PSX 2017 | فروش سری Uncharted از مرز ۴۱ میلیون نسخه گذشت

اخیراً و در خلال نمایشگاه PSX 2017 پنلی ویژه برای سری Uncharted توسط سازندگان آن برگزار و در آن اطلاعات جالبی نیز به حضار داده شد.

از وقتی که ناتی داگ یک سری جدید برای پلی‌استیشن ۳ تحت عنوان Uncharted تولید کرد، هم محبوبیت خودش بسیار بالا رفت و هم این برند جدید تبدیل به یکی از نمادهای این شرکت ژاپنی شد. امسال، دهمین سالگرد تولد سری محبوب Uncharted بود که اولاً شاهد عرضه Uncharted: The Lost Legacy بودیم و دوماً، ناتی داگ این اتفاق را با رایگان کردن یک سری تم و آواتار برای کاربران پلی‌استیشن، جشن گرفت.

در پنلی هم که برای این سری برگزار شده بود، شاهد شرکت برخی از صداپیشگان این سری مثل نولان نورث (Nolan North)، لورا بیلی (Laura Bailey)، کلاودیا بلک (Claudia Black)، تروی بیکر (Troy Baker) و … نیز بودیم و مجری این پنل هم کسی نبود جز گرگ میلر (Greg Miller) که آن‌ها در کنار هم به شرح دلایل موفقیت این سری حتی ۱۰ سال پس از عرضه اولین نسخه پرداختند.

در کنار آن، در این پنل به فروش کلی سری Uncharted از هنگام عرضه هم اشاراتی شد. میزان فروش کلی این سری از اولین روز عرضه تاکنون، چیزی بیش از ۴۱٫۷ میلیون نسخه بوده است! باز هم اشاره می‌شود که این میزان فروش کلی این سری است، یعنی از اولین نسخه یعنی Uncharted: The Drake’s Fortune تا همین نسخه آخر که فرعی هم بود یعنی Uncharted: The Lost Legacy. در این میان فروش نسخه Uncharted: The Nathan Drake Collection و نسخه پلی استیشن ویتا این سری نیز محاسبه شده است.

حالا، باید منتظر ماند و دید که این سری باز هم ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر و در صورت ادامه، فروش آن به چه میزانی خواهد رسید.

نمایشگاه PSX 2017 در کلیفورنیای آمریکا برگزار شد که اخبار آن در وبسایت گیمفا قابل مشاهده است.

منبع متن: gamefa