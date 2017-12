مراسم The Game Awards چند روز گذشته برگزار شد و بازی‌بازان و بازی‌سازان توانستند یک شب شاد و بی نظیر را در کنار هم سپری کنند. به تازگی اعلام شده که میزان تماشاگران این مراسم نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. مراسم The Game Awards که در ماه دسامبر هر سال برگزار می‌شود، همواره لحظات […]

مراسم The Game Awards که در ماه دسامبر هر سال برگزار می‌شود، همواره لحظات و ساعاتی خوش و بسیار عالی را برای بازی‌بازان فراهم می‌آورد. با برنامه های مخصوص تهیه کننده مراسم، آقای جف کیلی، میهمانان دعوت شده و… قطعا همه مردم دوست دارند این مراسم را تماشا کنند. در The Game Awards نه تنها جوایز بهترین‌های سال به بازی‌سازان داده می‌شود، بلکه نمایش‌های هیجان انگیزی نیز از عناوین در دست ساخت مختلف پخش می‌گردد. مراسم The Game Awards 2017 در تاریخ ۷ دسامبر ماه جاری میلادی در تئاتر مایکروسافت برگزار شد.

اما امروز خبری جالب در مورد میزان تماشاگران مراسم منتشر شد. The Game Awards 2017 طبق اعلام رسمی، ۱۱٫۵ میلیون تماشاگر از طریق استریم زنده در سراسر دنیا داشته است که این رقم یک رکورد برای مراسم به حساب می‌آید. رقم فوق‌العاده امسال در حالی به ثبت رسیده که در سال گذشته تعداد تماشاگران کلی پخش زنده تنها ۳٫۸ میلیون نفر بود و در واقع آمار تماشاگران در نمایش امسال نسبت به نمایش سال گذشته سه برابر شده است.

آقای جف کیلی، میزبان و تهیه کننده اجرایی مراسم The Game Awards در همین زمینه صحبت‌هایی را ارایه کرده‌اند و قطعا از این تعداد تماشاگر خرسند هستند:

ما به وسیله بازدید مراسم، هیجان زده هستیم که با The Game Awards ارتباط برقرار کرده و به آن واکنش نشان دادند. با سه برابر شدن تعداد تماشاگران دیجیتالی به طور کلی و همچنین مقیاس‌های رسانه‌های اجتماعی، یک چیز واضح است: بازی‌های ویدیویی و بازی‌بازان در اهمیت و برجستگی در فرهنگ نوین، در حال رشد و پیشرفت هستند.

قطعا شنیدن این خبر برای بازی‌بازان بسیار خوشایند و راضی کننده است چرا که The Game Awards مراسم و شبی مخصوص آن ها تلقی می‌شود. قطعا این موضوع در درجه اول به خاطر آقای جف کیلی است که با هزینه های مطلوب و بزرگ کردن مراسم، آن را بر سر زبان ها انداخته و در چند سال گذشته، امکان پخش زنده برای مناطق و کشورهای مختلفی را فراهم آورده است. همان طور که آقای کیلی اشاره کردند، بازی‌های ویدیویی و البته بازی‌بازان روز به روز در حال رشد و پیشرفت و برجسته شدن هستند.

منبع متن: gamefa