فروش بیش از 10 میلیون دستگاه Switch تنها در 9 ماه

شرکت Nintendo از فروش بیش از 10 میلیون دستگاه Swtich در عرض 9 ماه در سراسر جهان خبر داد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Eurogamer، جدای از اینکه در ایام کریسمس قرار داریم و تخفیفات مختلفی در خصوص خرید کنسول‌ها موجود است، بدون شک رقم 10 میلیونی حاصل از فروش Switch به‌خودی خود هر بازیکنی را شگفت زده می‌کند.

اگر بخواهیم مقایسه‌ای از میزان فروش کنسول‌های قبلی ساخته شده توسط Nintendo داشته باشیم، دستگاه Wii U پس از گذشت 5 سال به فروش 13 میلیون و 560 نسخه در سراسر جهان دست پیدا کرد و این در حالی بوده که کنسول Wii از زمان انتشار تاکنون به فروش بیش از 100 میلیون دستگاه رسیده است؛ بدین ترتیب Switch علی‌رغم میزان فروش بالایی که تنها در 9 ماه داشته، مسیر بسیار طولانی در جهت شکست رکورد فروش Wii در پیش دارد.

باید اقرار کرد که کنسول Switch در اولین سال عرضه از پس موانع برآمده و به‌خوبی بازار فروش را به لطف بازی‌های حایز اهمیتی همچون The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Splatoon 2 یا همچنین Super Mario Odyssey بدست بگیرد و نهایتا سال درخشانی را به پایان برساند.

نباید از یاد برد که 2018 نیز نوید سالی پرستاره را برای Switch با عرضه عناوین جدیدی از سری Kirby ،Yoshi و Bayonetta 2 و ... را به بازیکنان می‌دهد.

منبع متن: pardisgame