۷ ام این جدول اولین هفته فروش خود را پشت سر گذاشت. همچنین عنوان Xenoblade Chronicles X نیز که توجه زیادی را به خود جلب کرده بود، پس از قرار گرفتن در رتبه ۱۹ ام در هفته قبل، این هفته حتی به جمع ۴۰ بازی پر فروش هفته نیز نرسید و از این جدول خارج شد.

اما در نیمه پایین ۱۰ بازی پر فروش هفته، نام های بزرگی را می بینیم. یکی از بزرگ ترین بازی های این بخش از جدول عنوان Grand Theft Auto V است که روند صعودی خود را از سر گرفته و این هفته در رتبه ششم قرار گرفته است. پس از آن در رتبه هفتم نام یکی از بزرگ ترین بازی های انحصاری نینتندو سوییچ یعنی Mario Kart 8 Deluxe را می بینیم. همچنین عنوان WWE 2K18 نیز پس از این که هفته قبل از جمع ۱۰ بازی پر فروش هفته به دور بود، این هفته باز هم به این جمع بازگشت و در رتبه هشتم قرار گرفت. رتبه نهم این جدول نیز این هفته به عنوان The Sims 4 رسید و همینطور رتبه دهم نیز به بازی Lego Marvel Super Heroes 2 رسید تا بدین ترتیب بررسی ۱۰ بازی پرفروش هفته بریتانیا به پایان برسد.

اما اگر بخواهیم یکی از بازی های این هفته را به عنوان یکی از موفق ترین بازی ها انتخاب کنیم، قطعاً می توانیم عنوان The Sims 4 را برگزینیم. چرا که این بازی در هفته های اخیر رشد بسیار خوبی داشته است و روند صعودی بسیار خوبی را نیز از خودش به نمایش گذاشته است. این بازی پس از این که دو هفته قبل در رتبه ۲۲ ام جدول فروش هفتگی بریتانیا قرار گرفته بود، هفته گذشته با ۴ پله صعود خود را به رتبه ۱۸ ام رساند و این هفته نیز با ۹ پله صعود دیگر، موفق به قرار گرفتن در بین ۱۰ بازی پر فروش هفته شد و رتبه نهم را برای خود برگزید. روند رو به رشد این بازی قابل احترام و ستایش است و همین موضوع نیز باعث شده که ما آن را یکی از موفق‌ ترین بازی های هفته بدانیم. البته عنوان Lego Marvel Super Heroes 2 نیز به همین صورت عملکرد بسیار خوبی داشته است و از جایگاه ۲۵ ام در دو هفته قبل، به رتبه ۱۵ ام رسید و این هفته نیز خود را در بین ۱۰ بازی پر فروش هفته و در رتبه دهم دید.

شما در ادامه می توانید لیست کامل ۴۰ بازی پر فروش این هفته در بریتانیا را مشاهده کنید و همچنین در کنار آن نیز می توانید پر فروش ترین بازی های هر پلتفرم را نیز بهتر بشناسید. لازم به یادآوری این نکته است که اعلام کنم نتایج به دست آمده از این جدول صرفاً بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی ها است و میزان فروش دیجیتالی آن ها محاسبه نشده است بنابراین آمار نهایی با نتایج ذکر شده ممکن است متفاوت باشد.

لیست ۱۰ بازی پر فروش این هفته در بریتانیا:

Call of Duty: WWII FIFA 18 Star Wars Battlefront II Super Mario Odyssey Assassin’s Creed Origins Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe WWE 2K18 The Sims 4 Lego Marvel Super Heroes 2

لیست کامل ۴۰ بازی پر فروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پر فروش این هفته پلی استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پر فروش این هفته ایکس باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پر فروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پر فروش این هفته رایانه های شخصی در بریتانیا:

