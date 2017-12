همان‌طور که می‌دانید استودیو EIDOS Montreal بعضی از شگفت‌انگیزترین بازی‌های تک‌نفره را خلق کرده است. اگرچه به زودی تمامی این‌ها تغییر خواهد کرد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming به تازگی مدیرعامل این استودیو یعنی آقای "دیوید اِنفاسی" (David Anfossi) در بیانیه‌ای اعلام کرده که آن‌ها از این پس برروی تجربه‌های آنلاین تاکید و تمرکز خواهند کرد. چیزی که تقریبا با اطمینان می‌توان گفت هیچ‌کدام از طرفداران سری‌های Tomb Raider یا Deus Ex خواهان آن نیستند.

"در EIDOS Montreal ما به صورت مداوم به سمت ایجاد تجربه‌های هیجان‌انگیز و خلاقانه برای تمامی بازیکن‌ها می‌رویم. از این پس، ما تاکید و تمرکزی اضافه برروی تجربه‌های آنلاین بازی‌های‌مان خواهیم داشت تا یتوانیم به صورت مدام محتوایی تاثیرگذار و به یاد ماندنی برای بازیکنان فراهم کنیم. "

این عملا بدین معناست که Tomb Raider و Deus Ex بعدی (در کنار دیگر بازی در دست ساخت آن‌ها یعنی Guardians of the Galaxy) به احتمال زیاد دارای ویژگی‌های چند‌نفره/آنلاین خواهد بود. و اگر موضوع این باشد، می‌توان فرض کرد که احتمالا آن‌ها دارای نوعی پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای نیز باشند.

"انفاسی" در پایان گفت که جهان بازی‌های EIDOS Montreal می‌توانند فرصتی برای رشد و تکامل تنها از طریق تعامل و بازی آنلاین داشته باشند.

"از طریق تعاملاتی که در بازی‌های آنلاین وجود دارد، جهان‌های ما از شانس رشد و پیشرفت چه در زمان حال و چه در آینده برخوردار هستند. برای رسیدن به چنین دستاوری، ما در حال ساخت تیم‌ها و ابزارهایی برای پشتیبانی از جاه‌طلبی و اهداف خود هستیم. "

شایان ذکر است که استودیو EIDOS Montreal پیش از این در Deus Ex: Mankind Divided تقریبا تجربه ساخت بازی آنلاین/چندنفره داشته است. بازی قرار بود دارای مادی باشد که بازیکنان را از طریق تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد و پازل‌گونه از گیم‌پلی سری Deus Ex به یکدیگر متصل کند. اگرچه EIDOS Montreal و Square Enix این ایده را کنار گذاشته و مود را در ابتدای امسال به صورت عنوانی رایگان به نام Deus Ex Breach عرضه کردند.

منبع متن: pardisgame