تاریخ انتشار Conan Exiles مشخص شد + تصاویر و تریلر جدیدی از بازی

تاریخ انتشار بازی Conan Exiles برای PlayStaion 4 ،PC و Xbox One مشخص شد. به گزارش پردیس‌گیم،‌ استودیو Funcom ساعاتی پیش اعلام کرد که این بازی در تاریخ 8 می 2018 (18 اردیبهشت 97) از حالت دسترسی زودهنگام خارج شده و به صورت دیجیتالی و فیزیکی منتشر می‌شود. قیمت بازی برای PC‌ برابر با 40 دلار و برای کنسول برابر با 50 دلار خواهد بود. کسانی که بازی را به صورت دیجیتالی پیش‌خرید ‌کنند،‌ زره رویال Conan‌ را در بازی دریافت خواهند کرد. لازم به ذکر است پیش‌فروش بازی برای دارندگان PlayStation 4 کمی دیرتر از بقیه آغاز می‌شود.

"جول بایلوس" کارگردان بازی در این باره گفت:

"حالت دسترسی زودهنگام در PC‌ و برنامه Game Preview در Xbox One در مسیر توسعه Conan Exiles ابزاری بسیار ارزشمند برای ما بودند. بازخوردهایی که از بازیکنان دریافت کردیم به ما کمک کرد تا بر روی بهبود بازی،‌ اصلاح اشکالات،‌ و اضافه کردن محتوای جدید تمرکز کنیم. هنوز چند ماهی تا انتشار بازی زمان باقی است و ما هم‌چنان به بهتر کردن بازی و رفع مشکلات آن ادامه خواهیم داد. ما به شدت در حال کار بر روی مکانیک‌های گیم‌پلی ومحتوای جدید از جمله محیط جدید جنگلی و آتشفشانی هستیم."





به علاوه بازی یک نسخه Collector’s Edition نیز دارد که شامل آیتم‌های زیر است.

- مجسمه: مجسمه Conan‌ به ارتفاع 15 سانتی‌متر و از جنس پلی‌رزین

- کامیک‌بوک: کامیک‌بوک تمام‌رنگی که با همکاری ناشر Dark Horse Comics به طور ویژه برای این بازی طراحی شده و داستان یکی از ماجراجویی‌های Conan‌ را روایت می‌کند.

- موسیقی: سه ساندترک که موسیقی بازی‌های Age of Conan: Hyborian Adventures ،Conan Exiles و Age of Conan: Rise of the Godslayer را در بر می‌گیرد.

- آرت‌بوک: آرت‌بوک تمام‌رنگی شامل آرت‌ورک‌های زیبایی که سازندگان طراحی کرده‌اند.

- نقشه: نقشه تمام‌رنگی از جهان Conan Exiles

- کامیک‌بوک دیجیتالی: شامل کدی برای باز کردن 6 کامیک‌بوک دیجیتالی از Dark Horse Comics که داستان A Witch Shall be Born را در بر می‌گیرد.

- کتاب نقش‌آفرینی دیجیتالی: شامل کدی برای باز کردن کتاب دیجیتالی 368 صفحه‌ای مربوط به بازی نقش‌آفرینی Conan: Adventures in an Age Undreamed Of.

به مناسبت اعلام تاریخ انتشار بازی، استودیو Funcom تصاویر و تریلر جدیدی نیز از Conan Exiles منتشر کرده که در ادامه مشاهده می‌کنید

برای مشاهده اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید





منبع متن: pardisgame