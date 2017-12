ساعاتی پیش لیست تخفیفات این هفته شبکه Xbox Live برای دارندگان دو کنسول Xbox One و Xbox 360 منتشر گردید.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Majornleson، این هفته دارندگان کنسول Xbox One می‌توانند به خرید عناوینی مثل The Surge با 60 درصد تخفیف، دو عنوان Styx: Master of Shadows و Styx: Shards of Darkness با 75 درصد تخفیف و همچنین نسخه Premium Pass بازی Battlefield 1 با 70 درصد تخفیف اقدام کنند.

لیست کامل عنوان تخفیف خورده کنسول Xbox One

عناوین نوع محتوا میزان تخفیف Notes The Surge* Xbox One Game 60% DWG Bridge Constructor* Xbox One Game 67% DWG Styx: Master of Shadows + Styx: Shards of Darkness* Xbox One Game 75% DWG Dex* Xbox One Game 50% DWG 2Dark* Xbox One Game 70% DWG Ethan: Meteor Hunter * Xbox One Game 50% DWG Mega Man Legacy Collection* Xbox One Game 60% DWG FlatOut 4 : Total Insanity* Xbox One Game 60% DWG 6180 the moon* Xbox One Game 33% DWG Bridge Constructor Stunts* Xbox One Game 50% DWG Caveman Warriors * Xbox One Game 33% DWG Mega Man Legacy Collection 2 * Xbox One Game 33% DWG NASCAR Heat 2* Xbox One Game 30% DWG Poi* Xbox One Game 33% DWG Refunct* Xbox One Game 50% DWG Styx: Shards of Darkness* Xbox One Game 75% DWG Gems of War – Sir Gwayne Starter Pack Add-On 85% Spotlight HAWKEN – Starter Pack Add-On 85% Spotlight Battle Islands – Support Engineer & Gold Add-On 85% Spotlight Battle Islands: Commanders – Exclusive Battle Over Berlin Bundle Add-On 85% Spotlight Prominence Poker – Made Bundle Add-On 85% Spotlight Iron Wings Xbox One Game 40% Spotlight Maria The Witch Xbox One Game 50% Spotlight Battlefield 1 Premium Pass Add-On 70% Spotligh

در Xbox 360 دایره عناوین تخفیف خورده محدودتر از Xbox One است اما چند پیشنهاد ویژه وجود دارد که با وجود قابلیت پشتیبانی از نسل قبل Xbox One به‌سادگی نمی‌توان از آن‌ها گذشت. بازیکنان می‌توانند عناوینی همچون Remember Me را با 75 درصد تخفیف، Bound by Flame با 75 درصد تخفیف و Mega Man 10 را با 40 درصد تخفیف خریداری نمایند.

لیست کامل عنوان تخفیف خورده کنسول Xbox 360 عنوان نوع محتوا میزان تخفیف Notes Bound by Flame Games On Demand 75% DWG Contrast Arcade 80% DWG The Escapists Games On Demand 75% DWG Divinity II – The Dragon Knight Saga Games On Demand 75% DWG Mars: War Logs Arcade 75% DWG MEGA MAN 10 Arcade 40% DWG MEGA MAN 9 Arcade 40% DWG Remember Me Games On Demand 75% DWG





منبع متن: pardisgame