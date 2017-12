به گفته‌ی کپ‌کام، Devil May Cry HD Collection از رزولوشن ۴K برروی پلی‌استیشن ۴ پرو، ایکس‌باکس وان ایکس و رایانه‌های شخصی بهره نخواهد برد. کپ‌کام از طریق وب‌سایت USGamer اعلام نموده که در حال حاضر، برنامه‌ای برای پشتیبانی Devil May Cry HD Collection از رزولوشن ۴K وجود ندارد و در عوض، شاهد رزولوشن ۱۰۸۰p با نرخ […]

به گفته‌ی کپ‌کام، Devil May Cry HD Collection از رزولوشن ۴K برروی پلی‌استیشن ۴ پرو، ایکس‌باکس وان ایکس و رایانه‌های شخصی بهره نخواهد برد.

کپ‌کام از طریق وب‌سایت USGamer اعلام نموده که در حال حاضر، برنامه‌ای برای پشتیبانی Devil May Cry HD Collection از رزولوشن ۴K وجود ندارد و در عوض، شاهد رزولوشن ۱۰۸۰p با نرخ فریم ۶۰ بر ثانیه خواهیم بود. پس اگر به انتشار به‌روزرسان مخصوص کنسول‌های میان نسلی سونی و مایکروسافت برای این مجموعه امیدوار بودید، باید به همان کیفیت Full HD بسنده کنید.

Devil May Cry HD Collection که پیش‌تر برای کنسول‌های نسل هفتمی عرضه شده بود، در ۱۳ مارس ۲۰۱۸ (۲۲ اسفند) با قیمت ۳۰ دلار به هر دو صورت دیجیتالی و فیزیکی برروی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر می‌گردد. این مجموعه شامل سه نسخه‌ی اول سری یعنی Devil May Cry ،Devil May Cry 2 و Devil May Cry 3: Dante’s Awakening – Special Edition می‌شود.

منبع متن: gamefa