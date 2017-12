به گزارش پردیس‌‌گیم و به نقل از WCCFTech، اندکی قبل Nvidia جدیدترین کارت‌گرافیک خود را با نام Titan V روانه بازار کرد. حال بنابر اطلاعاتی که در انجمن Reddit منتشر شده است با قوی‌ترین کارت‌گرافیکی مواجه هستیم که تاکنون ساخته شده است. به عبارت دیگر این کارت‌گرافیک قادر است تا در تنظیمات استوک (پیش‌فرض) تمامی کارت‌گرافیک‌های موجود در بازار را شکست دهد و درحالت اورکلاک شده نیز عملکردی خیره‌کننده از خود بجای می‌گذارد.

نتایج بنچمارک Nvidia Titan V: شکست قطعی تمامی کارت‌گرافیک‌های گیمینگ ساخته شده تا به امروز

در زمان معرفی کارت‌گرافیک Titan V اعلام شد که این مدل قیمتی برابر با 3000 دلار آمریکا خواهد داشت و کاربران می‌توانند آن را خریداری نمایند.

تعدادی از گیمرها بدون توجه به قیمت بسیار زیاد این کارت‌گرافیک نسبت به سایر کارت‌گرافیک‌های گیمینگ، اقدام به خرید Titan V کردند تا ببیند عملکرد این کارت‌گرافیک در بازی‌ها چگونه است. نتایج منتشر شده در فضای مجازی نیز حاصل کنچکاوی این گیمرها بوده است. در ادامه با پردیس‌گیم همراه باشید.

مشخصات کارت‌گرافیک Nvidia Titan V

کارت‌گرافیک Nvidia Titan V براساس معماری GV100 (ولتا) ساخته شده است و دارای 5120 هسته پردازشی CUDA و 320 واحد Texture است. این تعداد هسته دقیقا برابر با تعداد هسته‌های کارت گرافیک Tesla V100 که برای سرور ساخته شده است، می‌باشد. علاوه بر آن این کارت‌گرافیک دارای 640 هسته Tensor نیز هست که در قالب GPU ولتا جای گرفته‌اند و هدف اصلی وجود آنها افزایش یادگیری عمیق این کارت‌گرافیک است. نتیجه وجود این قابلیت، توان 110 ترافلاپسی در هنگام پردازش الگوریتم‌های مربوط به هوش‌مصنوعی را برای این کارت‌گرافیک به ارمغان آورده است. سرعت کلاک در حالت استوک برابر با 1200MHz است که البته در حالت Boost به 1455Mhz می‌رسد. با تمام این ویژگی‌ها، این کارت‌گرافیک تنها به یک سوکت 6 پین و 8 پین برای تامین انرژی خود، نیاز دارد و مصرفی معادل با 250W (وات) خواهد داشت.

حافظه این کارت‌گرافیک از نوع نسل دوم (HBM2) و برابر با 12 گیگابایت است و نرخ انتقال اطلاعات آن برابر با 1.7 گیگابیت بر ثانیه است که از رابط 3072 بیتی بهره می‌برد. مجموع پهنای باند نهایی این کارت گرافیک به 652.8 GB/s می‌رسد که نسبت به کارت‌گرافیک قبلی سری Titan با نام Titan XP سریع‌تر است. البته در مقایسه با Tesla V100 از رابط حافظه کندتری (3072 در مقابل 4096) و میزان رم کمتری (12 GB در مقابل 16 GB) بهره می‌برد.

بطور کلی این کارت‌گرافیک برای هر دو نوع حرفه‌ای و عادی ایستگاه‌های کاری (WorkStation) و همچنین مصارفی همچون گیمینگ می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. البته قیمت زیاد آن را نیز نباید نادیده گرفت. علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد، موارد دیگری در این کارت‌گرافیک وجود دارند که البته برای اغلب مصرف‌کنندگان کارایی نخواهد داشت، این ویژگی‌ها عبارتند از:

هسته‌های محاسباتی اختصاصی ممیز شناور ۶۴ بیتی (FP64)

هسته‌های محاسباتی تنسور اختصاصی

۱۲ گیگابایت حافظه‌ی ویدیویی HBM2 با رابط ۳۰۷۲ بیتی

نسل دوم رابط NVLINK برای بهره‌مندی هم‌زمان از قدرت دو کارت گرافیک تایتان وی (صحت کارایی کامل این مورد تایید نشده است)

مشخصات سایر کارت‌گرافیک‌های سری Titan

GPU NVIDIA GeForce GTX Titan NVIDIA GeForce GTX Titan Black NVIDIA GeForce GTX Titan X NVIDIA Titan X NVIDIA Titan Xp NVIDIA Titan V GPU Family Kepler Kepler Maxwell Pascal Pascal Volta GPU Core GK110 GK110 GM200 GP102 GP102 GV100 Process 28nm 28nm 28nm 16nm 16nm 12nm GPU Cores 2688 2880 3072 3584 3840 5120 Base Clock 836 MHz 889 MHz 1000 MHz 1417 MHz 1405 MHz 1200 MHz Boost Clock 876 MHz 980 MHz 1089 MHz 1531 MHz 1582 MHz 1455 MHz FP32 Compute 4.7 TFLOPs 5,6 TFLOPs 6.7 TFLOPs 11.0 TFLOPs 12.1 TFLOPs 15.0 TFLOPs حافظه گرافیکی 6 GB GDDR5 6 GB GDDR5 12 GB GDDR5 12 GB GDDR5X 12 GB GDDR5X 12 GB HBM2 رابط حافظه 384-bit 384-bit 384-bit 384-bit 384-bit 3072-bit پهنای‌باند حافظه 288.4 GB/s 336.0 GB/s 336.6 GB/s 480.4 GB/s 547.6 GB/s 652.8 GB/s مصرف انرژی 250W 250W 250W 250W 250W 250W قیمت $999 US $999 US $999 US $1200 US $1200 US $3000 US زمان عرضه 2013 2014 2015 2016 2017 2017

عملکرد Titan v در آزمون‌ها و بازی‌ها

کارت گرافیک Titan V تحت بنچمارک‌های مختلفی از جمله 3DMark Fire Strike ،Unigine Superposition و بازی‌هایی مانندAshes of The Singularity ،Rise of the Tomb Raider و Gears of War 4 مورد بررسی قرار گرفته شده است. با این حال، تاکنون هیچ مقایسه‌ای بین Titan V و سایر کارت‌های گرافیک‌ها صورت نگرفته است. تمامی آزمون‌ها با به‌روزترین درایور کارت گرافیک انویدیا (388.59 WHQL) که تنها نسخه‌ی سازگار با این کارت‌گرافیک در ‌ وب‌سایت رسمی درایور انویدیا محسوب می‌شود، انجام شده است.

در آزمون Fire Strike این کارت گرافیک در دو حالت استوک و اورکلاک تست شده است. برخی مقادیر تنظیمات اورکلاک بدین شرح هستند:

+150 MHz GPU, Mem +110MHz , 107% Power

+170 MHz GPU, +120% Power





عمکلرد Titan V در آزمون 3DMark Firestrike





نتایج تست بدست آمده نشان می‌دهد که با کارت‌گرافیکی مواجه هستیم که توان شکست تمامی کارت‌گرافیک‌های پیشین را دارد. امتیاز این کارت گرافیک در حالت استوک برابر با 32774 و در حالت اورکلاک به 36000 می‌رسد. لازم به ذکر است که کارت‌گرافیک Titan XP که با معماری Pascal طراحی شده است، در حالت استوک در این بخش تنها 28000 امتیاز بدست آورده است. کارت گرافیک محبوب GTX 1080 Ti نیز در این بخش تنها 28300 امتیاز بدست آورده است. پس همانطور که می‌بینید این کارت گرافیک در حالت پایه از تمامی کارت‌گرافیک ‌ها در حالت پایه قوی‌تر است. در حالت اورکلاک نیز این برتری بیشتر برجسته می‌گردد.

عملکرد Titan V در آزمون Unigine Superposition

بنچمارک بعدی مربوط به Unigine Superposition می‌شود. در این بخش شاهد عملکرد خارق‌العاده Titan V هستیم. در این آزمون که با سرعت پایه این کارت‌گرافیک و در رزولوشن 8K انجام گرفت، Titan V توانست امتیاز 5222 رو بدست آورد که بسیار قابل توجه است. اما در آزمون دوم که با رزولوشن 1080P انجام شده، امتیاز 9431 بدست آمد که پرده از چهره واقعی این کارت‌گرافیک برداشت و به ما نشان داد که نه با یک کارت‌گرافیک بلکه با یک غول سخت‌افزاری طرف هستیم. اما شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چرا از واژه خارق‌العاده برای توصیف عملکرد این کارت‌گرافیک استفاده کرده‌ایم؟ دلیل آن اینست که کارت گرافیک GTX 1080 Ti در حالت اورکلاک (2.6 MHz) تنها توانسته است به امتیاز 8642 دست پیدا کند.

از نتایج بنچمارک‌ها که بگذریم به بخش مورد علاقه گیمرها می‌رسیم. در پایین می‌توانید نتایج اجرای بازی‌های Gears of War 4، Ashes of the Singularity و Rise of the Tomb Raider مشاهده کنید. لازم به ذکر است که تمامی این بازی‌ها از DX12 بهره می‌برند.

در پایان لازم است تا چند نکته را یادآور شویم. اول اینکه سرعت GPU این کارت‌گرافیک در حالت Boost به 1.8 تا 1.9 GHz می‌رسد که برای یک کارت‌گرافیک ساخت Nvidia متداول است. سرعت کارت‌گرافیک‌های سری Geforce در حالت مشابه بین 1.9 تا 2.00 GHz است اما Titan V دارای فرکانس پایه و Boost کمتری است، به همین دلیل انتظار فرکانس کاری کمتری را در این کارت گرافیک داریم. دوم اینکه در طراحی این کارت‌گرافیک تمرکز بیشتر بر پردازش داده‌های خام گرافیکی بوده است و نه اجرای بازی‌ها.

نمی‌توان انتظار داشت که در آینده شاهد حضور تراشه GV100 در سری کارت‌گرافیک‌های Geforce همانند سری Titan و Quadro باشیم اما احتمال وجود تراشه GV102 و GV104 و همچنین نسل دوم حافظه با نام HBM2 در سری Geforce و در آینده نزدیک وجود دارد که به نوبه خود موجب افزایش هسته و در نهایت سرعت کلاک کارت‌گرافیک‌ها خواهد شد.

نظر شما در این مورد چیست؟ با توجه به قیمت گزاف این کارت گرافیک (حدود 12.5 میلیون تومان) آیا خرید آن برای تجربه بازی‌ها به‌صرفه خواهد بود؟ نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame