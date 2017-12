به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dsogaming، کمی پیش‌تر دو وبسایت GamerNexus و HardwareLUXX بنچمارک‌های جدیدی از کارت‌گرافیک جدید Nvidia به نام Titan V منتشر کردند. در این تست چندین بازی AAA حضور داشتند که می‌توان به Sniper Elite 4، Destiny 2، Call of Duty: WWII، The Witcher 3، Project Cars 2 و سایر عناوین مشابه اشاره کرد.

اجازه دهید تا با تست‌هایی که وبسایت GemarNexus انجام داده، شروع کنیم. این وبسایت عملکرد و توان کارت‌گرافیک Titan V را در بازی‌های DOOM، Destiny 2، Ghost Recon Wildlands، Sniper Elite 4، For Honor و Hellblade بررسی کرده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت این کارت‌گرافیک از کارت‌گرافیک GTX 1080Ti و البته Titan XP سریع‌تر بود. این اختلاف در بازی‌های که از DirectX12 پشتیبانی می‌کردند بیشتر به چشم می‌آمد. هر چند لازم به ذکر است که Titan V در بازی‌هایی که از رابط برنامه‌نویسی DiretX11 (مانند بازی‌های For Honor، Ghost Recon Wildlands) بهره می‌بردند سرعتی برابر با Titan XP داشت.

و اکنون نوبت به نتایج وبسایت HardwareLUXX می‌رسد. این وبسایت بازی‌های زیر را برای تست کارت‌گرافیک Titan V مورد بررسی قرار داده است.

The Witcher 3

Far Cry Primal

The Division

Star Wars: Battlefront 2

HITMAN

Call of Duty: WWII

Project Cars 2

PlayerUnknown,s Battlegrounds

Wolfenstein 2: The New Colossus

کارت‌گرافیک Titan V در اجرای بازی The Witcher 3 با رزولوشن 4K، توانست با سرعتی 10 فریم بر‌ثانیه سریع‌تر از کارت‌گرافیک Geforce GTX 1080 Ti Founders,s Edition از پس آزمون برآید. در بازی HITMAN نیز برتری عملکرد Titan V نسبت به GTX 1080 Ti Founder,s Edition بار دیگر اثبات شد و Titan V توانست با اختلافی برابر با 12FPS سریع‌تر این بازی را اجرا کند.

در اجرای بازی The Division این اخلاف به 11FPS رسید و در اجرای بازی Star Wars: Battlefront 2 نیز این شکاف به 24FPS رسید. البته در این تست در مقابل کارت‌گرافیک Titan V کارت‌گرافیک Geforce GTX 1080 Ti Custom (سفارشی) قرار گرفته بود که به مراتب از GTX 1080 Ti Founder,s Edition قوی‌تر بود.

در اجرای بازی Call of Duty: WWII اختلاف میان Titan V و GTX 1080 Ti Custom به 11FPS رسید و در بازی‌های Project Cars 2 و PlayerUnknown,s Battleground این اختلاف به 10 فریم بر‌ثانیه رسید. در نهایت این شکاف (البته اگر هنوز بتوان آن را شکاف خواند) در بازی Wolfenstein 2: The New Colossus به اوج خود رسید و عدد 27 فریم برثانیه بدست آمد.

لازم به ذکر است که در دو بخش آخر بجای کارت‌گرافیک GTX 1080 Ti Founder,s Edition کارت‌گرافیک GTX 1080 Ti Custom قرار داشت که از هر لحاظ عملکرد بهتری دارد و به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که اختلاف عمکلرد کارت‌گرافیک‌های Titan V و GTX 1080 Ti Founder,s Edition بیشتر از اعداد گفته شده در بالا باشد.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا اگر توان خرید این کارت‌گرافیک را داشتید برای خریدن آن اقدام می‌کردید یا کارت‌گرافیک دیگری را انتخاب برمی‌گزیدید؟ نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame