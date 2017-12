بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom بار دیگر تاخیر خورد

طرفداران سبک نقش‌آفرینی ژاپنی، مدتهاست که منتظر انتشار بازی مورد انتظار Ni No Kuni II: Revenant Kingdom هستند و به نظر می‌رسد که باید زمان بیشتری را برای عرضه آن صبر کنند. به تازگی استودیوی لول-۵ (Level-5) خبر از تاخیر عرضه این بازی داده و تاریخ انتشار آن را از ماه ژانویه ۲۰۱۸ میلادی به […]

طرفداران سبک نقش‌آفرینی ژاپنی، مدتهاست که منتظر انتشار بازی مورد انتظار Ni No Kuni II: Revenant Kingdom هستند و به نظر می‌رسد که باید زمان بیشتری را برای عرضه آن صبر کنند.

به تازگی استودیوی لول-۵ (Level-5) خبر از تاخیر عرضه این بازی داده و تاریخ انتشار آن را از ماه ژانویه ۲۰۱۸ میلادی به تاریخ جمعه ۳ فروردین ماه ۱۳۹۷ (۲۳ مارس ۲۰۱۸) موکول کرده است. پیش از این قرار بود که بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom در ماه نوامبر سال جاری میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر شود.

آکیهیرو هینو (Akihiro Hino)، مدیرعامل استودیوی بازیسازی لول-۵ در این زمینه با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت:

ما به صورت مداوم در تلاش هستیم تا ضمن ارائه نوآوری‌های تازه، تجربیات جدیدی را برای بازیکنان به ارمغان آوریم و [به همین منظور]، حالت‌های جدید بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom شامل دو حالت Skirmish و Kingdom می‌شود که مطمئناً طرفداران از آن‌ها لذت خواهند برد.

همانطور که همه شما می‌دانید، لول-۵ متعهد به ارائه بالاترین سطح از طراحی و کیفیت هر یک از بازی‌های ویدئویی ما است. فرآیند توسعه جدیدترین پروژه ما یعنی بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom به خوبی در جریان است و ما نمی‌توانیم بیش از این صبر کنیم تا ماجراجویی جدید خود را با شما طرفداران به اشتراک بگذاریم.

وی در ادامه افزود:

با این حال، با ارائه نوآوری و ایده‌های جدید، نیاز داریم تا از اطمینان حاصل کنیم که همه چیز به خوبی و به صورت یکپارچه در بسته‌ای سرگرم‌کننده کار می‌کند. این به این معنی است که ما به زمان بیشتری نیاز داریم تا مطمئن شویم که تجربه بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom مطابق با استانداردهای استودیوی لول-۵ و شرکت باندای نامکو اینترتینمنت (Bandai Namco Entertainment Inc.) باشد. بنابراین من امروز از شما صبر و شکیباییتان را خواستارم چراکه عرضه جهانی بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی به روز جمعه ۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ (۲۳ مارس ۲۰۱۸ میلادی) موکول شده است.