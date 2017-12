بازی جدیدی از سری Adventure Time، سال آینده میلادی منتشر خواهد شد

به تازگی اعلام شده است که بازی جدیدی از سری Adventure Time برای عرضه در سال ۲۰۱۸ میلادی در دست ساخت و توسعه قرار دارد. بر اساس گزارش وب‌سایت «یوروگیمر»، این بازی که با عنوان Adventure Time: Pirates of the Enchiridion شناخته می‌شود، جهان باز (Open World) خواهد بود و موضوع اصلی آن دزدان دریایی […]

به تازگی اعلام شده است که بازی جدیدی از سری Adventure Time برای عرضه در سال ۲۰۱۸ میلادی در دست ساخت و توسعه قرار دارد. بر اساس گزارش وب‌سایت «یوروگیمر»، این بازی که با عنوان Adventure Time: Pirates of the Enchiridion شناخته می‌شود، جهان باز (Open World) خواهد بود و موضوع اصلی آن دزدان دریایی است.

همانند The Legend of Zelda: The Wind Waker، در بازی مورد بحث هم بازیکنان کنترل یک کشتی از دزدان دریایی را در آب‌های Land of Ooo بر عهده خواهند داشت. شخصیت‌های قابل بازی Adventure Time: Pirates of the Enchiridion به این شرح هستند: فین (Finn)، جیک (Jake)، مارسلین (Marceline) و BMO. شرکت باندای نامکو (Bandai Namco) که انتشار این بازی را بر عهده دارد در این خصوص اعلام کرده است که بازیکنان در این بازی قادر خواهند بود تا قهرمانان خود، اقلام‌ها، جادوها، معجون‌ها و توانایی‌های شخصیت قابل بازی خود را ارتقا داده و با شخصیت‌های بد در مبارزاتی تاکتیکی و سریع، مقابله کنند. ظاهراً این بازی توسط استودیوی کلایمکس (Climax Studios) توسعه می‌یابد که پیش از این ساخت بازی‌هایی نظیر Assassin’s Creed Chronicles، Silent Hill: Origins و Shattered Memories را بر عهده داشته است.

در حال حاضر هیچ اطلاعات بیشتری درباره این بازی و حتی تریلری هم از آن منتشر نشده است، با این حال، بازی Adventure Time: Pirates of the Enchiridion برای عرضه در بهار سال ۲۰۱۸ میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی برنامه‌ریزی شده است. همچنین، ناشر دیگر این بازی یعنی Outright Games، یک مسابقه برگزار کرده است که علاقه‌مندان می‌توانند نام پیشنهادی خود را برای کشتی شخصیت فین انتخاب کنند و به دیگر نام‌های پیشنهادی رای دهند؛ از این نشانی می‌توانید در این مسابقه شرکت کنید.

منبع متن: gamefa