تریلر و تصاویر جدیدی از بازی God Of War منتشر شد ؛ آشنایی بیشتر با پسر کریتوس

امروز بخش مربوط به آسیا شرکت سونی طی یک نشست مطبوعاتی اقدام به انتشار تصاویر و تریلری جدید از بازی محبوب و مورد انتظار God Of War کردند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، بیشتر تصاویری که در زیر قرار دارد را قبلا در نمایشگاه E3 و Tokyo Game Show امسال مشاهده کرده‌ایم و تنها سایز بزرگ‌تر و باکیفیت‌تری از آنان در دسترس قرار گرفته ولی با این حال تعداد انگشت شماری تصاویری جدید در کنار مابقی به چشم می‌آید. این دو تصویر جدید نمایش دهنده مسیر و منظره‌ای برفی و باشکوه هستند که در محیطی جنگلی و محصور شده با سنگ‌های عظیم جریان خواهند داشت.

علاوه بر این چهار تصویر متفاوت از شخصیت "کریتوس" (Kratos) و پسرش "آترئوس" (Atreus) در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

برای مشاهده در سایز اصلی برروی تصاویر کلیک کنید

ساعاتی بعد نیز کمپانی سونی به‌صورت رسمی اقدام به انتشار تریلری به نام A Call From the Wilds نمود. در این تریلر که با محوریت معرفی بیشتر پسر کریتوس است می‌توان روایتی داستانی از آنچه که سبب اضافه شدن آترئوس به God Of War شد را دریافت. لازم به‌ذکر است برخی از تصاویری که در این ویدیو به کار برده شده در مراسم PlayStation Experience به نمایش در آمده بود.

همانطور که گفته شد این ویدیو تمرکز خاصی برروی پسر کریتوس دارد و گوینده به توضیح در مورد توانایی‌های رزمی وی در کنار قدرت‌های عجیبی مثل شنیدن صدای حیوانات در سرش می‌پردازد.





منبع متن: pardisgame