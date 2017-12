تاسیس شعبه جدید استودیو Infinity Ward در لهستان

کمتر کسی پیدا می‌شود که با نام Infinity Ward آشنا نباشد، استودیویی که با ساخت بهترین نسخه‌های سری بازی محبوب Call of Duty به شهرت بسیار بالایی دست پیدا کرد. حال به‌تازگی این استودیو صاحب نام اقدام به تاسیس شعبه جدیدی در کشور لهستان کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، شرکت Activision که مالک استودیو Infinity Ward محسوب می‌شود هدف از ایجاد این شعبه جدید در شهر کراکف کشور لهستان را پایگاهی جهت تحقیق و توسعه (R&D) قلمداد کرد.

در همین خصوص آقای "دیو استول" (Dave Stohl)، رئیس استودیو Infinity Ward گفت:

"ما از اینکه توانستیم شعبه جدیدی در لهستان تاسیس کنیم بسیار خشنودیم چرا که می‌توانیم به توسعه و گسترش کارهایمان بپردازیم."

آقای استول این شعبه جدید را مکانی جهت تحقیق و توسعه در سطح جهانی معرفی کرد و ضمن امیدواری از پیشرفت‌های حاصل Infinity Ward به مخاطبین گفت:

"ما امیدواریم که بتوانیم از افراد ماهر و خلاق محلی لهستان استفاده‌های لازم را ببریم. به عنوان مثال می‌توان به آقای مایکل دروبونت" (Michal Drobot) اشاره داشت که مهندس رندرینگ بوده و قرار است در شعبه جدید ما به فعالیت بپردازد."

البته لازم به‌ذکر بوده که آقای دروبونت در سال 2014 به استودیو Infinity Ward پیوسته بود و در ساخت عناوینی همچون Call of Duty: Infinite Warfare و Call of Duty: WWII نیز مشارکت داشت. در کارنامه وی قبل از پیوستن به Activision حضور در استودیو Guerrilla Games و Ubisoft Montreal جهت ساخت دو عنوان Killzone و Far Cry دیده می‌شود.

باتوجه به اینکه ساخت نسخه‌های مختلف Call Of Duty بر عهده سه استودیو متفاوت است می‌توان انتظار عرضه نسخه بعدی از سوی Infinity Ward در سال 2019 عرضه شود. این در حالی بوده که احتمال می‌رود نسخه Black Ops 4 در سال آینده میلادی توسط Treyarch منتشر شود.

