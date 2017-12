مطابق روال هر هفته، تیم تحقیقاتی Media Create اقدام به انتشار لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها و کنسول‌های این هفته ژاپن را کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، بازی تازه وارد Yakuza: Kiwami 2 در کنسول PS4 با فروش 131 هزار و 931 نسخه توانست صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته ژاپن را به خود اختصاص دهد.

در ادامه شاهد حضور بازی‌هایی هستیم که هفته اول عرضه خود را سپری می‌کنند و موفق به کسب رتبه‌های بالای جدول فروش شده‌اند. بازی Earth Defense Force 5 منتشر شده از سوی D3 Publisher با 111 هزار و 75 نسخه در رتبه دوم و جدیدترین عنوان عرضه شده توسط Bandai Namco یعنی Kamen Rider: Climax Fighters با 21 هزار و 971 نسخه فروخته شده توانست در رتبه هفتم قرار بگیرد.

بازی Dead Rising 4: Frank’s Big در کنسول PS4 علی‌رغم درخششی که داشت نتوانست در لیست 10 بازی برتر قرار بگیرد و در نهایت با فروش 13 هزار و 29 نسخه در رتبه یازدهم قرار گرفت.

لیست 10 بازی پرفروش این هفته ژاپن

بازی Yakuza: Kiwami 2 با فروش 131 هزار و 931 نسخه

بازی Earth Defense Force 5 با فروش 111 هزار و 75 نسخه

بازی Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon با فروش 106 هزار و 94 نسخه

بازی Super Mario Odyssey با فروش 95 هزار و 816 نسخه

بازی Splatoon 2 با فروش 50 هزار و 954 نسخه

بازی Mario Kart 8 Deluxe با فروش 33 هزار و 315 نسخه

بازی Kamen Rider: Climax Fighters با فروش 21 هزار و 971 نسخه

بازی Xenoblade Chronicles 2 با فروش 19 هزار و 679 نسخه

بازی Kirby: Battle Royale با فروش 19 هزار و 325 نسخه

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild با فروش 14 هزار و 342 نسخه

در جدول فروش کنسول‌های این هفته، کنسول Switch همچنان با یک‌تازی در صدر قرار گرفته و PS4 Pro با فروش 45 هزار و 163 نسخه با اختلافی چشم‌گیر رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. پیش‌تر نیز خبری در خصوص "فروش بیش از 10 میلیون دستگاه Switch تنها در 9 ماه؛ سرعت فروش برابر با PS4" منتشر گردید که مطالعه آن خالی از لطف نیست.

Switch – 164,908

PlayStation 4 Pro – 45,163

PlayStation 4 – 40,524

New 2DS LL – 27,074

New 3DS LL – 15,059

PlayStation Vita – 8,483

2DS – 3,192

Xbox One – 406

New 3DS – 248

Xbox One X – 75

Wii U – 70

PlayStation 3 – 48

