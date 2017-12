اولین اطلاعات از بنچمارک کارت گرافیک NVIDIA TITAN V منتشر شد؛ 27% عملکرد بهتر نسبت به GTX1080Ti

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dsogaming، اخیرا شرکت NVIDIA به روزترین کارت گرافیکش را با نام TITAN V عرضه کرده است و یکی از کاربران وبسایت Reddit که "MrOmgWtfHaxor" نام دارد، اولین بنچمارک این کارت گرافیک را در تجربه بازی‌های کامپیوتری به اشتراک گذاشته است.

این کاربر عناوین Rise of the Tomb Raider، Ashes of the Singularity، Gears of War 4 و برنامه بنچمارک Superposition را تست کرده و در بازی Rise of the Tomb Raider با وضوح تصویر 1440p و تنظیمات Ultra، نرخ فریم 66fps را به ثبت رساند و مابقی آمار و ارقام ثبت شده به شرح زیر است:

Gears of War 4| Ultra, 1440p, 158fps

Ashes of the Singularity| Crazy= Ultra, 1440p, 88fps

UNIGINE’s Superposition| Extreme, 1080p, 88fps

در ادامه، باید قبول کرد که TITAN V قوی‌ترین کارت گرافیک حال حاضر است و به لطف "Joker Productions"، گرافی از مقایسه دو کارت گرافیک TITAN V و GTX1080Ti منتشر شده است که TITAN V دارای 27% عملکرد بهتر نسبت به GTX1080Ti است.

شاید با خود فکر کنید که تمامی نکات ذکر شده بسیار رویایی به نظر می‌رسد، اما سوال اصلی اینجاست که آیا خریدن این کارت گرافیک با قیمت $2999 برای گیمرها انتخاب خوبی است؟ در ادامه، خوشحال می‌شویم که نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame