آزمایش سرورهای اختصاصی عنوان For Honor امروز آغاز می شود

شرکت یوبی سافت در ماه ژوئیه اعلام کرد که قصد دارد بازی For Honor را به سرور‌های اختصاصی انتقال دهد. حال به نظر می رسد زمان این کار فرا رسیده است؛ آزمایش سرور‌های اختصاصی این عنوان از امروز آغاز شده و تمامی کاربران می توانند در این آزمایش شرکت کنند.

عنوان For Honor در ماه فوریه ۲۰۱۷ عرضه شد و طی سال گذشته سرور‌های این عنوان با مشکلات بسیاری در زمینه هاست(میزبان) شدن بازیکنان و یا تاخیر در اتصال روبرو بوده و باین موضوع انتقادات بسیاری را از سوی کاربران به همراه داشته است. با توجه به انی موضوع گزارشات کاربران شرکت یوبی سافت در ماه ژوئیه رسما اعلام کرد که قصد دارد تا عنوان For Honor را به سرورهای اختصاصی منتقل کند. یکی از مزیت‌های سرور‌های اختصاصی این است که دیگر لازم نیست یک نفر میزبان شده و سپس سایر کاربران به سرورها متصل شوند بلکه این بار هر دو کاربر به صورت همز مان به سرور‌های شرکت یوبی سافت متصل خواهند شد.

حال آزمایش سرور‌های اختصاصی عنوان For Honor امروز آغاز می شود و تمامی کاربران حتی اگر عنوان For Honor را خریداری نکرده باشند نیز می توانند در این آزمایش شرکت کرده و به این وسیله جوایز ویژه ای دریافت خواهند کرد که می توانند از آن‌ها در بازی For Honor استفاده کنند. به علاوه کاربران با شرکت در این آزمایش، در قرعه کشی تی شرت و مجسمه‌های بازی For Honor نیز شرکت داده می شوند.

عنوان For Honor هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa