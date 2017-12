استودیوی اینفینیتی وارد شعبه جدیدی را در لهستان افتتاح کرد

استودیوی اینفینیتی وارد سازنده اولین نسخه از فرانچایز Call Of Duty و همچنین عنوان Call of Duty: Infinite Warfare به تازگی شعبه جدیدی را در کشور لهستان افتتاح کرده است و آقای مایکل دبوت، مهندس ارشد رندرینگ این استودیو به عنوان مدیر استودیوی جدید فعالیت خواهد کرد. به تازگی استودیوی اینفینیتی وارد شعبه جدیدی از […]

استودیوی اینفینیتی وارد سازنده اولین نسخه از فرانچایز Call Of Duty و همچنین عنوان Call of Duty: Infinite Warfare به تازگی شعبه جدیدی را در کشور لهستان افتتاح کرده است و آقای مایکل دبوت، مهندس ارشد رندرینگ این استودیو به عنوان مدیر استودیوی جدید فعالیت خواهد کرد.

به تازگی استودیوی اینفینیتی وارد شعبه جدیدی از این استودیو را در شهر کراکوف لهستان تاسیس کرده است. به گفته آن‌ها این شعبه Infinity Ward Poland نام داشته و با شعبه اصلی این استودیو در لس آنجلس همکاری نزدیکی خواهد داشت. این موضوع به این معنی است که احتمالا این استودیو وظیفه داشته تا در ساخت بازی‌های Call of Duty با شعبه اصلی همکاری کند و به طور مستقل عنوانی را عرضه نخواهد کرد. آقای مایکل دبوت، مهندس ارشد رندرینگ استودیوی اینفینیتی وارد، به عنوان مدیر شعبه جدید این استودیو فعالیت خواهد کرد. وی در ساخت عناوین Call of Duty: Infinite Warfare و Call of Duty: WWII با استودیوی اینفینیتی وارد همکاری داشته و پیش از پیوستن به این استودیو، در استودیو‌های گوریلا گیمز و یوبی سافت مونترال سابقه فعالیت داشته است. آقای دبوت در صفحه شخصی خود در توییتر نیز به این نکته اشاره کرد که موقعیت‌های شغلی بسیاری در استودیوی شعبه لهستان وجود دارد و به همین منظور آن‌ها به زودی نسبت به استخدام افراد مستعد در این پست‌ها اقدام خواهند کرد ولی تا به این لحظه جزییات بیشتری از این موضوع در دسترس نیست.

همچنین آقای دیو استول، مدیر شعبه اصلی استودیوی اینفینیتی وارد در مصاحبه ای در ارتباط با افتتاح شعبه جدید این استودیو گفت:

بسیار مفتخر هستیم تا اعلام کنید که با افتتاح شعبه جدید این استودیو می توانیم فعالیت خود را گسترش دهیم. شعبه جدید، یک استودیوی تحقیق و توسعه در سطح جهانی خواهد بود و به این وسیله می توانیم از افراد مستعد در لهستان و توانایی‌های آن‌ها بهره بریم. این موضوع به ما اجازه می دهد تا موقعیت خود را به عنوان مورد اعتمادترین و حرفه ای ترین استودیو در صنعت بازی‌های ویدیویی مستحکم کنیم. ما به دنبال کار‌های بزرگی هستیم.

آخرین عنوان استودیوی اینفینیتی وارد Call of Duty: Infinite Warfare نام داشت که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد و هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. اگر چرخه سالانه انتشار فرانچایز Call of Duty همچنان ادامه داشته باشد، احتمالا نسخه بعدی این فرانچایز در سال ۲۰۱۸ توسط استودیوی تری آرک ساخته شده و اینفینیتی وارد نیز Call of Duty 2019 را خواهد ساخت.

منبع متن: gamefa