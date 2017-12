Wolfenstein 2: The New Colossus هنگام عرضه با بازخوردهای بسیاری خوبی از سوی طرفداران و منتقدین به‌خاطر داستان و شخصیت‌های عالی‌اش روبه‌رو شد و اگر می‌خواهید که هرچه بیشتر این عنوان عالی را تجربه کنید، هم‌اکنون می‌توانید اولین محتوای دانلودی عمده‌ی آن با نام The Adventures of Gunslinger Joe را تهیه نمایید. The Adventures of Gunslinger Joe از […]

Wolfenstein 2: The New Colossus هنگام عرضه با بازخوردهای بسیاری خوبی از سوی طرفداران و منتقدین به‌خاطر داستان و شخصیت‌های عالی‌اش روبه‌رو شد و اگر می‌خواهید که هرچه بیشتر این عنوان عالی را تجربه کنید، هم‌اکنون می‌توانید اولین محتوای دانلودی عمده‌ی آن با نام The Adventures of Gunslinger Joe را تهیه نمایید. The Adventures of Gunslinger Joe از Episode Zero جدا بوده که هم‌اکنون تنها در دسترس پیش‌خریدکنندگان بازی اصلی یا خریداران سیزن‌پس آن قرار دارد.

The Adventures of Gunslinger Joe شما را به شیکاگو می‌برد و در نقش فردی به نام Joseph Stallion قرار می‌دهد تا مثل همیشه، با نازی‌ها مبارزه کنید و مانع نفوذ و سلطه‌ی آن‌ها شوید. این محتوای دانلودی هم‌اکنون به‌صورت جداگانه با قیمت ۱۰ دلار در دسترس قرار دارد، اما همچنین می‌توانید با ۲۵ دلار به همراه سیزن‌پس آن را دریافت کنید.

Wolfenstein II: The New Colossus که هم‌اکنون برروی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان موجود است، دو بسته‌ی دانلودی دیگر را در ماه‌های ژانویه و مارس ۲۰۱۸ دریافت خواهد کرد که از اینجا جزئیات بیشترشان را مشاهده می‌کنید.

منبع متن: gamefa