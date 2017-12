مقصد بعدی سری Battlefield کجا خواهد بود؟ بعد از موفقیت Battlefield 1، این سری دارای نسخه‌ای جدید در سال 2017 نبود ولی احتمال اینکه نسخه بعدی آن در سال 2018 معرفی و عرضه شود وجود دارد. همان‌طور که چندی پیش گزارش دادیم، شایعاتی پخش شده که شاید زیرشاخه محبوب این سری یعنی Bad Company دوباره بازگردد ولی آن حرف‌‌ها همگی در حد شایعه بودند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech بنابر وبسایت Eurogamer، یکی از منابع نزدیک به توسعه‌دهنده Battlefield یعنی استودیو DICE اخیرا اعلام کرده که این استودیو Bad Company 3 را مدنظر قرار داده ولی این بازی هم‌اکنون در دست توسعه نیست. منبع اصلی شایع Bad Company 3 یعنی AlmightyDaq هنوز هم تاحدی پای داستانش ایستاده و گفته که در حقیقت هم‌اکنون دو بازی Batlefield در دست توسعه است:

"دو بازی در دست توسعه قرار دارد. بازی در دست ساخت شعبه سوئدی DICE پیرامون جنگ‌جهانی دوم است. ویدئویِ بعدی من نیز در همین مورد است. Bad Company 3 که پیش از این درباره‌اش صحبت کردم توسط شعبه لس‌آنجلس DICE ساخته می‌شود. "

براساس گفته‌های AlmightyDaq، عنوان جنگ‌جهانی دوم شعبه اصلی و سوئدی DICE در سال 2018 و Bad Company 3 که پیرامون جنگ ویتنام بوده و توسط DICE LA در دست ساخت است، بعد از آن احتمالا در سال 2019 عرضه خواهد شد. DICE LA قبلا وظیفه ساخت Medal of Honor، Command & Conquer و سری بازی‌های Lord of the Rings شرکت EA را برعهده داشته ولی در سال‌های اخیر بیشتر نقش یک استودیوی پشتیبان را داشته‌اند و بسته‌های الحاقی بازی‌های شعبه اصلی DICE را انجام می‌داده‌اند. اگر Bad Company 3 واقعیت داشته باشد (که البته هنوز یک "اگر" بزرگ است)، دیدن اینکه آن‌ها بعد از چندین سال چگونه یک نسخه کامل از سری Battlefield را توسعه داده‌اند، جالب خواهد بود.

شایان ذکر است که AlmightyDaq یکی از اولین افرادی بود که اطلاعاتی از Battlefield 1 را پیش از معرفی رسمی آن فاش کرد. به همین دلیل مردم گفته‌های وی پیرامون نسخه‌های بعدی Battlefield را جدی می‌گیرند.

Battlefield 1 هم‌اکنون برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC در دسترس است. سومین DLC بازی یعنی Turning Tides نیز هفته گذشته عرضه شد.

منبع متن: pardisgame