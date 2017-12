طبق جدیدترین اعلامیه شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft)، مشخص شد که سیزن پس سال سوم بازی Rainbow Six Siege هم‌اکنون قابل خرید است. جزئیات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید. بازی Rainbow Six Siege در سال ۲۰۱۵ منتشر شد و کمتر‌ کسی فکر می‌کرد تا حتی پس از گذشت ۳ سال از انتشار این بازی، میزان کاربران […]

طبق جدیدترین اعلامیه شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft)، مشخص شد که سیزن پس سال سوم بازی Rainbow Six Siege هم‌اکنون قابل خرید است. جزئیات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید.

بازی Rainbow Six Siege در سال ۲۰۱۵ منتشر شد و کمتر‌ کسی فکر می‌کرد تا حتی پس از گذشت ۳ سال از انتشار این بازی، میزان کاربران و بازیکنان این عنوان به حدی افزایش یابد که به یکی از بهترین بازی‌های چندنفره تبدیل شود. چرا که این بازی در زمان انتشار خود با ایراد‌ های زیادی از قبیل مشکلات سرور ها و حتی کمبود محتوا رنج‌ می‌برد و میزان فروش آن هم وضعیت نا‌به‌سامانی داشت. اما در گذر زمان، یوبی‌سافت با انتشار بروزرسانی‌های فراوان که تا حد زیادی مشکلات بازی را حل می‌کرد و عرضه بسته‌های الحاقی و محتویات اضافی جذاب و البته هیجان انگیز، روحی تازه را به این بازی القا کرد و رفته رفته میزان بازیکنان این بازی افزایش یافت. همچنین یوبی سافت برای هر سال بعد از انتشار بازی Rainbow Six Siege، یک سیزن پس جداگانه تدارک می‌بیند و حتی پس از گذشت ۳ سال، با اقتدار از این بازی پشتیبانی کرده و سیزن پس سال سوم این بازی را عرضه خواهد کرد. هر یک از این سیزن پس ها محتویاتی نظیر آیتم‌ها، اپراتور ها و نقشه‌های جدیدی را به بازی اضافه خواهند که به تکامل محتوای اصلی بازی بهبود می‌بخشد و نظر کاربران را به خود جلب خواهد کرد.

حال به تازگی پیرامون جدیدترین اخبار این بازی، شرکت یوبی سافت اعلام کرده است که سیزن پس سال سوم بازی Rainbow Six Siege از حالا قابل خریداری است و علاقه‌مندان به این بازی می‌توانند هم‌اکنون برای خرید آن اقدام کنند. در سیزن پس سال سوم بازی Rainbow Six Siege، هشت اپراتور جدید از شش کشور مختلف به بازی اضافه خواهد شد. در ادامه این سیزن پس، یک دسترسی‌ پیش‌از موعد انتشار در اختیار کاربران قرار خواهد داد. همچنین اگر این سیزن پس را خریداری کنید، به اعتبار اضافی، گزینه‌های زیادی برای شخصی سازی اسلحه‌ها و تخفیف‌های مختلفی از فروشگاه اصلی بازی دسترسی پیدا خواهید کرد. کاربران که سیزن پس سال سوم بازی Rainbow Six Siege را از قبل از تاریخ ۵ مارس مصادف با ۱۴ اسفند ماه خریداری کنند، به یک طرح ویژه مخصوص اسلحه دسترسی پیدا خواهند کرد. افرادی هم که پیش از این سیزن پس سال دوم بازی را تهیه کرده باشند، ۶۰۰ امتیاز اضافی در اختیار آن‌ها خواهد بود:

سیزن پس سال سوم بازی در حال حاضر با قیمت ۳۰ دلار به صورت جداگانه قابل خریداری است. از دیگر اخبار جدید این بازی، می‌توان به ثبت ۲۵ میلیون کاربر فعال در بازی Rainbow Six Siege اشاره کرد که سازندگان آن را یک موفقیت بزرگ تداعی کرده اند و انتظار می‌رود تا در آینده این تعداد از بازیکنان افزایش یابد. همچنین بسته الحاقی Operation White Noise هم کمی قبل تر برای این بازی منتشر شد که یک نقشه جدید با نام Mok Myeok Tower و سه اپراتور جدید با عناوین Zofia ، Dokkaebi و Vigil را به بازی اضافه می‌کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa