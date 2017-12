با پیشرفت روزافزون بازی‌های RPG ( نقش آفرینی ) این ژانر اکنون طرفداران بیشتری نسبت به گذشته دارد. مطمئنا لازم نیست به معرفی این سبک پر‌طرفدار بپردازیم و همه با آن آشنایی کافی داریم. بازی‌های پرطرفدار و موفق این چند سال اخیر با سبک RPG را هم، همه می‌شناسند و خودتان بهتر می‌دانید چه بازی‌هایی […]

با پیشرفت روزافزون بازی‌های RPG ( نقش آفرینی ) این ژانر اکنون طرفداران بیشتری نسبت به گذشته دارد. مطمئنا لازم نیست به معرفی این سبک پر‌طرفدار بپردازیم و همه با آن آشنایی کافی داریم. بازی‌های پرطرفدار و موفق این چند سال اخیر با سبک RPG را هم، همه می‌شناسند و خودتان بهتر می‌دانید چه بازی‌هایی این اواخر توانسته‌اند غوغا به پا کنند. بسیاری از شاهکارهای چند سال اخیر هم بازی‌های نقش آفرینی بوده‌اند که این قدرت این ژانر پرطرفدار را می‌رساند. با توضیحات خیلی مختصری که دادیم می‌توان به این نتیجه رسید که یک بازی با سبک RPG قطعا پتانسیل بالایی برای موفقیت دارد و هم از لحاظ اقتصادی می‌تواند سازنده را راضی کند و هم از لحاظ کیفی بازیکن را. یکی از بازی‌های نقش آفرینی که چند سالی می‌شود که منتظرش هستیم عنوان Kingdom Come: Deliverance است. بازی‌ای که با کش و قوس‌های فراوان بالاخره قرار است چند ماه دیگر عرضه شود. با وجود این‌که Kingdom Come: Deliverance بازی جالبی به نظر می‌رسد اما تاخیرهای متعدد اوضاع را کمی نگران‌کننده می‌کند. معمولا بازی‌هایی که با مشکلاتی از قبیل کنسل شدن و راه اندازی مجدد پروژه، مشکلات مالی و غیره دست و پنجه نرم می‌کنند عاقبت خیلی خوبی ندارند. برای اثبات این موضوع بهتر است سری به بازی‌هایی که همین یکی دو سال اخیر به بازار عرضه شده‌اند بزنید. این‌گونه بازی‌ها شاید بتوانند برای بازیکنان انتخاب‌های سرگرم‌کننده‌ای باشند ولی عموما با مشکلات فنی زیاد منتشر می‌شوند و با گذشت زمان این مشکلات رو می‌شوند. بارزترین نمونه‌ای که شخصا در ذهن دارم Homefront: The Revolution است. البته همین امسال هم بازی Prey منتشر شد و علی‌رغم رضایت بسیاری از کاربران و بازیکنان، اما بازی از مشکلات فنی نسبتا زیادی رنج می‌برد. پروسه ساخت عنوان Kingdom Come: Deliverance هم پروسه نسبتا پیچیده‌ایست که در ادامه به صورت خلاصه توضیحاتی در این باره خدمتتان خواهیم داد.

اولین کسی که ایده Kingdom Come: Deliverance را داد آقای Daniel Vavra بود. شاید این شخصیت را به اسم نشناسید ولی برای اطلاعات بیشتر راجع به ایشان باید گفت که Daniel Vavra طراح، نویسنده و کارگردان عنوان Mafia: The City of Lost Heaven بوده است. این شخصیت روی پروژه‌های موفق دیگری هم کار کرده اما معروف‌ترینشان همین Mafia است. حالا که شناخت نسبی راجع به Vavra پیدا کرده‌اید به سراغ بحث اصلی می‌رویم. سال ۲۰۰۹ بود که Vavra به همراه تیمش به دنبال یک سرمایه‌گذار برای پروژه Kingdom Come: Deliverance بود. با وجود پیدا شدن یک سرمایه‌گذار، کار در ادامه گره خورد و Martin Klima، همان سرمایه‌گذار نتوانست به خواسته‌های تیم Vavra پاسخ دهد. پروژه‌ای که تقریبا آماده رها شدن بود را Warhorse Studio نجات داد، استودیویی که البته یکی از تاسیس‌کنندگانش همین Daniel Vavra است. استودیو Warhorse برای اولین بار سال ۲۰۱۲ اشاره‌هایی به Kingdom Come: Deliverance داشت اما در آن زمان هرگز اسمی برده نشد. صحبت درباره مسائل مالی و اسپانسر و غیره خسته‌کننده بوده و تنها حجم مقاله را زیاد می‌کند. تاریخ انتشار اولیه عنوان Kingdom Come: Deliverance به سال ۲۰۱۵ برمی‌گردد یعنی تقریبا سه سال پیش. پس اگر دو سه سالی می‌شود که اسم بازی به گوشتان خورده اصلا تعجب نکنید! همانطور که واضح است بازی سال ۲۰۱۵ منتشر نشد و پس از اعلام تاخیر در انتشار، تابستان ۲۰۱۶ تاریخی بود که باید بازی عرضه می‌شود. البته Warhorse بعدا اعلام کرد که بازی یک سال دیگر تاخیر خورده و انتشار آن به سال ۲۰۱۷ موکول می‌شود که این هم نشد! اواسط امسال سازندگان اعلام کردند که Kingdom Come: Deliverance فوریه سال ۲۰۱۸ منتشر می‌شود. امیدواریم که طی یکی دو ماه آینده تاریخ انتشار بازی تا سال ۲۰۱۹ تاخیر نخورد!

همان‌طور که خواندید روند ساخت Kingdom Come Deliverance نسبت به خیلی از بازی‌های دیگر پیچیده بوده و مشکلات مالی و تاخیرهای متعدد می‌توانند ما را نسبت به این بازی کمی بدبین کنند. عنوان Kingdom Come: Deliverance در سال ۲۰۱۴ از طریق Kickstarter موفق به کسب ۱٫۱ میلیون دلار از ۳۵۰۰۰ حامی شد. برای آن دسته از افرادی که اطلاع کافی از Kickstarter ندارند باید گفت که این سایت، محلی برای بازی‌سازانی است که برای ادامه پروژه خود به حمایت مالی نیاز دارند. روند کار در این سایت بدین صورت است که سازنده از بازی خود اطلاعاتی اعم از معرفی کلی بازی و انتشار برخی اطلاعات جزئی و تصاویر و تریلر به کاربران می‌دهد و همچنین بودجه لازم برای ادامه کار را مشخص می‌کند. نکته جالب اینجاست که حامیان در این سایت در واقع مردم و بازیکنان معمولی هستند و می‌توانند از این طریق از بازی مورد نظر حمایت کنند. خوشبختانه با حمایت مردم پروژه Kingdom Come: Deliverance کنسل نشد و جالب اینجاست که مبلغ خواسته شده ۳۰۰۰۰۰ دلار بوده ولی رقم نهایی ۱٫۱ میلیون دلار شد. به هر شکل پروژه‌ای که ساخت آن از سال ۲۰۱۱ استارت خورد با کمک‌ها و حمایت‌های مردم زنده ماند و طبق آخرین اطلاعات، اوایل سال ۲۰۱۸ این بازی منتشر خواهد شد.

داستان بازی به طور کلی روی وقایع تاریخی تمرکز دارد و سعی می‌کند برخلاف خیلی از بازی‌های دیگر، تاریخ را همان‌طور که بوده نشان دهد. جای چنین بازی‌هایی در دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم واقعا خالی است. شاید همین داستان را بتوان یک نقطه قوت بزرگ دانست. مطمئنا بازیکنان زیادی هم در کشور خودمان و هم در تمام دنیا وجود دارند که به تاریخ علاقه دارند. در واقع اگر در Kingdom Come: Deliverance تاریخ همانطور که بوده بازگو شود و شاهد تحریف نباشیم، علاوه بر بعد سرگرم‌کننده، می‌توان به عنوان یک منبع اطلاعاتی جذاب هم به آن نگاه کرد. اتفاقات بازی در دوران تاریخی قرون وسطی ( قرن ۱۵ میلادی ) رخ می‌دهند و بازیکن باید کنترل کاراکتری به نام هنری را در اختیار بگیرد. لوکیشن اصلی داستان بازی پادشاهی Bohemia است. Bohemia در حال حاضر بخشی از کشور جمهوری چک است. بازی از سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شود جایی که پادشاه مرده و وارثان وی در حال تلاش برای در اختیار گرفتن تاج و تخت اویند. پادشاه جدید، Wenceslaus چهارم توسط برادرش Sigismund ربوده شده و سرزمین‌هایش هم غارت شده‌اند. اینجاست که شخصیت اصلی بازی Henry وارد می‌شود. هنری پسر جوان یک آهنگر بوده که تمام اعضای خانواده‌اش توسط ارتش متجاوزین به قتل رسیده‌اند. وی پس از بازگشت به روستا متوجه این قضیه شده و تلاش برای گرفتن انتقام خانواده و البته دادن تاج و تخت به صاحب اصلی‌اش را آغاز می‌کند. در تریلر داستانی بازی که قبلا به نمایش گذاشته شده بود دیدیم که حتی هنری هم توسط قاتل پدرش مورد ضربت شمشیر قرار می‌گیرد ولی به طرز معجزه‌آسایی زنده می‌ماند و با گروهی که می‌خواهند امپراطور واقعی را نجات دهند آشنا می‌شود. همچنین در تریلر اشاره شده که هنری می‌خواهد شمشیری که متعلق به پدرش بوده و اکنون در اختیار قاتل اوست را هم پس بگیرد. این‌طور که پیداست داستان بازی به تنهایی می‌تواند رضایت بخش باشد. البته همان‌طور که می‌دانید در پیشروی و موفقیت داستان، عوامل دیگری چون کات‌سین‌ها، شخصیت‌ها و غیره هم دخیل هستند و تنها با داشتن یک Plot نمی‌توان قضاوت کرد. باید منتظر ماند و دید که آیا Kingdom Come: Deliverance از لحاظ داستانی می‌تواند کاربران را راضی کند یا مثل خیلی از بازی‌های دیگر این دوره، به مشکل خواهد خورد.

اولین چیزی که باید راجع به گیم‌پلی بازی بدانید و خود را برایش آماده کنید اول شخص بودن آن است. طبیعتا بازی‌های RPG را عموما سوم شخص هستند و گاهی می‌توانید با فشردن تنها یک دکمه به صورت اول شخص هم به بازی کردن بپردازید اما نقش‌آفرینی که به طور کامل اول شخص باشد شاید در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد. پس این نکته را حتما در ذهن خود داشته باشید تا بعد از تهیه بازی شوکه نشوید. با وجود این‌که سبک بازی رسما role-playing یا همان نقش آفرینی است، Kingdom Come: Deliverance تفاوت‌های زیاد و فاحشی نسبت به دیگر بازی‌های هم سبک خود دارد. البته عناصر اصلی یک بازی نقش آفرینی را در Kingdom Come: Deliverance خواهیم دید و اگر از طرفداران این سبک هستید، از این بابت اصلا نگران نباشید. در ادامه به طور کامل درمورد عناصر موجود در بازی صحبت خواهیم کرد. نکته‌ی دیگری که در Kingdom Come: Deliverance وجود دارد و نمی‌توان به آن اشاره نکرد، عدم وجود جادو و قدرت‌های ماورایی در بازی است. Kingdom Come: Deliverance یک بازی کاملا واقع گرایانه ( Realstic – ریلستیک ) بوده و این موضوع هم در عناصر گیم پلی قابل مشاهده است و هم در شخصیت‌ها و روند پیشروی بخش داستانی. در ساخت بازی سعی شده همه چیز رنگ واقعیت داشته باشد و فراتر از دنیای مادی نرویم. عدم وجود جادو و دیگر قدرت‌های این چنینی هم همین مساله را ثابت می‌کند. تمرکز بازی روی همین موضوع احتمالا می‌تواند سبب برقراری ارتباط بازیکن با بازی شود. به جای قدرت‌های فراانسانی، بازی یک درخت مهارت یا همان Skill در اختیارتان قرار می‌دهد و شما می‌توانید Henry را آنطور که می‌خواهید بسازید و مهارت‌های وی را طبق سلیقه و توانایی خودتان پرورش دهید. برای بهبود بخشیدن به Skill‌هایتان باید آن‌ها را تمرین کنید. چیزی که در قانون طبیعت هم وجود دارد و برای بهتر شدن در هر چیزی باید آنرا تمرین و تکرار کنید. به عنوان مثال در Kingdom Come: Deliverance اگر قصد دارید توانایی شمشیرزنی خود را بالا ببرید باید در نبرد‌های شمشیری بیشتری شرکت کنید و دشمنان بیشتری را از بین ببرید. با قدرت‌نمایی در مبارزات و پیروزی نهایی، قدرت شمشیرزنی شما بهبود پیدا می‌کند. اگر مبارزه‌ای که قصد دارید آن‌را انجام دهید بیش از اندازه سخت باشد، ابتدا باید پیش یک استاد بروید و با مبارزه با وی تحت شرایط دوئل، توانایی مبارزه در آن جنگ را به دست آورید و یا با پرداخت پول به استاد، امتیاز تجربه به دست آورید و شانس پیروزی خود را در مبارزه بالا ببرید. البته مهارت‌های جنگی شما به مبارزه با شمشیر ختم نمی‌شوند و تمام ابعاد یک مبارز ماهر را شامل می‌شوند. در بخش Combat شما می‌توانید سه مهارت شمشیربازی، دفاع و تیراندازی با کمان خود را ارتقا دهید. این پایان ماجرا نیست و خارج حیطه Combat نیز شما توانایی‌های دیگری دارید که ارتقای هر کدام سبب پیشرفت شما می‌شود. به غیر از سه مهارت اصلی که ذکر شد، قدرت، چابکی، سرعت، کاریزما و غیره نیز قابل ارتقا هستند. انتخاب درست و به موقع برای ارتقای هر توانایی اهمیت زیادی در طول بازی دارد و تاثیر مستقیم روی روند موفقیت شما خواهد گذاشت. به جز چند قابلیت معمولی که گفتیم، توانایی‌های مکملی هم مثل باز کردن قفل، توانایی صحبت کردن، صدا، کیمیاگری و چندین مورد دیگر را می‌توانید بهبود ببخشید. در نهایت، سرانجام همه این قابلیت‌ها و آپگریدها به جایی که ختم می‌شوند که استایل کلی شخصیت Henry سه حالت دارد: شاعر، سرکش و جنگجو.

کنترل و مدیریت شخصیت به صورت کامل و صد در صد برعهده بازیکن است و تجهیزات و توانایی‌های هنری را آنطور که می‌خواهید پرورش می‌دهید. شاید واژه “بی‌نظیر” اغراق باشد ولی در آزادی که در مدیریت شخصیت هنری در Kingdom Come: Deliverance دارید فوق‌العاده و حتی کم‌نظیر است. در طول بازی اشاراتی به گذشته هنری می‌شود و متوجه خواهید شد که تا قبل از تجاوز دشمن به روستایش، هنری پسری تنبل، خوش‌گذران و عیاش بوده که بیشتر وقت خود را صرف خوابیدن یا تعقیب کردن دختران می‌کرده. مشخص کردن مسیر زندگی هنری در دوران نوجوانی کاری است که سازندگان زحمتش را کشیده‌اند و از اینجا به بعد کنترل و مدیریت این شخصیت بر عهده شماست. هنری در طول بازی باید آموزش‌های زیادی ببیند تا بتواند در قالب یک مبارز، انتقام خانواده و سرزمینش را بگیرد. علاوه بر مهارت‌ها، عوامل دیگری هم هستند که در طول بازی نقشی مهم و اساسی دارند. نوع پوشش و تجهیزاتی که به عنوان یک سرباز، جنگجو، قهرمان و یا هرچه می‌خواهد اسمش را بگذارید، در اختیار دارید مطابق انتظار مواردی حیاتی هستند. برای اینکه بتوانید در مبارزه‌هایتان به پیروزی برسید عوامل زیادی دخیل هستند که سلاح و پوشش‌هایی چون کلاه خود و زره، از مهم‌ترین این عوامل به شمار می‌روند. مواردی که بالاتر ذکر کردیم همه مهم هستند اما مکمل‌هایی هم دارند. قطعا باید مراقب استقامت و نوار سلامتی خود باشید ولی این بدین معنا نیست که کلا همه چیز را ول کنید به همین چیزها بچسبید. به طور کلی ۹ کلاس مختلف اسلحه در Kingdom Come: Deliverance حاضر خواهند بود. این ۹ کلاس شامل شمشیرهای بلند، سنگین، کوتاه، تبر، گرز، کمان و سپر می‌شوند و هر کلاس برای خود حداقل ۱۸ حرکت خاص دارد. هر سلاح چهار اسلات ( جای خالی ) برای شخصی سازی شدن دارد. در مبارزات تکنیکی که به کار می‌گیرد حائز اهمیت است و باید حرکات خود را هوشمندانه انتخاب کنید. ضرباتی که به دشمن وارد می‌کنید می‌توانند به سر وی، یکی از دو بازوی او و یا پاهایش اصابت کنند. طبیعتا در طول بازی خودتان بهتر متوجه منظور مطلب خواهید شد. دقت ضربه‌ای که وارد می‌کنید بسیار مهم است و از آنجایی که ضرباتی که به زره یا سپر دشمن برخورد کنند به هیچ وجه سلامتی‌اش را کاهش نمی‌دهند، عدم دقت در مبارزات می‌تواند برایتان گران تمام شود. در واقع ضرباتی که وارد می‌کنید حتما باید به بدن دشمن برخورد کنند تا بتوانند موثر ظاهر شوند. همان‌طور که واضح است گیم پلی بازی به نحوی طراحی شده که تا حد امکان به واقعیت نزدیک باشد. شما هم باید در سبک نقش آفرینی بازیکنی ماهر باشید و هم دقت بالایی در مبارزات داشته باشید. چیزی شبیه به یک جنگجوی واقعی! زاویه دید بازی نیز به شما کمک می‌کند تا خود را به جای هنری گذاشته و برای گرفتن انتقام خانواده، نجات پادشاه واقعی و البته جلوگیری از یک جنگ و خونریزی داخلی تلاش کنید. هم داستان بازی، هم طراحی محیط، هم لول دیزاین و هم عناصر مختلف گیم پلی شما را به یک دنیای واقعی می‎‌برند. شاید نکته‌ای که کمی درک آن مشکل باشد و بازیکن را به شک بیندازد اول شخص بودن این بازی نقش آفرینی است. قطعا حق دارید نگران این موضوع باشید اما طبق قولی که سازندگان به ما داده‌اند، زاویه دید به هیچ وجه روی کنترل شخصیت تاثیر منفی ندارد و دقیقا شرایط مانند یک شوتر اول شخص است. به هر حال اگر وعده‌ سازندگان رنگ واقعیت به خود بگیرد، نمی‌توان اول شخص بودن بازی را یک ایراد تلقی کرد و همه چیز به سلیقه بازیکن برمی‌گردد.

برای این‌که بیشتر با نحوه استفاده از سلاح‌های بازی در مبارزات آشنا شوید تصمیم داریم کمی بیشتر در این باره توضیح دهیم ( با ذکر مثال! ). همانطور که اشاره کردیم سلاح‌های بازی در ۹ کلاس کلی طبقه بندی می‌شوند. هر کلاس سلاح‌های خاص خود را دارد که برای رسیدن به آن‌ها باید لول خود را به لول مورد نیاز سلاح مد‌نظر برسانید. روش‌های جالبی برای بهبود سطح در Kingdom Come: Deliverance وجود دارند. خواندن کتاب، تمرین با یک استاد و یا انجام دادن مراحل و Quest‌های فرعی از جمله راه‌هایی هستند که به شما کمک می‌کنند سطح خود را بالا ببرید. واضح است که در انتخاب سلاح باید دقت کنید و ابتدا سبک خود را مشخص کنید تا بعدا به مشکل برنخورید. اگر مبارزات سریع و ضربات پشت سر هم با قدرت کمتر را ترجیح می‌دهید شمشیرهای کوتاه بهترین گزینه هستند. کسانی که سلاح‌های بلند را در نظر دارند بهتر است از این نکته هم آگاه باشند که طول این سلاح‌ها چهار الی ۵ فوت است. این کلاس از اسلحه‌ها ضرباتی مهلک به دشمنان وارد می‌کنند و می‌توانند از پوست سرباز دشمن هم رد شده و خود را به استخوان برسانند منتهی مشکلاتی نظیر کندی بیش از اندازه را هم دارند. ضمنا هنگامی که سوار بر اسب هستید نمی‌توانید از Long Sword‌ها استفاده کنید. از طرفی دیگر اگر دشمن را از قبل ارزیابی کرده‌اید و می‌دانید که دشمنانتان در مبارزه قرار است پوششی قوی داشته باشند تبر یک گزینه ایده‌ال است. از این سلاح‌ها می‌توانید برای از بین بردن افرادی استفاده کنید که از زره‌های سنگین استفاده می‌کنند. کلاس دیگری از سلاح‌ها به نام Bastard sword را در بازی شاهد خواهیم بود که تلفیقی از شمشیرهای کوتاه و شمشیرهای بلند هستند. برای اینکه بتوانید یک Bastard sword را در دست بگیرید باید ابتدا مهارتش را به دست بیاورید. انواع نیزه نیز در بازی قابل استفاده هستند که این سلاح‌ها هم ویژگی‌های خاص خود را دارند. در مبارزات با دشمنان، هرگز آن‌ها را دست‌کم نگیرید. سختی نسبی بازی‌های RPG یکی از ویژگی‌های این سبک است و عدم وجود مخلوقات عجیب و غریب و مصنوعی، بدین معنا نیست که کار راحتی در بازی خواهید داشت. سربازان دشمنان تکنیک‌ها و توانایی‌های خود را دارند و به سادگی شکست نمی‌خورند. بخش مبارزاتی بازی هم به شدت تاکید دارد که همه چیز مثل قرن پانزدهم باشد و تا جایی که ممکن است حس واقع گرایانه بازی حفظ شود. هوش مصنوعی دشمنان ظاهرا قابل قبول است و به خوبی به ضربات شما واکنش نشان می‌دهند. هرگونه تاخیر در عکس‌العمل می‌تواند برای شما گران تمام شود پس زمانی که وارد بازی می‌شوید بهتر است فکرتان جای دیگری مشغول نباشد!

تخمین زده شده که هر قسمت بدن می‌تواند ۳۶ درجه دمیج متفاوت را متحمل شود که این بستگی به عواملی از جمله سلاح دارد. اگر این ادعا صحت داشته باشد مسلما اهمیت انتخاب یک سلاح مناسب بیشتر مشخص می‌شود. سربازان دشمن به شکلی لباس رزم برتن دارند که شما را مجبور به استفاده از تاکتیک‌های مختلف می‌کنند. این یعنی همه چیز با فشردن یکی دو دکمه تمام نمی‌شود و باید فکر کنید که چگونه می‌توانید از سلامتی دشمن کم کنید. به گفته استودیو Warhorse مبارزات در این بازی از لحظات سختی نزدیک به Dark Souls هستند ولی مکانیزم‌های این دو بازی اصلا شبیه نیستند. به طور کلی می‌توان گفت Kingdom Come: Deliverance بیشتر از عناوین Elder Scrolls: Skyrim و Thief الهام گرفته و مکانیزم‌های بازی به این دو عنوان نزدیک‌تر هستند. یکی دیگر از سختی‌های Kingdom Come: Deliverance مربوط به بلاک کردن ضربات دشمنان است. در عناوینی مثل Assassin’s Creed و Shadow of War مقاومت در مقابل ضربات دشمن تابع هیچ قانونی نیست و تنها کافیست که یک دکمه را در زمان مناسب فشار دهید تا از خطر در امان باشید. ولی در Kingdom Come: Deliverance داستان متفاوت است. یکی از ارتقاهای مهم بازی که قبلا هم به آن اشاره کردیم استقامت یا همان Stamina است. اگر بخواهید برای مدتی طولانی گارد گرفته و ضربات دشمن را بلاک کنید خیلی زود استقامت شما تمام می‌شود و دیگر قادر به دفاع کردن نخواهید بود و این دقیقا به معنای مرگ هنری در آن مبارزه است. دشمنان در Kingdom Come: Deliverance یکی یکی به شما حمله نمی‌کنند و به این شکل نخواهد بود که شما در یک ثانیه تنها با یک دشمن سر و کار داشته باشید. دشمنان می‌توانند در در آن واحد به صورت گروهی به شما حمله کنند تا خیلی راحت از پای درآیید. ضمنا در مبارزاتی که با تعداد زیادی دشمن طرف هستید بهتر است مراقب استقامتتان هم باشید. نکته جالب دیگر بازی این است که دشمنان شما هنگام حملات گروهی ممکن است به اشتباه به یکدیگر ضرباتی وارد کنند از این رو، معمولا یک گروه ۵ نفره به صورت همزمان به شما ضربه وارد نمی‌کنند. سازندگان سعی دارند بازی به نحوی پیش برود که در مبارزات تنها نباشید و همیشه چند همراه با خود داشته باشید. شیوه مبارزات شما به نوع پوشش دشمن هم بستگی دارد. اینکه تجهیزات دفاعی سربازان دشمن تا چه اندازه قوی و سنگین هستند نکته‌ایست که باید بدان توجه کرد. به همین علت برای مبارزه با شوالیه‌ها بهتر است از شمشیر سنگین و تبر استفاده کنید. از طرفی، در مواجهه با دشمنان سبکتر، سلاح سبک‌تر کارایی بیشتری دارد. اشاره کردیم که ضربات خود را به ۵ نقطه از بدن دشمن می‌توانید وارد کنید و در نهایت اگر سرباز دشمن شانسی برای پیروزی نداشته باشد احتمال فرار وی را در نظر بگیرید. انتخاب زره مناسب هم بر عهده خودتان است. هر زره ۱۶ اسلات برای پر کردن دارد که به شما آزادی کافی برای طراحی چیزی که دوست دارید را می‌دهد. زره‌ها نیز به مانند ابزار هجومی، ویژگی‌های خاص خود را دارند. به عنوان مثال Plate armor‌ها گران‌ترین و در عین حال قوی‌ترین زره‌های حاضر در بازی هستند. بقیه زره‌ها نقاط ضعف و قوت خود را دارند و در این میان کامل‌ترین کلاس، کلاس Plate armor است. زره‌های بازی شامل کلاس‌های Plate armor، Chainmail، Gambeson، Brigandine و Lamellar armor هستند. از این کلاس زره‌ها در قرن ۱۵ استفاده شده و طراحی آن‌ها در بازی هم نزدیک به واقعیت است. این نکته را هم اضافه کنیم که زرهی که بر تن دارید تنها در مبارزات از شما دفاع نمی‌کند بلکه می‌توانید در شهر هم برایتان اعتبار بخرد و یا آپشن‌های مختلفی را در صحبت با NPC‌ها در اختیارتان قرار دهد. به عنوان مثال اگر می‌خواهید از یک کشاورز درباره چیزی سوال بپرسید بهتر است لباسی شبیه به لباس کشاورزان بپوشید. NPC‌های بازی یکسان نیستند و هرکدام یک آدم جدا برای خود به حساب می‌آیند. علاوه بر انواع زرهی که نام بردیم، ۱۶ نوع لباس دیگر هم در بازی وجود دارند که شاید برای مبارزات و میدان جنگ مناسب نباشند ولی برای گشت و گذار در شهر و جمع آوری اطلاعات به مراتب مفیدتر از لباس رزم خواهند بود.

کاراکترهای غیرقابل بازی هرکدام Inventory و رفتار خاص خود را دارند و همین موضوع آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. علاوه بر این‌که تقریبا هیچ دو نفری از لحاظ ظاهری شبیه به هم نیستند، رفتارها و وسایلی که دارند هم با هم متفاوت است. NPC‌ها عادت‌های متفاوتی دارند که البته ممکن است تغییر کند. مثلا اگر یک مرد را در شهر می‌شناسید که عاشق نمایش‌های طنز عمومی است و شما این عادت وی را دوست ندارید، می‌توانید با کشتن کارگردان، عادت وی را تغییر دهید و او هم مجبور است به دنبال یک سرگرمی دیگر بگردد. علاوه بر ۷ شخصیت اصلی بازی، کاراکترهای دیگر مثل شهروندان هم می‌توانند تاثیر بسزایی در موفقیت یا پیشرفت سریع شما داشته باشند. یکی از مشخصه‌های بازی‌های RPG تاثیرات تصمیمات شما روی روند بازی است. در Kingdom Come: Deliverance نیز تمام انتخاب‌ها، دیالوگ‌ها، تصمیم‌ها و به طور کلی همه چیز به همه چیز وابسته است. به عنوان مثال یک لباس، بله فقط یک لباس می‌تواند جلوی خونریزی را بگیرد و به دست آوردن آنچه که می‌خواهید را برایتان ساده کند. همانطور که گفتیم اگر قرار است با یک کشاورز صحبت کنید بهتر است لباس کشاورزی یا حداقل لباس مردم عادی را بپوشید. در این صورت کنار آمدن و صحبت کردن با وی کار ساده‌ای خواهد بود و تنها چند دیالوگ ساده برای شما تمام اطلاعاتی که لازم داشتید را می‎‌خرد ولی اگر با لباس سربازان یا شوالیه‌ها بخواهید از یک روستا‌نشین ساده اطلاعات بگیرید، هیچ تضمینی وجود ندارد که به آنچه می‌خواهید برسید. قطعا اگر می‌خواهید از یک سرباز چیزی را بخواهید هم نباید با لباس مردم عادی وارد عمل شوید. جالب اینجاست که اختلاف طبقاتی هم به نوع خاص خودش در بازی گنجانده شده. اگر با لباس مردمان سطح پایین شهر بخواهید با یک شهروند ثروتمند صحبتی داشته باشید به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسید چرا که او اصلا جواب شما را نمی‌دهد. روابط اجتماعی بازی شدیدا گسترده است و برای خود دنیایی دارد. انتخاب دیالوگ درست هم اهمیت زیادی در بازی دارد. مثلا در Witcher 3: Wild Hunt شما با انتخاب یک دیالوگ می‌توانستید یک مبارزه را شروع کنید. دیالوگ دیگری هم وجود داشت که با انتخاب آن با پرداخت مبلغی پول بدون خونریزی اطلاعات خود را بدست می‌آوردید. قاعدتا Kingdom Come: Deliverance نیز باید چنین الگوریتمی داشته باشد. یکی از مهارت‌هایی که در طول بازی باید آنرا تقویت کنید مهارت صحبت کردن و یا به معنای لغوی سخنوری است که با توجه به ژانر بازی مطمئنا باید بدان توجه زیادی شود. برای پیدا کردن دشمنان یا محل ایجاد یک جرم به باید تحقیق کنید و اینجاست که بهتر است صحبت کردن را بلد باشید و مهارت‌ Speech را ارتقا دهید. البته گاهی اوقات صحبت کردن واقعا جواب نمی‌دهد و نمی‌توانید طرف را قانع کنید. این‌جاست که راه حل‌های نه چندان انسان دوستانه‌ای مثل دعوا کردن یا دزدی کردن تنها راه موفقیت شما خواهند بود. برای مبارزه با یک شهروند عادی یا یک روستانشین مست لازم نیست حتما دست به قبضه شمشیر ببرید، می‌توانید بدون تجهیزات و با ضربات پا و مشت طرف مقابل را ناک اوت کنید. تمام این‌ها مواردی هستند که در طول بازی تجربه‌شان خواهید کرد و به عینه می‌بینید. به هر حال انتخاب‌های شما در بازی زیادند و می‌توانید برای چیزی که می‌خواهید بجنگید و یا سیاست به خرج دهید و با ترفند‌های مختلف کار خود را آسانتر کنید. این دیگر به خودتان بستگی دارد.

در محیط وسیع و باز Kingdom Come Deliverance هرکاری که دوست دارید را می‌توانید انجام دهید. از گشت و گذار در شهر گرفته تا حل مشکلات مردم، شکار، کاوش در مناطق دور افتاده و پرت، پیدا کردن گنجینه و کلی کار دیگر که به گیم پلی بازی امتیاز تنوع را می‌دهند. سازندگان بازی همان توسعه‌دهندگان عناوینی چون Mafia II، Arma و Crysis 3 هستند که امتحان خود را پس داده‌اند. Mafia II را به خاطر بیاورید. یکی از نکاتی که شخصا شیفته آن شده بودم محیط بازی بود که صد البته از لحاظ فنی مشکلاتی داشت ولی کارهای زیادی را رد آن می‌توانستید انجام دهید. دزدی از مغازه‌ها، خوردن ساندویچ و شخصی سازی ماشین ( و بله حتی خواندن روزنامه! ) و ده‌ها کار دیگر را می‌توانستید در دنیای Mafia II انجام دهید. Kingdom Come: Deliverance هم همچین حالتی دارد و به شما اجازه هرکاری را می‌دهد. برای قوی‌تر شدن در مبارزات می‌توانید شمشیر خود را تیز کنید و برای افزایش سلامتی و رفع گرسنگی هم غذا مصرف کنید. می‌توانید غذای آماده بخورید و یا آن‌را خودتان بپزید. نحوه تیز کردن شمشیر اصلا شبیه به Witcher 3: Wild Hunt نیست. در Witcher 3 شما با فشردن یک دکمه شمشیر خود را تیز می‌کردید و تا ۱۵ دقیقه تاثیرش را حس می‌کردید ولی در Kingdom Come: Deliverance شما پروسه تیز شدن شمشیر را هم می‌توانید ببینید. به طور کلی محیط بازی ۳٫۵ مایل است که شامل شهر‌های بزرگ و باشکوه، روستاها، جاده‌های مخفی و معادن می‌شود. برای پیمودن مسیرهای بلند و طولانی می‌توانید از اسب استفاده کنید. اسب‌ها در مبارزات نیز قابل استفاده هستند و حتی می‌توانند با لگد زدن به شما کمک کنند. معمولا در بازی‌ها، بازیکن ترجیح می‌دهد که بدون اسب در مبارزات حاضر باشد. باید دید آیا در Kingdom Come: Deliverance نیز به همین صورت خواهد بود یا خیر.

بدون شک گرافیک، یکی از مهم‌ترین عناصر موفقیت برای بازی‌هایی شبیه به Kingdom Come: Deliverance است. بازی‌های این‌چنینی اگر می‌خواهند موفق ظاهر شوند باید بتوانند از لحاظ فنی انتظارات را برآورده کنند. وقتی به کارنامه سازندگان نگاه می‌کنیم چشممان به نام Crysis 3 می‌خورد. عنوانی که هنوز هم یکی از سمبل‌های گرافیک قوی از آن یاد می‌شود. محیط بازی Kingdom Come: Deliverance یک محیط گسترده بوده که از چرخه شب و روز هم برخوردار است. بر اساس گفته‌های افرادی که نسخه آزمایشی این بازی را تجربه کرده‌اند، تمام جزئیات محیط رعایت شده و کیفیت تکسچرها فوق العاده است. محیط پویای بازی قطعا برای شما جذاب خواهد بود ولی کیفیت طراحی هم موضوع بسیار مهمی است که باید به آن رسیدگی شود. طراحی تمامی جزئیات محیط خیره کننده است. کیفیت تکسچرها HD بوده و این امر به شما در غرق شدن در محیط بازی کمک می‌کند. از هر زاویه و ویویی که به شهرها و جاده‌ها نگاه کنید چیزی جز زیبایی نمی‌بینید. امکان ندارد که طرفدار بازی‌های RPG باشید و Witcher 3: Wild Hunt را تجربه نکرده باشید! محیط بازی با توجه به عکس‌ها و تریلرهای منتشر شده شبیه به Witcher 3 به نظر می‌رسد و در صورتی که Witcher 3: WH را بازی کرده باشید یقینا طراحی محیط یکی از مواردی است که هنوز هم در ذهنتان به عنوان یکی از زیبایی‌های بازی مانده است. نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که اگر واقعا چیزی که بازیکنان می‌گویند واقعیت داشته باشد باید خود را برای یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ آماده کنیم. البته اینکه بخواهیم از همین الان Kingdom Come: Deliverance را همسطح با Witcher 3 بدانیم و یا حتی آن‌ها را با هم مقایسه کنیم، زیاده‌روی است. Kingdom Come: Deliverance مشکلات زیادی را متحمل شده و هنوز هم نمی‌توان از موفقیت این بازی با اطمینان صحبت کرد. بازی‌هایی که روند توسعه‌شان مثل Kingdom Come: Deliverance بوده معمولا مشکلات گرافیکی زیادی داشته‌اند و اصلا یکی از نقاط ضعف آن‌ها همین بحث گرافیک فنی بوده است. هرچند امیدوار هستیم که این مشکلات بلای جان Kingdom Come: Deliverance نشوند. موتور گرافیکی بازی CryEngine است که ورژن‌های مختلف این موتور سابقه خوبی از خود به جای گذاشته‌اند. نسخه‌ای که برای ساخت Kingdom Come: Deliverance مورد استفاده قرار گرفته CryEngine 3 است. عنوان Crysis 3 هم دقیقا با همین ورژن ساخته شد. به طور کلی این انجین یکی از انجین‌های قدرتمند صنعت بازیسازی است و حالا هم برای ساخت Kingdom Come: Deliverance مورد استفاده قرار گرفته است. یکی دیگر از مواردی که توسط تست‌کنندگان عنوان شده طراحی کاراکترهای بازی و NPC‌هاست. به گفته افرادی که بازی را تجربه کرده‌اند اولا در محیط بازی کمتر دو نفری شبیه به هم پیدا می‌کنید و ثانیا طراحی چهره‌ها عالی است. تمام جزئیات جهره‌های شخصیت‌های اصلی بازی به بهترین شکل ممکن قابل رویت است. از طرفی در مبارزات، روی کیفیت خون هم کار شده و هنگام تیز کردن شمشیر هم می‌توانید از جرقه‌هایی که در نمایشگر شما به نمایش درمی‌آیند لذت ببرید. با این وجود نمی‌توان با اطمینان راجع به گرافیک بازی صحبت کرد و همان‌طور که خواندید، هر آنچه گفتیم نقل قول از کسانی بود که بازی را تست کرده‌اند.

به طور کلی باید گفت همه چیز در Kingdom Come: Deliverance رنگ واقعیت دارد. از مبارزات گرفته تا داستان بازی و حتی معماری لوکیشن‌های بازی مواردی هستند که درستی این ادعا را ثابت می‌کنند. Kingdom Come: Deliverance اصلا قصد ندارد تاریخ را تحریف کند و همه چیز را آنطور که بوده به عنوان یک سرگرمی به نمایش می‌گذارد. فرم و سختی مبارزات دقیقا به مانند واقعیت است و برای غلبه بر دشمن باید از ضربات پا و شمشیر استفاده کنید. در مورد اینکه هر نوع شمشیر چقدر می‌تواند به دشمن صدمه بزند و چه موقع کدام کلاس کاربردی‌تر است هم به صورت مفصل صحبت کردیم. تمامی حرکات و فنون رزمی که در بازی می‌بینید توسط مورخان چک شده تا ضریب خطا به کم‌ترین حد ممکن برسد. در مبارزات استقامت نقش بسیار مهمی دارد و استقامت هم به مواردی از جمله سلامتی، خون‌ریزی، خستگی و حتی گرسنگی بستگی دارد. به همین دلیل است که همیشه باید سعی کنید با بدنی آماده وارد میدان نبرد شوید. حرکات ترکیبی نقش مهمی در شکست دادن دشمن دارند و مطمئنا شمشیر به تنهایی در بعضی از موقعیت‌ها کم خواهد آورد. ضمنا طبق صحبت‌های سازندگان، اگر از یک نوع ضربه بیش از اندازه استفاده کنید دشمن متوجه شده و خود را در مقابل آن تاکتیک مقاوم می‌کند. در مورد انواع تاکتیک‌ هم تا حد امکان صحبت کردیم و مطالبی که می‌خوانید صرفا مطالب تکمیلی چند پاراگراف بالا هستند. اگر می‌خواهید در مبارزه به طرف مقابل صدمه جدی وارد نکنید نیز می‌توانید بدون استفاده از شمشیر، تبر، گرز و نیزه و با دستان خالی به مبارزه کردن بپردازید. مطمئنا این روش در جنگ با سربازان دشمن سرتان را به باد می‌دهد! از این نوع مبارزات می‌توانید برای گرفتن اطلاعات از مردم عادی و روستانشین استفاده کنید. اگر خاطرتان باشد اشاره کردیم که در این بازی هیچ دشمن ماورایی نخواهید داشت. تنها دشمنان شما در Kingdom Come Deliverance سربازان دشمن و شاید هم خرس‌های سیاه باشند. اگر کاربر PC هستید برای بازی کردن Kingdom Come: Deliverance به یک سیستم غول نیاز ندارید! با داشتن یک گرافیک Nvidia GeForce GTX660 هم می‌توانید روی حداقل تنظیمات این عنوان را تجربه کنید. حداقل رم مورد نیاز برای تجربه Kingdom Come: Deliverance رم ۶ گیگابایت بوده و به ۳۰ گیگابایت حافظه داخلی برای اجرای بازی نیازمند خواهید بود. ضمنا حتما باید ویندوز ۶۴ بیتی داشته باشید که طبیعتا افرادی که حداقل اطلاعات ممکن از کامپیوتر را دارند روی سیستمی که ۶ گیگابایت رم دارد ویندوز ۳۲ بیتی نصب نمی‌کنند. البته زمانی که سیستم مورد نیاز بازی منتشر شد اعلام شده بود که ممکن است این اطلاعات تغییر کنند. طی یکی دو ماه آینده باید منتظر ماند و دید که آیا واقعا سیستم مورد نیاز بازی همین است یا شاهد تغییرات در این زمینه هستیم.

عنوان Kingdom Come: Deliverance یکی از اولین بازی‌های سال ۲۰۱۸ خوهد بود به شرطی که دیگر تاخیر نخورد. همان‌طور که ابتدای مقاله هم ذکر شد، معمولا بازی‌هایی که روند ساختشان به این شکل است و از مشکلات مالی و تاخیرهای متعدد رنج می‌برند پس از انتشار نمی‌توانند انتظارات را برآورده کنند. با وجود این‌که سازندگان می‌گویند که هیچ مشکلی در روند ساخت بازی وجود نداشته و به خوبی در حال پیش رفتن است، هنوز هم نمی‌توان به صورت کامل از صحت این امر اطمینان پیدا کرد. در ساخت بازی افراد توانمندی شرکت دارند که کافیست نگاهی به رزومه آنها بیندازید تا به بازی امیدوار شوید. اطلاعاتی که در اختیارتان قرار گرفت بدون تعارف، کاملترین اطلاعات ممکن راجع به بازی Kingdom Come: Deliverance بود. اگر مقاله را به صورت کامل خوانده باشید، تقریبا همه‌چیز را از این بازی می‌دانید و با چشمانی باز می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا این بازی با سلیقه شما همخوانی دارد یا نه. به هر حال احتمالا برای افرادی که طرفدار بازی‌های سخت، چالش‌برانگیز و نقش آفرینی هستند Kingdom Come: Deliverance یک بازی ایده‌ال خواهد بود. Kingdom Come: Deliverance 13 فوریه سال ۲۰۱۸ مصادف با ۲۴ بهمن امسال برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد و بالاخره این انتظار چند ساله به پایان خواهد رسید.

