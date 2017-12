آیا Team Ninja قصد معرفی بازی Dead Or Alive 6 را دارد؟

استودیو Team Ninja طی خبری از معرفی عنوان جدید خود که احتمالا نسخه دیگری از بازی Dead or Alive است در روزهای آینده اطلاع داد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، استودیو Team Ninja قصد دارد در فینال مسابقات Battle Royal 2017 که در NEC18 برگزار می‌شود از بازی‌ جدید خود رونمایی کند.

صفحه رسمی استودیو نام برده شده در توییتر نیز توصیه می‌کند که بازیکنان جهت اطلاع از اخبار بیشتر تا پایان مسابقه فینال صبر داشته باشند.

با اینکه Team Ninja از عنوانی خاص نام نبرده اما باوجود یک سری شواهد می‌توان گفت که باید منتظر معرفی Dead or Alive 6 باشیم؛ چرا که با گذشت چندین سال از عرضه Dead or Alive 5 دیگر آن شور و هیجان گذشته را برای بازیکنان به دنبال نداشته و به تعبیری به پایان عمر خود نزدیک می‌شود؛ از طرفی استودیو سازنده قبلا نیز عدم عرضه بسته الحاقی جدیدی برای نسخه فعلی Dead Or Alive را اعلام کرده بود.

Team Ninja در ادامه پیام توییتری خود نوشت:

این خبر بزرگ در زمان اهدا جوایز برندگان مسابقات Battle Royal 2017 در 26 آذر ماه اعلام خواهد شد.

اگر تصور می‌کنید که عنوان مد نظر استودیو Team Ninja نسخه جدیدی از بازی Ninja Gaiden یا Nioh بوده باید بگوییم که انتظارتان کمی بیش از حد است؛ چرا که این خبر طی مراسم Battle Royal، مکانی که مربوط به بازی‌های در سبک مبارزه‌ای بوده قرار است اعلام شود. به هر حال باید تا 26 آذر ماه منتظر بمانیم!

به نظر شما عنوان جدید Team Ninja، ادامه‌ای بر سری Dead Or Alive است یا خیر؟

منبع متن: pardisgame