مایکروسافت رسماً اعلام نموده است که به‌روزرسان ایکس‌باکس وان ایکس The Witcher 3: Wild Hunt “به‌زودی” منتشر می‌گردد. طرفداران The Witcher 3: Wild Hunt مدتی است که انتظار به‌روزرسان مخصوص این عنوان برای ایکس‌باکس وان را می‌کشند اما خبری از سوی سی‌دی پراجکت رد نبود تا اینکه به‌تازگی، سایت رسمی مایکروسافت وضعیت این به‌روزرسان را […]

مایکروسافت رسماً اعلام نموده است که به‌روزرسان ایکس‌باکس وان ایکس The Witcher 3: Wild Hunt “به‌زودی” منتشر می‌گردد.

طرفداران The Witcher 3: Wild Hunt مدتی است که انتظار به‌روزرسان مخصوص این عنوان برای ایکس‌باکس وان را می‌کشند اما خبری از سوی سی‌دی پراجکت رد نبود تا اینکه به‌تازگی، سایت رسمی مایکروسافت وضعیت این به‌روزرسان را به “انتشار به‌زودی” تغییر داده است که این یعننی تا چند هفته‌ی آینده شاهد انتشارش خواهیم بود.

چند مدت قبل، سی‌دی پراجکت رد اولین جزئیات فنی The Witcher 3 برروی ایکس‌باکس وان ایکس را به اشتراک گذاشته بود و گفته بود:

با قدرت اضافی ایکس‌باکس وان ایکس، ما می‌توانیم The Witcher 3: Wild Hunt را با رزولوشن ۴K به نمایش بگذاریم درحالی که بهبودهای گرافیکی متعددی نظیر سایه‌ها، فیلترینگ بافت و بافت‌های باکیفیت‌تر و تقویت کامل در اجرا را ارائه دهیم. ما به لطف ۴K می‌توانیم ساخته‌های هنرمندانمان را با جزئیات بیشتری نمایش دهیم و تنها دارندگان تلویزیون ۴K از این رزولوشن بالاتر بهره نخواهند برد. بلکه به لطف Supersampling، این افزایش و جهش کیفیت در صفحه‌ی نمایش ۱۰۸۰p نیز مشهود خواهد بود.

The Witcher 3: Wild Hunt هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد. همچنین نسخه‌ی Game of the Year آن موجود بوده که شامل تمامی به‌روزرسانی‌ها و دو گسترش دهنده‌ی بزرگش یعنی Blood and Wine و Hearts of Stone می‌شود.

منبع متن: gamefa