جزئیات جدیدی از نسخه بازسازی شده The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II منتشر شد

روز گذشته شاهد انتشار گزارشی از نسخه ژاپنی بازی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II: Kai – The Erebonian Civil War بودیم که توسط مجله هفتگی «فامیتسو» بدست آمده بود؛ امروز اما، شرکت فالکوم (Falcom) به صورت رسمی جزئیات و اطلاعات جدیدی از این بازی منتشر کرده است.

این بازی نسخه بازسازی شده The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II برای کنسول پلی‌استیشن ۴ خواهد بود که در سال ۲۰۱۴ میلادی توسط نیهون فالکوم (Nihon Falcom) در ژاپن و در سال ۲۰۱۶ میلادی هم توسط شرکت Xseed Games در بازار غرب برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا عرضه شده است.

درست همانند نسخه پیشین این سری یعنی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I: Kai – Thors Military Academy 1204، این بازی با رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۶۰ بر ثانیه بر روی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو اجرا خواهد شد. در این بازی شاهد بهبود گرافیک و صوت آن هم خواهیم بود و قابلیت fast skip mode این اجازه را به بازیکن می‌دهد تا با فشار یک دکمه از سرعتی چندبرابری لذت ببرد.

این نسخه بازسازی شده شامل بسته الحاقی ۱۰۲ هم می‌شود که برای بازی اصلی منتشر شده بود و هیچ هزینه‌ای برای دسترسی به آن لازم نبود. این بسته شامل لباس‌ها و اقلام جانبی و … بسیاری می‌شود که همگی از ابتدای بازی در دسترس قرار خواهند داشت.

اگر بازی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III را در کنسول خود ذخیره کرده باشید، مجموعه‌ای از لباس‌ها و اقلام‌های متفاوتی به عنوان پاداش به حساب شما منظور خواهد شد. همچنین قابلیت کراس-سیو (Cross-Save) با بازی اصلی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II بر روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا نیز امکان‌پذیر است.

این بازی در تاریخ پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ماه (۲۶ آوریل ۲۰۱۸ میلادی) در ژاپن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ با پشتیبانی از پلی‌استیشن ۴ پرو منتشر خواهد شد. احتمال عرضه این بازی در بازار غرب از جمله مناطق اروپا و آمریکای شمالی وجود دارد.

منبع متن: gamefa