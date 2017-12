حامی شوالیه سیاه پوش آرکام….| برترین عناوین کمپانی .Warner Bros

معمولا کمپانی ها و سازندگان و ناشران بزرگ و کوچکی که در زمینه بازی های رایانه ای فعالیت می کنند، کارشان به همین شاخه از سرگرمی محدود است و خیلی کم می بینیم که مثلا یک کمپانی بازیسازی و نشر بازی، در زمینه های دیگر مثل فیلم های سینمایی بزرگ هالیوود و … نیز فعالیت […]

معمولا کمپانی ها و سازندگان و ناشران بزرگ و کوچکی که در زمینه بازی های رایانه ای فعالیت می کنند، کارشان به همین شاخه از سرگرمی محدود است و خیلی کم می بینیم که مثلا یک کمپانی بازیسازی و نشر بازی، در زمینه های دیگر مثل فیلم های سینمایی بزرگ هالیوود و … نیز فعالیت کند. اما به هر حال استثناهایی هم در این زمینه وجود دارند و شرکت هایی مثل سونی و همین طور برادران وارنر یا .Warner Bros علاوه بر زمینه گیم در فیلمسازی و موارد دیگر نیز فعالیت می کنند. در مورد سونی که در مقاله قبلی صحبت کردیم و این بار نوبت رسیده است به یکی از شرکت هایی که هم در زمینه بازی و هم در زمینه فیلم های بزرگ سینمایی هالیوود یکی از بزرگترین شرکت های آمریکا و دنیاست و نام آن در تمام دنیا شناخته شده است. صحبت از کمپانی .Warner Bros است. در صنعت گیم که قطعا همه ما این کمپانی را می شناسیم و با شاهکارهایی که این کمپانی برای ما عرضه کرده است مانند ۳ گانه بی نظیر بتمن آرکام آشنایی کامل داریم، اما جالب است بدانید که این شرکت بزرگ در واقع یکی از اعضای اصلی و بزرگ “Big Six” یا ۶ کمپانی معتبر و بزرگ فیلمسازی هالیوود نیز هست و مثلا نشر ۳ گانه بی نظیر بتمن نولان را بر عهده داشته است که هر چه بیشتر قدرت و عظمت این شرکت بزرگ سرگرمی را برای ما آشکار می کند. با قسمت هالیوودی و فیلمسازی این شرکت عظیم که کار خاصی نداریم و تمرکز ما بر روی بخش گیم و بازی های رایانه ای .Warner Bros است که در این بخش از سری مقالات برترین بازی های کمپانی های بزرگ، نوبت به آن رسیده است.

در این مطلب قصد داریم تا به ۱۰ عدد از برترین بازی های ساخته و منتشر شده توسط کمپانی .Warner Bros در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. مهمترین و اساسی ترین نکته در مورد این مطلب آن است که توجه داشته باشید که در این مطلب تنها بازی هایی قرار گرفته اند که علاوه بر انتشار، وظیفه ساخت آن ها را نیز شرکت .Warner Bros و زیرشاخه های آن بر عهده داشتند و در واقع، بازی هایی که هم سازنده و هم ناشر بازی، این کمپانی بزرگ بوده است در لیست قرار دارند. همچنین توجه داشته باشید که از هر فرنچایز سعی شده است تا بهترین نسخه آن از لحاظ موفقیت و متا و فروش و اقبال جهانی در این مطلب قرار بگیرد و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود.

همچنین دوستان توجه کنند که این مطلب در مورد “با ارزش ترین و مهم ترین و بهترین فرنچایزهای .Warner Bros” نیست که بخواهید بگویید چرا فلان بازی اول نیست و …. بلکه این مطلب در مورد “۱۰ تک عنوان قدرتمند و برتر این شرکت فارغ از وضعیت فرنچایزشان” است که به این موضوع توجه داشته باشید. این سه نکته که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است.

پس دقت کنید که این مقاله، “بازی های برتر شرکت .Warner Bros” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خیلی خیلی معمولی .Warner Bros را بیاورد و در جایگاه اول لیست برترین بازی تاریخ این شرکت قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد.

قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین شرکت .Warner Bros، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر این کمپانی است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد.

نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “برترین عناوین شرکت .Warner Bros” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۰ – Mad Max

سازنده: Avalanche Studios

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Action-Adventure, Vehicular Combat

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows, Linux

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۷۳/۱۰۰

فیلم سینمایی Mad Max فیلم خیلی جذاب و هیجان انگیزی بود و مورد اسقبال زیادی هم از سوی عموم مردم و حتی بازیبازان واقع قرار گرفت. با توجه به دنیای فیلم و داستان آن کاملا واضح بود که این اثر می تواند دستمایه ساخت یک بازی رایانه ای جهان آزاد جذاب نیز قرار بگیرد. همین اتفاق نیز رخ داد و ساخت این بازی به استودیو سازنده سری جاست کاز واگذار گردید. عنوان Mad Max که در ژانر Action-Adventure, Vehicular Combat قرار داشت توسط Avalanche Studios ساخته و در سال ۲۰۱۵ توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows و Linux منتشر گردید. اگر بخواهیم بازی Mad Max را دقیقا در قالب یک سبک بگنجانیم باید گفت این عنوان یک بازی اکشن ماجرایی سوم شخص با محوریت مبارزات ماشینی و یا به قول خودمان ماشین جنگی می باشد. مکس که تنها مشغول سفر است و روزگار می گذراند طی حمله ای توسط گروهی از غارتگران به سرکردگی Scabrous Scrotus (پسر Immortan Joe که در فیلم سینمایی شخصیت منفی اصلی بود) همه چیز خود را اعم از لباس و اسلحه و اذوقه و حتی ماشین خود را از دست می دهد و در افتاب کشنده ی بیابان رها می شود تا بمیرد.اما وی در برابر مرگ مقاومت می کند و نا امید و خسته تصمیم می گیرد تا وسایل و تجهیزات خود را از غارتگران پس بگیرد. در ادامه وی با مکانیکی به نام Chumbucket اشنا می شود که در ساخت و تجهیز کردن انواع ماشین ها و تا دندان مسلح کردن آن ها بسیار کارکشته و خبره است.

پس از آشنایی با وی و امیدوارتر شدن مکس به انتقام گرفتن از غارتگران، وی و Chumbucket با هم متحد می شوند تا با کمک یکدیگر و البته ماشین های مجهزی که Chumbucket می سازد بتوانند به هدف خود دست یابند. سپس آن ها با هم به جستجوی متحدانی دیگر و همچنین تجهیزات و غذا و اسلحه و… می پردازند که البته این وظیفه شماست تا این کارها را در دنیای دیوانه وار اخرآلزمان انجام دهید و ادامه داستان بازی را در دست بگیرید. محور اصلی گیم پلی بازی که سازندگان بر آن تاکید زیادی داشته اند مبارزات با ماشین های تا دندان مسلح با یکدیگر است و عمده ی گیم پلی بازی حول این محور می چرخد. در Wasteland مرد بدون ماشین مانند مرد بدون خانه است!!! برای ماشین ها قابلیت های شخصی سازی بی نطیری در نظر گرفته شده است و حتی کوچکترین جزییات آن ها نیز قابل شخصی سازی و مسلح کردن هستند. از سوار کردن انواع اسلحه های مرگبار بر روی ماشین ها گرفته تا تقویت کردن بدنه ی ان ها و قرار دادن میخ های تیز و برنده بر روی لاستیک ها همه و همه در بازی وجود دارند. همچنین نکته ی دیگری که در مورد مبارزات ماشین ها در بازی قابل ذکر است تخریب پذیری فوق العاده آن ها می باشد که جذابیت بسیار زیادی را به این بخش از بازی بخشیده است و حس واقعی بودن را هر چه بیشتر برای گیمر به ارمغان می اورد. در مورد مبارزات تن به تن یکی از مواردی که بسیار به چشم می آید شباهت سیستم مبارزه با عناوین Batman می باشد که بر پایه استفاده از ضدحمله بنا شده است.

همچنین شما می توانید از تمامی اسلحه های دشمنان هنگام مبارزه استفاده کنید و آن ها را از روی زمین بردارید. در بازی انواع اسلحه های سرد مثل چوب، چماق، تبر، میله ی فلزی و…. وجود دارند و همچنین انواع اسلحه های گرم مثل مسلسل، اسنایپر و…. نیز در اختیار شما خواهند بود و سیستم مبارزات پیاده بازی نیز مانند مبارزات ماشینی جذاب هستند. در واقع باید گفت تنوع در گیم پلی برگ برنده ی بازی است. با وجود مبارزات ماشینی، مبارزات پیاده، اسلحه های سرد و گرم، قابلیت های شخصی سازی برای ماشین ها و شخصیت بازی، قابلیت گشت و گذار آزاد در محیط و جمع کردن منابع و….. سبب شده اند تا کمتر گیمری از انجام بازی خسته و بی حوصله شود. Mad Max پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای مناسب ۷۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت .Warner Bros شود. به شخصه باید بگویم لذتی که از این بازی بردم خیلی بیشتر از امتیاز متای آن بود و جذابیت بازی سبب شد تا کاملا آن را صد در صد کرده و تمامی نقشه بازی را از هر نظر پاکسازی نمایم. در نهایت باید گفت بازی Mad Max جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – LEGO Marvel Super Heroes

سازنده: Traveller’s Tales, TT Fusion, TT Games

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: Warner Bros برای پلتفرم های Android ,iOS ,Microsoft Windows ,Nintendo 3DS ,Nintendo DS ,OS X ,PlayStation 3 ,PlayStation 4 ,PlayStation Vita ,Wii U Xbox 360 و Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

اسباب بازی ها، فیلم ها و بازی های LEGO دنیایی خاص با طرفداران و علاقمندان خاص خودشان هستند. همواره می بینیم که در دنیا انواع و اقسام محصولات لگو از سینمایی و انیمیشن گرفته تا بازی هایی در مورد تمام سری ها و …. منتشر می شوند و فروس و موفقیت خوبی هم دارند که این روند متوقف نمی شود و باز هم مدام محصولات جدیدتر ساخته می شوند. مثلا تصور کنید که در دنیای بازی های رایانه ای که مبحث مورد نظر ما هستند یک بازی لگوی اکشن ماجرایی در مورد بتمن ساخته می شود که گیم پلی خوبی هم دارد. خب حالا این بازی می تواند ۳ گروه از مخاطبین را به خود می تواند جذب کند. دسته اول دوست داران لگو هستند که به ان بازی جذب می شوند. دسته دوم علاقمندان شخصیت بتمن هستند که به بازی توجه نشان می دهند. دسته سوم هم که بازیبازان علاقمند به سبک اکشن ماجرایی و بازی های با کیفیت آن هستند که می توانند به سراغ یک تجربه جدید بروند. به این ترتیب بازی می تواند با اقبال و فروش خوبی مواجه شود و راه را باز هم برای ساخت بازی های رایانه ای بر پایه لگو هموارتر کند. حالا قهرمانان دی سی یا مارول یا ارباب حلقه ها یا جنگ ستارگان و …. که هر کدام هم تعداد خیلی خیلی زیادی طرفدار سینه چاک دارند می توانندپای به دنیای لگو هم بگذارند و از این برند محبوب برای افزایش محبوبیت و فروش محصولاتشان هم استفاده نمایند. تا کنون بازی های خیلی خیلی پرتعدادی در دنیای لگو خلق و منتشر شده اند که در بین آن ها انواع بازی های متوسط و ضعیف و باکیفیت دیده می شود و برخی موفق عمل کرده و برخی هم شکست خورده اند. با این که بازی های لگو در واقع فرنچایزهای مختلفی دارند و کاملا با هم متفاوت هستند اما در این مقاله ما این موضوع را لحاظ نمی کنیم و تمامی بازی های لگو را به عنوان یک برند و فرنچایز در نظر می گیریم و یک بازی برتر از این سری را به عنوان نماینده بازی های لگو در لیست خود قرار می دهیم.

در این مطلب بازی زیبای LEGO Marvel Super Heroes را که دارای بالاترین امتیاز بین بازی های لگو است به عنوان نماینده این عناوین در لیست خود قرار داده ایم. بگذارید تا ابتدا بیشتر با این بازی آشنا شویم. عنوان LEGO Marvel Super Heroes که در ژانر Action-adventure قرار داشت توسط Traveller’s Tales, TT Fusion و TT Games ساخته و در سال ۲۰۱۳ و سپس در طول سال های بعد توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های Android ,iOS ,Microsoft Windows ,Nintendo 3DS ,Nintendo DS ,OS X ,PlayStation 3 ,PlayStation 4 ,PlayStation Vita ,Wii U Xbox 360 و Xbox One منتشر گردید. البته باید اشاره کرد که انتشار نسخه OS X بازی را کمپانی Feral Interactive عهده دار بود. همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که نسخه پلتفرم های قابل حمل این بازی Lego Marvel Super Heroes: Universe in Peril نام داشت. المان های گیم پلی بازی مانند دیگر عناوین اکشن ماجرایی مثل Lego Star Wars: The Complete Saga و Lego Batman 2: DC Super Heroes بود و شامل سکانس های اکشن و حل پازل و پلتفرمنیگ بود که با کیفیت خوبی در این بازی قرار داده شده بودند و تنوع خوبی به بازی می بخشیدند. LEGO Marvel Super Heroes پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار خوبی را مخصوصا به عنوان یک بازی لگو از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۸۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت .Warner Bros شود. بدون هیچ تردیدی بازی LEGO Marvel Super Heroes جزو برترین بازی های لگو و همین طور جزو بهترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Scribblenauts Remix

سازنده: ۵th Cell, Iron Galaxy

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Action Puzzle

پلتفرم مقصد: Android, iOS

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

خلاقیت همیشه و در هر حوزه ای قابل تقدیر و تحسین است و خیلی زود به چشم می آید و مورد توحه قرار می گیرد. داشتن ایده ای جدید که کسی تا به حال مانند آن را پیاده نکرده است و پیاده کردن آن به شکلی صحیح، خلاقیت نام دارد و خوب می دانید که در سال های اخیر این المان خیلی خیلی خیلی کمیاب شده است مخصوصا در بازی های بزرگ و اصطلاحا AAA که تقریبا همگی تکراری هستند و از ترس این که مبادا هزینه بالای ساخت بازی با شکست آن جبران نشود، ریسک نمی کنند و همه از فرمول هایی امتحان پس داده استفاده می کنند. اما خوشبختانه به لطف وجود بازیسازان و بازی های مستقل هنوز خلاقیت در این صنعت و هنر دیده می شود و تا دلتان بخواهد بازی های کوچک خلاقانه و جالب داریم که حال و هوایی نو به دنیای بازی ها می بخشند. بگذریم… صحبت از ایده خلاقانه بود. یکی از بهترین و جالب ترین بازی هایی که در نسل هفتم بازی های رایانه ای از ایده ای بسیار خلاقانه استفاده کرد و آن را هم به خوبی در بازی پیاده کرد، عنوان Scribblenauts بود که گیم پلی فوق العاده لذتبخش و متنوعی داشت. اساس بازی به این شکل بود که شما می توانستید در طول مراحل بازی و انواع معماها و پازل های مختلف و رویارویی با دشمنان، به کلماتی که می نوشتید جان بدهید و در واقع هر چیزی که شما می نوشتید در بازی خلق می شد. البته سری کلمات نامناسب و ناشایست و .. در دایره لغات بازی وجود نداشتند ولی تمامی کلمات دیگر آزاد بودند. حالا خودتان تصور کنید که چقدر ترکیب مختلف می توانید خلق نمایید و چقدر راه و روش مختلف برای جل کردن پازل ها و پشت سر گذاشتن چالش ها وجود دارد.

عنوان Scribblenauts Remix که در این مطلب به عنوان بازی مورد نظر از این سری انتخاب شده است در ژانر Action Puzzle قرار داشت و توسط Entertainment ساخته و در سال ۲۰۱۱ توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های Android و iOS منتشر گردید. در خصوص گیم پلی بازی باید به این نکته نیز اشاره کرد که علاوه بر نوشتن و خلق کردن، در گیم پلی بازی قوانینی هم وجود داشت که خب مجال توضیح کامل در مورد آن ها در این مطلب نیست و اگر به این بازی علاقمند هستید می توانید به سراغ آن رفته و بیشتر با آن آشنا شوید که واقعا هم ارزشش را دارد زیرا تاکنون هیچ بازی را شبیه به این عنوان ندیده اید. در این مطلب تنها به همین ایده ناب بازی بسنده می کنیم که در واقع “فکر کن، بنویس، خلق کن” است. مثلا شما می توانستید بنویسید “خر پرنده!” یا “اژدهای آبپاش!”. Scribblenauts Remix پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۸۶/۱۰۰ (مخصوصا برای بازی با این سبک) که نشان دهنده یک عنوان باکیفیت و جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت .Warner Bros شود. در مجموع باید به این موضوع اشاره کنیم که قطعا بازی Scribblenauts Remix جزو برترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷ – Mortal Kombat: Komplete Edition

سازنده: NetherRealm Studios

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Fighting

پلتفرم مقصد: PlayStation 3 ,Xbox 360 ,PlayStation Vita و Microsoft Window

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۸۸/۱۰۰

از نسل ها و سال های قبل تا به امروز فرنچایز Mortal Kombat همواره اوج خشونت بی پرده و عریان را در بازی های رایانه ای به نمایش گذاشته و همگان را شگفت زده کرده است. حتی بازیبازانی که همیشه عادت به انجام بازی های خشونت آمیز دارند و زیاد صحنه های خشن می بینند با دیدن برخی تمام کننده ها و صحنه های بازی مورتال کامبت مخصوصا در یکی دو بازی اخیر که به خاطر کیفیت بصری بالا همه چیز واضح تر دیده می شود، دهانشان باز می ماند و واقعا تعجب می کنند و شگفت زده می شوند از این حد از وحشی گری و خشونتی که در بازی وجود دارد. همین خشونت وحشتناک و بی پرده همواره باعث شده است تا مخالفت های بسیار زیادی با سری عنایون مورتال کامبت صورت بگیرد و در بسیاری از جوامع و خانواده ها و .. این بازی را به نشان دادن وحشی گری و قتل و خشونت عریان محکوم نمایند که البته هیچ گاه هم تاثیری نداشته است و سازندگان با قدرت به کار خود ادامه داده اند زیرا که اعتقاد دارند این تنها یک بازی است و نه واقعیت و اتفاقا دلیل اصلی محبوبیت این سری و خاص بودن آن بین تمامی بازی های مبارزه ای همین خشونت شدید و بی پرده آن است که این سری را نزد بسیاری از بازیبازان در سراسر دنیا از جمله کشورمان محبوب کرده است. البته خشونت تنها دلیل محبوبیت این سری نیست بلکه در ابتدا این فرنچایز، یک سری فایتینگ است و برای طرفداران، کیفیت مبارزه، شخصیت های عالی، تکنیکی و تاکتیکی بودن مبارزات و تنوع فنون است که اهمیت دارد و خشونت بالا نیز برای محبوب شدن بازی نزد کسانی که به بازی های خشن علاقه دارند مزید بر علت می شود. تاکنون نسخه های موفق بسیار زیادی از این سری محبوب عرضه شده اند که هر کدام جزو برترین بازی های مبارزه ای زمان خود بوده اند اما اگر بخواهیم به برترین و با کیفیت ترین بازی سری اشاره کنیم می توانیم از بازی نسل هفتمی Mortal Kombat و البته نسخه Komplete Edition آن نام ببریم هر چند که بازی مورتال کامبت ایکس هم کاملا لایق این جایگاه است ولی نهایتا Mortal Kombat: Komplete Edition را به عنوان نماینده سری در این لیست قرار دادیم.

عنوان Mortal Kombat که مانند همیشه در ژانر Fighting قرار داشت توسط NetherRealm Studios ساخته و در سال ۲۰۱۱ توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های PlayStation 3 و Xbox 360 منتشر گردید. در سال ۲۰۱۲ نسخه ای از این بازی برای پلی استیشن ویتا نیز منتشر گردید. یک ورژن ارتقا یافته و گسترش یافته از این بازی با نام Mortal Kombat: Komplete Edition که نسخه مد نظر ما در این لیست هم هست در سال ۲۰۱۲ برای ایکس باکس ۳۶۰ و پلی استیشن ۳ عرضه شد و یک سال بعد نیز در سال ۲۰۱۳ برای رایانه های شخصی منتشر گردید. این عنوان یکی از کامل ترین لیست شخصیت ها را در خود داشت و انواع و اقسام شخصیت های قدیمی و محبوب و شخصیت های جدید را در خود داشت که سبب می شد بیشتر از همیشه گیم پلی بازی متنوع باشد. سری مورتال کامبت جایگاه و به نوعی میعادگاه شخصیت های بی نهایت نیرومند با انواع و اقسام قدرت های فرابشری و بسیار مرگبار است. از شخصیت های حاضر در این بازی می توان به اسکورپیون و شائوکان و رپتایل و جکس و سونیا و… اشاره کرد. جالب است بدانید که اسکورپیون به همراه ساب زیرو و Raiden تنها شخصیت هایی هستند که تا کنون بدون استثنا در تمامی عناوین Mortal Kombat حضور ثابت داشته اند و این نشانه محبوببیت بسیار بالای آن ها چه در بین سازندگان و چه در میان طرفداران و کاربران است که گویی Mortal Kombat را بدون آن ها نمی توانند تصور کنند. نسخه Komplete Edition بازی Mortal Kombat پس از انتشار فوق العاده موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی مناسبی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار عالی ۸۸/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان مبارزه ای بی نظیر است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت .Warner Bros شود. در نهایت باید گفت بدون شک بازی Mortal Kombat جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” در جایگاه هفتم قرار می گیرد.

۶ – F.E.A.R

سازنده: Monolith Productions, Wargaming Chicago-Baltimore, TimeGate Studios

ناشر: Sierra Entertainment و Warner Bros. Games

ژانر: First-person shooter, Survival horror

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز متا: ۸۸/۱۰۰

بی تردید یکی از آن قبیل فرنچایزهای خیلی جذابی که کار خود را فوق العاده شروع می کنند ولی کم کم افت کرده و تقریبا از یاد می روند، سری بازی های F.E.A.R هستند که نام جالبی هم دارند و ترس را به صورت خلاصه کلمات، در نام خود تداعی می کنند. زیرا در واقع نام F.E.A.R به معنای First Encounter Assault Recon است که سازندگان به زیبایی با مخفف آن نام “ترس” را روی بازی قرار داده اند. این سری زیبا که در ژانر شوتر اول شخص و وحشت بقا قرار داشت در سال ۲۰۰۵ کار خود را با نسخه اول آغاز کرد و با عرضه یک بازی معرکه همگان را به خلق یکی از ماندگارترین و موفق ترین عناوین این سبک امیدوار کرد. غافل از آن که قرار است همین نسخه اول بهترین بازی سری باشد و در لیست ما نیز به عنوان نماینده این فرنچایز قرار بگیرد. در واقع این سری روندی نزولی را طی کرد و نسخه دوم یعنی F.E.A.R. 2: Project Origin با متای ۷۹ به موفقیت بازی اول نبود و نسخه سوم هم یعنی F.E.A.R. 3 نیز با متای ۷۵ به موفقیت بازی دوم نرسید. البته هر ۳ بازی عناوین جذاب و خوبی هستند ولی خب نسبت به مقایسه آن ها با یکدیگر، روندی کاملا نزولی را طی نموده و افت کردند. به همین دلیل نیز وقتی در لیستی قرار باشد یک نماینده از این فرنچایز به عنوان برترین بازی انتخاب شود بی شک تمامی صنعت بازی نسخه نخست آن را نام خواهند برد و در لیست ما نیز همین اتفاق رخ داده است. عنوان F.E.A.R همان طور که گفته شد در ژانر First-person shooter و Survival horror قرار داشت و توسط Monolith Productions ساخته و در سال ۲۰۰۵ توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های Microsoft Windows, PlayStation 3 و Xbox 360 منتشر گردید. البته در نشر بازی، کمپانی Sierra Entertainment نیز نقش بزرگی داشت. همچنین لازم به ذکر است که تنها نسخه رایانه های شخصی بازی توسط مونولیت ساخته شد و پورت پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ بازی را Day 1 Studios انجام داد. همچنین دو بسته الحاقی برای این بازی نیز با نام های F.E.A.R. Extraction Point در سال ۲۰۰۶ و F.E.A.R. Perseus Mandate در سال ۲۰۰۷ منتشر گردید که هر دو توسط TimeGate Studios ساخته شده بودند.

داستان بازی حول محور یک وجود فراطبیعی که به شکل یک دختربچه (که بعدا مشخص می شود نام او آلما است و داستان تلخ و شومی داشته) ظاهر می شد، می چرخید. یک گروه ویژه هم با همان نام بازی یعنی F.E.A.R مسئول کند و کاو کردن در مورد این موضوع و به دست آوردن پاسخ بودند. شما در نقش یک عضو این گروه یعنی Point Man که پروتاگونیست بازی بود قرار می گرفتید که گاها رفلکس های عصبی و فرا انسانی از خودش نشان می داد و حضور موجودات فراطبیعی را حس می کرد. داستان بازی و گیم پلی آن که یک شوتر اول شخص خوش ساخت در زمان خودش به حساب می آید باعث موفقیت بالای بازی شدند. F.E.A.R پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود. این بازی امتیاز ۸۹ را از گیم رنکینگ دریافت کرد. نیویورک تایمز در مورد آن نوشت “به همان هیجان و استرس زایی Half-Life” که واقعا این جمله افتخاری تاریخی برای این بازی قلمداد می شد که نامش را کنار شاهکار هاف لایف آورده بودند. نهایتا نیز این بازی زیبا امتیاز متای فوق العاده ۸۸/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار عالی و خوش ساخت است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت .Warner Bros شود. یک نسخه “Director’s Edition” نیز از این بازی منتشر گردید که شامل مستند ساخت بازی، صحبت های کارگردان، یک live-action prequel کوتاه برای بازی و اپیزود نخست اختصاصی P.A.N.I.C.S. machinima بود. یک کمیک بوک Dark Horse مرتبط با بازی نیز در این دی وی دی قرار داده شده بود. مدتی بعد هم نسخه F.E.A.R. Gold Edition عرضه شد که شامل نسخه Director’s Edition و بسته الحاقی اول بازی یعنی Extraction Point بود و بعد از آن هم نسخه F.E.A.R. Platinum Edition منتشر شد که دی ال سی دوم را هم علاوه بر نسخه گلد در خود داشت تا این گونه سازندگان و ناشران بازی حسابی آن را دوشیده باشند و از آخرین قطرات سود آن هم بی نصیب نمانند!! (اتفاقی که البته این روزها عادی شده است و ۷۰ تا ادیشن مختلف از یک بازی بیرون می آید و بیچاره ما بازیبازها). بگذریم… بدون شک بازی F.E.A.R جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵ – Bastion

