چندی پیش بروزرسانی The Last Jedi بازی Star Wars Battlefront 2 منتشر شد که محتویات و اضافات ارزش‌مندی را با خود همراه دارد. اطلاعات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید. امروز، جدیدترین نسخه از فیلمهای سینمایی مجموعه جنگ ستارگان با نام The Last Jedi اکران خواهد شد و یک بروزرسانی و محتوای اضافی با همین […]

چندی پیش بروزرسانی The Last Jedi بازی Star Wars Battlefront 2 منتشر شد که محتویات و اضافات ارزش‌مندی را با خود همراه دارد. اطلاعات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید.

امروز، جدیدترین نسخه از فیلمهای سینمایی مجموعه جنگ ستارگان با نام The Last Jedi اکران خواهد شد و یک بروزرسانی و محتوای اضافی با همین نام، برای بازی Star Wars Battlefront 2 منتشر شده است. پیش از این شما را با انتشار اخباری در رابطه با این بروزرسانی مطلع کرده ایم، حال اکنون این بروزرسانی عرضه شده است.

بروزرسانی The Last Jedi بازی Star Wars Battlefront 2، شخصیت‌های فین (Finn) و کاپیتان فازما (Captain Phasma) را به بازی اضافه خواهد کرد که هردوی آن‌ها قابل بازی خواهند بود. این محتوای اضافی، دو نقشه جدید با عناوین Crait و D’Qar را در اختیار کاربران قرار خواهد داد. نقشه Crait، سیاره‌ای است که در هر کجای آن مواد معدنی خطرناک دیده می‌شوند و نیروهای دو حذب مقاومت (Resistance) و فرست‌اردر (First Order) در آن به مبارزه با یکدیگر خواهند پرداخت. نقشه مذکور، مختص حالت Galactic Assault این بازی است. در سویی دیگر و در نقشه D’Qar، پایگاه‌های نیروهای مقاومت وجود دارد که از پایگاه‌های The Force Awakens الهام گرفته شده است. این نقشه هم مخصوص حالت Starfighter Assault خواهد بود.

در بروزرسانی The Last Jedi، یک وسیله نقلیه جدید با نام Tallie’s A-Wing هم به بازی اضافه خواهد شد که طبق گفته سازندگان تجربه و کنترل آن برای بازیکنان بسیار لذت بخش خواهد بود. یک بخش داستانی جدید با نام Resurrection هم در اختیار کاربران قرار گرفته است که در قالب ۳ قسمت منتشر شده که شخصیت تحت کنترل این بخش یعنی ایدن ورسیو (Iden Versio)، شاهد اتفاقاتی است که در روز های تشکیل فرقه فرست‌اردر برای این گروه بوجود آمد.

به غیر از انتشار محتویات اضافی، بروزرسانی جدید بازی Star Wars Battlefront 2، به تعادل و پایداری بخش چندنفره این بازی کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، قدرت دفاعی امپراطور پالپاتین (Emperor Palpatine) و لاندو (Lando) افزایش داشته است و در سویی دیگر قدرت موشک‌های بوبا فت (Boba Fett) هم کاهش داشته است. ‌در ادامه تا حدی زیادی مشکلات بخش چندنفره این بازی از قبیل ناپایداری سرور های بازی و باگ‌های آزار دهنده، رفع شده اند تا تجربه ای بدون نقص را در اختیار کاربران قرار دهند.

بروزرسانی The Last Jedi حجمی حدودا ۱۰ گیگابایت خواهد داشت و برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، رایانه‌های شخصی و ایکس‌باکس وان عرضه شده است. البته حجم این بروزرسانی در هر یک از این پلتفرم‌ها متغیر خواهد بود.

البته باید ذکر کنیم که رویداد The Last Jedi هفته پیش به صورت رسمی آغاز به کار کرد اما قسمت اصلی و محتویات بی نظیر آن امروز برای کاربران این بازی منتشر شده است. در هفته اول شروع این رویداد، کاربران باید از بین دو گروه First Order و New Republic یکی را انتخاب می‌کردند و در این صورت، یک سری ماموریت جدید در دسترس کاربران قرار می‌گرفت. کاربران با تکمیل این ماموریت‌ها به میزان زیادی از امتیاز درون بازی دسترسی پیدا می‌کردند. شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) در ادامه افزود:

انجام و یا تکمیل این ماموریت‌ها حتما برای دریافت آیتم‌هایی برای ساخت‌و‌ساز و امتیاز بیشتر نخواهد بود، بلکه تمامی اعضای تیم پیروز شده در این پیروزی نقش داشته‌اند و جوایز تعیین شده به همه آن‌ها تعلق خواهد گرفت. در کنار این‌ها، تیم بازنده نیز جوایز کمتری را دریافت خواهد کرد اما این نباید باعث شود تا آنان نا امید شوند، بلکه باید زمینه امیدواری و تلاش بیشتر برای پیروزی در آنان ایجاد شود.

در ابتدای آغاز این رویداد، بازیکنان باید با استفاده از کلاس Trooper، پنجاه نفر از نیروهای دشمن را به کام مرگ بفرستند تا امتیاز مربوط به این ماموریت را به دست آورند. البته این ماموریت‌ها به صورت ترتیبی و یا پشت‌سرهم در اختیار شما نخواهد بود و می‌توانید هر یک را که علاقه‌مند هستید به پایان برسانید.

بروزرسانی The Last Jedi هم اکنون برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، رایانه‌های شخصی و ایکس‌باکس وان قابل دریافت است. برای انتشار این بروزرسانی یک تریلر ویژه هم منتشر شده است که می‌توانید آن را در اینجا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa