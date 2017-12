بازی One Piece: World Seeker برای غرب تایید شد

پس از معرفی بازی One Piece: World Seeker برای ژاپن، به تازگی شعبه آمریکا و اروپای شرکت باندای نامکو، این عنوان را برای مناطق غربی نیز تایید کرده است. عنوان One Piece: World Seeker در سال ۲۰۱۸ در آمریکا و اروپا منتشر خواهد شد. با این که هنوز هیچ تاریخ عرضه دقیقی برای بازی One Piece: World Seeker […]

با این که هنوز هیچ تاریخ عرضه دقیقی برای بازی One Piece: World Seeker اعلام نشده، اما اطلاعات و جزئیات جالبی در اختیار ما قرار گرفته است. این بازی در ژاپن به صورت انحصاری و تنها برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد اما این طور که اعلام شده، در غرب شاهد عرضه One Piece: World Seeker روی سه پلتفرم اصلی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی خواهیم بود.

طبق اطلاعات منتشر شده، در بازی ویژگی swashbuckling spirit که از انیمه فوق‌العاده محبوب سری الهام گرفته شده وجود خواهد داشت و همچنین بازی به صورت جهان آزاد و اکشن ماجرایی ساخته شده است. در این عنوان محیط بزرگ و یکپارچه‌ای در اختیار بازی‌بازان قرار می‌گیرد و آن ها می‌توانند به صورت کاملا آزادانه در محیط‌های بازی مانند قلعه ها، شهر ها، سواحل و… به جست و جو و کاوش بپردازند.

علاوه بر این، تصاویر جدیدی نیز از بازی One Piece: World Seeker منتشر شده اند؛ در یکی از این تصاویر گیم‌پلی اکشن بازی را مشاهده می‌کنیم و به نظر می‌آید تصاویر دیگر، گیم‌پلی مخفی کاری را به ما نشان می‌دهند. یک طرح هنری بسیار زیبا نیز در بین تصاویر به چشم می‌خورد.

اما جدای از اطلاعات و تصاویر منتشر شده از بازی One Piece: World Seeker، مدیر بخش آمریکا و اروپای شرکت باندای نامکو، آقای Randy Le توضیحاتی را در مورد این عنوان ارایه کرده‌اند و قول ماجرایی پهناوری به اندازه هفت دریا را به بازی‌بازان و طرفداران داده‌اند:

۲۰۱۷ مصادف است با بیستمین سالگرد تولد ONE PIECE؛ یکی از محبوب‌ترین سری مانگا ها و انیمه‌های موجود که از همان ابتدا، میلیون ها طرفدار در سراسر جهان داشته است. ما مفتخر هستیم که در دوره‌ای جدید با ONE PIECE: World Seeker به سری کمک می‌کنیم؛ یک نسخه جاه طلبانه در این سری افسانه ای. با یک دنیای گسترده‌ی جهان باز و یک داستان غنی، Luffy به محیط ها و مناطق بسیار متنوعی سفر خواهد کرد و در ماجراهایی به وسعت و پهناوری هفت دریا قرار خواهد گرفت.

شما می‌توانید در زیر، تصاویر منتشر شده از بازی One Piece: World Seeker را مشاهده نمایید. کار بومی سازی شرکت باندای نامکو برای مناطق غربی به تازگی به سرعت پیش طی می‌شود و مشخص است که این شرکت روی این زمینه تمرکز ویژه‌ای کرده است.