سازنده: Supergiant Games

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Xbox 360, Xbox One, iOS, PlayStation 4, PlayStation Vita

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۹۴/۱۰۰

عنوان زیبا و بی نظیر Bastion نخستین بازی استودیو Super Giant Games محسوب می شود که تا به امروز ۳ بازی بسیار زیبا و منحصر به فرد را در کارنامه خود را دارد که شامل عنوان تحسین شده Transistor در سال ۲۰۱۴ با متای ۸۳ و بازی جدید Pyre که در سال ۲۰۱۷ با متای عالی ۸۵ منتشر شد، هستند. بدون شک شروع کار یک استودیو و نخستین بازی که می سازد نقش بسیار زیادی در دید کلی جامعه گیم نسبت به آن سازنده خواهد داشت و یک برداشت کلی از کیفیت و خلاقیت استودیو را در اختیار منابع و مراجع گیمینگ و بازیبازان قرار خواهد داد تا مثلا برای بازی بعدی آن ها مشتاق باشند و انتظار آن ها بالا برود و نامشان را بیشتر در دنیای گیم بشنویم. نخستین بازی Super Giant Games یک شاهکار هنری بود که تحسین تمامی صنعت بازی را به همراه داشت. در واقع تا قبل از خلق شاهکاری به نام Bastion کسی زیاد نام استودیو Super Giant Games را نمی شناخت. استودیویی که بازی هایش شاید از نظر حجم و تیم سازنده، کوچک و اصطلاحا مستقل باشند اما در اصل کاملا با نام استودیو مطابقت دارند و عناوین بسیار Super Giant، غول پیکر و موفقی هستند که تاثیر خود را بر صنعت و هنر بازی های رایانه ای به وضوح گذاشته اند. عنوان Bastion که در ژانرAction RPG قرار داشت توسط Supergiant Games ساخته و در سال ۲۰۱۱ و سپس در طول سال های بعد توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Xbox 360, Xbox One, iOS, PlayStation 4 و PlayStation Vita منتشر گردید. بازی در یک دوره دو ساله توسط تیمی متشکل از هفت نفر ساخته شده بود. تیم سارنده بازی را در مراسم Penny Arcade Expo سال ۲۰۱۰ معرفی کرد و در فستیوال بازی های مستقل سال ۲۰۱۱ بازی کاندید جایزه شد و در E3 قبل از عرضه بازی نیز موفق به بردن جایزه گردید.

در دسامیر ۲۰۱۱ تیم سازنده بازی را برای بازی کردن تحت وب در گوگل کروم آماده کرد و در آپریل ۲۰۱۲ این عنوان را برای Mac OS X نیز منتشر کرد. در آگوست ۲۰۱۲ ورژن آی پد بازی نیز منتشر گردید و در آپریل ۲۰۱۵ این عنوان زیبا برای پلی استیشن ۴ نیز در دسترس بازیبازان قرار گرفت. در دسامبر ۲۰۱۵ نسخه پلی استیشن ویتای این عنوان نیز منتشر گردید و سرانجام در دسامیر ۲۰۱۶ نسخه ایکس باکس وان Bastion نیز در دسترس علاقمندان قرار گرفت. در واقع همانطور که می بینید موفقیت های بی نظیر و پی در پی این بازی سبب شد تا عنوانی که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده بود به مدت ۵ سال مدام پورت شود و برای انواع و اقسام پلتفرم ها عرضه گردد. تا ژانویه سال ۲۰۱۵ یعنی حدود ۳ سال قبل این عنوان بیش از ۳ میلیون نسخه فروش داشت که آماری استثنایی به حساب می آید و قطعا در این ۳ سال مقدار بسیار زیادی بر این فروش افزوده شده است. در بازی شما کنترل پسری که در بازی به نام “the Kid” شناخته می شد را بر عهده داشتید که در دنیایی فانتزی و معلق پیشروی می کرد و باید با انواع و اقسام دشمنان مختلف مبارزه می کردید. صدای یک روایتگر در طول بازی به صورت داینامیک شنیده می شد و داستان را از قول او می شنیدیم. از نظر زاویه دید، Bastion عنوانی دو بعدی با دوربین ایزومتریک و طراحی های تماما دستی و استایل هنری رنگارنگ بود. در طول داستان بازی شخصیت اصلی به دنبال یک فاجعه آخرالزمانی باید قسمت هایی از یک سنگ ویژه را برای فعال سازی یک ساختار به نام Bastion جمع آوری می کرد. Bastion پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای شگفت انگیزی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود.

نقدها و نمرات مثبت این بازی بیشتر بر اساس داستان، طراحی هنری، روایت و موسیقی بازی بوده و در این بخش ها مشترک بودند. نهایتا نیز این عنوان امتیاز متای باورنکردنی ۹۴/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت .Warner Bros شود. Bastion حزو بازی هایی است که از آن ها به عنوان یک شاهکار هنری یاد می کنیم. از آن بازی هایی که خلاقیت و زیبایی و ذات هنر را در صنعت بازی زنده نگاه داشته اند و ثابت می کنند که هنوز هم هنر و خلاقیت ناب، طرفدار و خریدار دارد و یک بازی حتما نباید یک غول AAA باشد تا موفقیت ها را درو کند و عنوانی کوچک مانند Bastion می تواند خیلی خیلی بهتر و موفق تر از هر بازی بزرگی عمل کرده و صنعت بازی را به تحسین وا دارد تا جایی که سازندگان، آن را برای کل پلتفرم های موجود پورت کرده و موفق هم عمل کنند. Bastion از آن بازی های اصطلاحا “همه چیز تمام” است و به واقع هیچ نقطه ضعف بزرگ و کمبود عمیقی ندارد. در واقع باید گفت نکته جالب در مورد این بازی آنجاست که Bastion در اصل یک عنوان مربوط به سال ۲۰۱۱ است اما از آن جایی که هنر ناب هرگز کهنه نمی شود و حتی با گذر زمان ارزشمندتر نیز می شود، وقتی اکنون در سال ۲۰۱۷ نیز به تجربه این بازی فوق العاده زیبا بپردازید گویی که یک بازی روز دنیا را تجربه می کنید و هنوز هم از زیبایی این تابلوی بی نظیر هنری شگفت زده و سرمست خواهید شد. نهایتا باید اذعان داشت بازی Rapper جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴ – Dying Light: The Following

سازنده: Techland

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Open World First Person Survival Horror Action-Adventure

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

طی سال‌ها، تعداد زیادی عناوین مختلف از بسیار بی‌کیفیت گرفته تا عناوینی شاهکار از زامبی‌ها یا مرده‌های متحرک به عنوان زمینه اصلی بازی خود استفاده کرده‌اند. یکی از این عناوین بی نظیر که به عنوان یکی از نخستین بازی‌هایی که موضوع زامبی را به عنوان اصل محوری خود در نسل هشتم قرار داد شناخته می‌شود عنوان Dying Light بود که ابتدا قرار بود برای نسل هفتم نیز منتشر شود ولی در ادامه تبدیل به عنوانی مختص نسل هشتم و رایانه‌های شخصی شد. Techland با عنوان Dying Light بسیاری را سورپرایز کرد، عنوان Dying Light که در ژانرOpen World First Person Survival Horror Action-Adventure قرار داشت توسط Techland ساخته و در سال ۲۰۱۵ توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux منتشر گردید. این بازی مورد تحسین منتقدان برخی سایت‌های معتبر و به ویژه بازیبازان نیز قرار گرفت ولی با امتیاز متای ۷۵ به کار خود پایان داد که به نظر بنده حق بازی بیشتر از این امتیاز بود.

یک سال بعد از انتشار بازی اصلی و پس از عرضه ی یکی دو بسته الحاقی نسبتا کوچک، سازندگان یک بسته الحاقی بزرگ با اضافاتی تعیین‌کننده به نام The Following را منتشر کردند و همراه با آن نسخه‌ای کامل از بازی اصلی همراه با این محتوای الحاقی نیز با نام Dying Light: Enhanced Edition نیز عرضه شد که همین نسخه، بازی مورد نظر ما در این لیست هم به حساب می آید. با انتشار این بسته الحاقی و باز‌خوردهایی که دریافت کرد تازه موفق شد تا به جایگاه واقعی خود دست یابد و تحسین همگان را برانگیزد، تا جایی که بسته The Following موفق به کسب متای ۸۴ شد. Dying Light: Enhanced Edition نیز پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۷/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت .Warner Bros شود. محتوای دانلودی The Following داستان بازی را دقیقا بعد از اتمام بازی اصلی ادامه می‌دهد.

Kyle Crane شخصیت اصلی بازی و دوستانش در برج (Tower) با کمبود شدید ماده Antizin روبرو هستند و در این حین مردی مرموز نیز پای به Harran می‌گذارد و در مورد مکانی صحبت می‌کند که در آن همه نسبت به ویروس زامبی مقاوم و ایمن هستند. Crane پس از اطمینان از امنیت و نجات دوستانش، از نقشه این مرد برای ورود به سرزمین مرموزی که از آن صحبت می کند استفاده می‌کند و در یک ماجرای رازآلود و پیجیده درگیر می‌شود. Dying Light المان های موفق Dead Island و Mirror’s Edge را با هم ترکیب کرده بود و نتیجه آن ترکیبی منحصر به فرد، جدید و سرگرم‌کننده بود. بازی یک سرزمین بسیار بزرگ برای اکتشاف، یک داستان پر رمز و راز و پر تنش و مکانیک‌های فوق العاده جذابی را در گیم‌پلی در اختیار شما قرار می دهد. buggy ها یک افزونه فوق‌العاده برای بازی هستند که سرگرمی جدید و بی ‌نظیری را در دنیای Dying Light برای ما به ارمغان آوردند و با بسته الحاقی The Following به بازی اضافه شدند. نهایتا بایستی بگوییم بی تردید بازی Dying Light: Enhanced Edition جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳ – Injustice 2

سازنده: NetherRealm Studios

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Fighting

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

Injustice فرنچایزی است که نسخه اول آن بسیار موفق و فوق العاده ظاهر شد و توانست تا کاملا خود را از زیر سایه مورتال کامبت بیرون کشیده و به یک بازی کاملا مجزا و جذاب و پرطرفدار تبدیل شود. در حقیقت ترکیب توانایی بالای این سازنده در سبک مبارزه ای با طرفداران بسیار زیاد قهرمانان دنیای دی سی باعث شد تا یک عنوان کاملا موفق منتشر گردد و کاملا محتمل بود که بعد از ساخت یک عنوان مورتال کامبت، استودیو NetherRealm به سراغ نسخه دوم Injustice رفته تا آن را برای نسل هشتم منتشر نماید. مبارزه با ابرقهرمانان دی سی مانند بتمن و سوپر من و سوپرگرل و فلش و … آن هم در یک عنوان که دستپخت برترین مبارزه ای سازان دنیا می باشد، بسیار بسیار لذت بخش و جذاب است و هر طرفدار این سبک را به خود جذب کرده و نظر وی را جلب می کند. عنوان Injustice 2 که مانند بازی اول در ژانر Fighting قرار داشت توسط NetherRealm Studios ساخته و در سال ۲۰۱۷ و سپس در طول سال های بعد توسط کمپانی .Warner Bros برای PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS و Microsoft Windows منتشر گردید. Injustice 2 نیز به مانند عنوان مورتال کامبت بر پایه انریل انجین ۳ ساخته شده و کارگردانی آن را نیز خالق کاربلد سری مورتال کامبت یعنی اد بون بر عهده داشت تا خیالمان قبل از انتشار از بایت کیفیت این عنوان راحت باشد. به مانند هر بازی مبارزه ای دیگری یکی از مهم ترین بخش ها در مورد Injustice 2 لیست مبارزان آن است. در این عنوان شخصیت های مثبت و منفی عنوان قبلی و همین طور شخصیت های جدید نیز حضور دارند. Warner Bros اعلام کرد که در Injustice 2 شاهد “بزرگترین لاین اپ شخصیت های دی سی که تاکنون در یک عنوان مبارزه ای وجود داشته اند” هستیم و این برای طرفداران این ابرقهرمانان بسیار جذاب است. همچنین باید گفت “متاسفانه” به مانند مورتال کامبت ایکس که در زمینه فروختن شخصیت ها با دی ال سی و .. بسیار ننگین عمل کرد در این عنوان نیز شاهد چنین موضوعی هستیم و تعداد زیادی شخصیت به صورت بسته های الحاقی و دانلودی به بازی اضافه خواهند شد.

از شخصیت های قدیمی حاضر در این نسخه می توان به Aquaman ،Batman ،The Flash ،Harley Quinn ،Superman و Wonder Woman اشاره کرد و از شخصیت های قابل بازی که اولین بار در این عنوان حضور یافته اند نیز می توان از Atrocitus ،Blue Beetle ،Deadshot ،Gorilla Grodd و Supergirl نام برد. بعد از شکست سوپرمن در انتهای نسخه قبلی، بتمن و گروهش قصد دارند تا جامعه را دوباره به حالت عادی و با ثبات بازگردانند و در این بین باید با بازمانده های رژیم سوپرمن که قصد قدرت یافتن مجدد را دارند نیز مبارزه کنند. در همین گیر و دار ناگهان تهدید بسیار بزرگتر و جدیدی ظاهر می شود که موجودیت زمین را به خطر می اندازد. نقش سوپرمن و قدرت بی حد و مرز او در شماره دوم بازی اینجاستیس، حتی بسیار هم بیشتر از نسخه اول به چشم می آید زیرا که نسخه دوم از لحاظ داستانی بسیار فراتر از بازی اول عمل کرده است و خیلی بیشتر در خصوص شخصیت پردازی کاراکترهای مختلف این بازی از جمله سوپرمن، در اینجاستیس ۲ کار شده است و تمامی این شخصیت های قدرتمند را برای بازیباز ملموس تر و باورپذیر تر جلوه می دهد. اما به هر حال پر واضح است که قدرت اصلی سری اینجاستیس بر روی سوپرمن و بتمن می چرخد و این دو شخصیت ستون های اصلی این عنوان هستند. Injustice 2 پس از انتشار فوق العاده موفق تر و عالی تر از نسخه اول که خود یک بازی تحسین شده بود عمل کرد و بازخوردهای عالی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای فوق العاده ۸۹/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار زیباست را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت .Warner Bros شود. در مجموع باید اذعان داشت که بازی Injustice 2 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” در جایگاه سوم قرار می گیرد.

۲ – Middle-earth: Shadow of Mordor

سازنده: Monolith Productions

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Action RPG, Open World

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, Linux, Macintosh operating systems

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

Middle-earth: Shadow of Mordor عنوانی بود که به واسطه یک خلاقیت بزرگ به نام سیستم بی نظیر، دوست داشتنی، تاکتیکی و کارآمد Nemesis که در بازی قرار داشت همه از آن به نیکی یاد کردند و حتی بزنده جوایز زیادی نیز در زمان عرضه خود شد. عنوان Middle-earth: Shadow of Mordor که در ژانر Action RPG و Open World قرار داشت توسط Monolith Productions ساخته و در سال ۲۰۱۴ توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, Linux و Macintosh operating systems منتشر گردید. این بازی که در دنیای بزرگ و بی پایان “ارباب حلقه ها” و در سرزمین میانه جریان داشت یک عنوان اکشن نقش افرینی (البته از آن تا حدودی هم میتوان به عنوان اکشن ماجرایی یاد کرد اما المان های نقش افرینی بسیار پررنگ تر هستند) بسیار زیبا بود که موفق شده بود در تمامی بخش های خود اعم از داستان و گرافیک و صداگذاری و البته از همه مهم تر گیم پلی، فوق العاده عمل کند.

همان طور که گفته شد این بازی یک سیستم عالی در مبارزات خود داشت به نام “نمسیس” که ستاره اصلی این بازی بود و مورد توجه همه قرار گرفت. این سیستم فرماندهان ارتش دشمن را از رده پایین تا بزرگترین فرماندهان را به صورت گروهی نشان می داد و شما باید آنها را یکی حذف می کردید و یا به کنترل خود در می آوردید تا این گونه به بزرگترین فرماندهان دشمن دسترسی یابید و نهایتا بتوانید به مبارزه نهایی بازی برسید. جالب اینجا بود که اگر هر یک از این فرماندهان شما را می کشت (که این مورد زیاد هم پیش می آمد چون در بازی ممکن بود به یک فرمانده خیلی قوی تر از سطح خود برخورد کنید) در رده بندی سازمانی ارتش ارک ها ارتقا درجه می یافت و قدرتمندتر می شد که این موضوع کار را در سیستم نمسیس بسیار حساس کرده بود. داستان زیبای بازی در کنار جلوه های بصری فوق العاده آن و گیم پلی خلاقانه و صداگذاری و موسیقی عالی سبب شد تا این بازی به عنوان یکی از بازی های بسیار موفق سال ۲۰۱۴ شناخته شود.

Middle-earth: Shadow of Mordor پس از انتشار فوق العاده موفق عمل کرد و بازخوردهای عالی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود. وبسایت آی جی ان امتیاز ۹٫۳ را به این عنوان اختصاص داد و نهایتا نیز Shadow of Mordor امتیاز متای بسیار عالی ۸۷/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب و لذتبخش است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت .Warner Bros شود. اخیرا نیز نسخه جدید این سری با نام Middle-earth: Shadow of War در ماه آگوست سال جاری میلادی منتشر شد تا رسما تبدیل به یک فرنچایز ادامه دار شود و از حالت تک بازی بودن در آید. فرنچایزی بسیار زیبا و موفق در کارنامه سازندگان بازی در Monolith Productions و همینطور کمپانی برادران وارنر. هر چند بازی دوم به اندازه عنوان نخست موفقیت کسب نکرد اما باز هم یکی از باکیفیت ترین عناوین نسل هشتم در ژانر اکشن نقش آفرینی و ماجرایی جهان آزاد به حساب می آید. در نهایت باید بگوییم عنوان Middle-earth: Shadow of Mordor جزو دو بازی برتری است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” با شایستگی هر چه تمام تر در جایگاه دوم قرار می گیرد.

۱ – Batman: Arkham City

سازنده: Rocksteady Studios

ناشر: .Warner Bros

ژانر: Action-Adventure ,Open world

پلتفرم مقصد: PlayStation 3 ,Xbox 360 ,Microsoft Windows ,Wii U ,OS X ,PlayStation 4 ,Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

نسخه اول از ۳ گانه شاهکار بتمن آرکام ساخته راک استدی که یکی از بهترین و افسانه ای ترین ۳ گانه های تاریخ بازی هاست، عنوان Batman Arkham Asylum بود که بدون شک یکی از برترین عناوین اکشن ماجرایی ابرقهرمانی در تاریخ بازی های رایانه ای است و دست کمی از شاهکار دوم این سری آرکام سیتی هم ندارد. Batman Arkham Asylum که سال ۲۰۰۹ برای پلتفرم های نسل هفتم یعنی PlayStation 3, Xbox 360 و رایانه های شخصی و همین طور Wii U عرضه شد و بعدا نیز در قالب یک مجموعه همراه آرکام سیتی برای دو کنسول نسل هشتمی سونی و مایکروسافت نیز منتشر گردید، خیلی راحت توانست تا لقب یکی از برترین بازی های سال ۲۰۰۹ و یکی از برترین عناوین ابرقهرمانی تاریخ را به خود اختصاص دهد و امتیاز متای باورنکردنی ۹۲ را کسب نماید. همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام هیچ گاه به طرز خیلی شدید دوستدار بتمن نبودم اما درست از بعد از نخستین فیلم ۳ گانه شاهکار کریستوفر نولان یعنی Batman Begins بسیار به این شخصیت علاقمند شدم، اما بعد از فیلم دوم یعنی The Dark Knight بود که واقعا عاشق شوالیه تاریکی شدم و باعث شد تا هر ۴ بازی سری آرکهام یعنی ۳ گانه Rocksteady Studios و بازی Arkham Origins برای من لذت بسیاری داشته باشند. اما اگر بخواهیم از بین این ۴ بازی یک نسخه را به عنوان برترین بازی انتخاب نماییم بی شک انتخاب تقریبا تمامی بازیبازان و طرفداران و منتقدان و .. در دنیا یک بازی خواهد بود و آن هم عنوانی نیست جز بازی سال ۲۰۱۱ یعنی شاهکار Batman: Arkham City که در لیست ما نیز به عنوان نماینده این سری قرار گرفته است.

Batman: Arkham City که در ژانر Action-Adventure و Open world قرار داشت توسط Rocksteady Studios ساخته و در سال ۲۰۱۱ توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های PlayStation 3، Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر گردید. البته همان طور که پیش تر نیز گفته شد در نسل هشتم هم این بازی در قالب یک کالکشن با آرکام اسایلوم برای پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان هم در دسترس علاقمندان قرار گرفت. گیم پلی بازی از نمای سوم شخص بتمن را نشان می دهد و بر مبارزات نزدیک، قابلیت های مخفی کاری، قابلیت های کارآگاهی و گجت های وی تمرکز دارد. بازی در این نسخه المان های جهان آزاد بیشتری را نسبت به آرکام اسایلوم در اختیار شما می گذارد و ساختار آزادتری دارد و به شما اجازه می دهد تا کلی ماموریت جانبی را در جای جای نقشه شهر انجام دهید. تنها چیزی که می توان در مورد Batman: Arkham City گفت این است که چقدر این بازی زیبا بود. چقدر گرافیک بازی فوق العاده بود. از فوق العاده هم فوق العاده تر بود جلوه های بصری این بازی بی نظیر. چقدر گیم پلی و مبارزات این شاهکار جذاب و لذتبخش بودند. چقدر تنوع ماموریت ها و فعالیت ها در بازی بالا بود. دیگر از این بهتر و زیباتر نمی شد در نسل هفتم عنوانی از بتمن را خلق کرد که تا این حد از همه لحاظ بی نظیر باشد. در واقع باید گفت این زیباترین بازی بتمن بوده که تا به حال خلق شده است. کیفیت گرافیکی بازی چه از لحاظ فنی و چه هنری در نسل هفتم در بالاترین سطح قرار دارد و شهر و طراحی آن، شخصیت های بازی، ساختمان ها و تمام المان های گرافیکی و طراحی بازی در بالاترین سطح قرار دارند. نورپردازی بازی با توجه به تاریکی شهر بسیار زیبا انجام شده است و وقتی در حال پرواز بر فراز شهر هستید از دیدن ساختمان ها و نورپردازی بازی لذت می برید. کیفیت تکسچرها و یافت ها بسیار بالاست و حتی وقتی نزدیک آنها می شوید هم کیفیتشان چندان افت نمی کند و باز هم زیبا هستند. در بازی شاهد باگ های گرافیکی و اقت فریم و … هم نبوه و شاهد بازی بسیار با ثباتی هستیم.

از لحاظ طراحی و گرافیک هنری نیز تنها کافیست تا دقایقی در بازی سپری کنید تا متوجه اوج زیبایی آن شوید و طراحان بازی را تحسین کنید. وقتی با شوالیه تاریکی بر فراز شهر پرواز می کردید از شدت هیجان و زیبایی شهری که در زیر بال های پر ابهت و قدرتمند بتمن قرار داشت به وجد آمده و انگار که دوست داشید مدتی بسیار طولانی فقط بر فراز این شهر پرواز کنید. Batman: Arkham City پس از انتشار نیز بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای باورنکردنی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای شگفت انگیز ۹۶/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان فراتر از شاهکار و در حد برترین های تاریخ است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت .Warner Bros شود. واقعا در این دوره زمانه کسب امتیاز ۹۶/۱۰۰ از منتقدان تقریبا هیچ فرقی با متای ۱۰۰ ندارد و نمایانگر بازی است که واقعا هیچ گونه نقص و ضعفی ندارد و تقریبا همه به آن نمره کامل داده اند. یعنی عنوانی در حد آنچارتد ۲ و بایوشاک. شوالیه تاریکی تنها نیست. ما با وی هستیم و به او کمک می کنیم تا تمام خلافکاران و دشمنان قسم خورده اش را شکست دهد. ما متحد بتمن نیستیم، عاشق بتمن هستیم. شوالیه تاریکی همیشه پیروز می شود. پیروزی در ذات اوست. شوالیه واقعی Arkham بتمن است و نه هیچ کس دیگر. در نهایت باید گفت بدون هیچ تردیدی بازی شاهکار Batman: Arkham City برترین عنوانی است که تاکنون توسط کمپانی .Warner Bros ساخته یا منتشر شده است و همینطور یکی از برترین عناوین تاریخ بازی های رایانه ای و بهترین بازی ابرقهرمانی تاریخ محسوب می شود. این بازی بی نظیر در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی .Warner Bros” در جایگاهی که شایسته آن است یعنی رتبه نخست قرار می گیرد و بدون شک لیاقت این رتبه را در هر لیستی که در آن قرار بگیرد داراست.

منبع متن: gamefa