ترانه های نارنجی پاییز… | معرفی و رونمایی از کاور شماره هفدهم مجله گیمفا دیجیتال

عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما دوستان، همراهان و یاران همیشگی وبسایت گیمفا که همواره و همیشه و در هر حال حامی سایت خود بوده و در راستای اعتلای نام گیمفا حداکثر کمک را به دست اندرکاران سایت خودتان داشته اید. امیدوار هستم که همیشه خوب و خوش و سلامت بوده و از زندگی خود چه در دنیای بازی های رایانه ای و چه در واقعیت، راضی باشید. سیل بازی های اوایل پاییز سرانجام تمام شد و دیگر داریم کم کم با این فصل نارنجی خداحافظی می کنیم تا وارد فصل سفید برف شویم. امیدوارم که در پاییز توانسته باشید بازی های محبوب خودتان را در بین عناوین پرتعدادی که منتشر شدند، تجربه کرده و از بازی کردن آنها حداکثر لذت را برده باشید زیرا در این فصل برای هر شخصی حداقل یکی دو بازی محبوب منتشر شده و می شود. در این مدت و در فصل پاییز در وبسایت گیمفا خوشبختانه موفق شدیم تا تمامی بازی های جدید بسیار پرتعداد و حتی مستقل باکیفیتی که عرضه شدند را به موقع برای شما نقد کنیم (حتی گاها به دو ضورت متنی و ویدئویی) و بازی های آینده را نیز با مقالات پیش نمایش و اولین نگاه پوشش دادیم و علاوه بر معرفی بازی های قدیمی که خیلی ها نمی شناختند در بخش روزی روزگاری، فرصت کردیم تا کلی هم ۱۰ برترهای جذاب و سری مقالات برترین بازی های کمپانی های بزرگ را نیز برایتان قرار دهیم تا بخوانید و لذت ببرید. اما همه این کارها و فصل شلوغ پاییز هم باعث نشد تا از خلق مجله ای زیبا و با کیفیت در پاییز برای شما عزیزان دست بکشیم. بنابراین تیم تحریریه گیمفا علاوه بر نوشتن کلی مقالات برای سایت، تعداد زیادی مقاله را نیز برای شما عزیزان برای قرار گرفتن در مجله هفدهم و شماره پاییز گیمفا به رشته تحریر در آورده اند تا شما عزیزان از خواندن مجله نیز لذت ببرید و شاهد مقالاتی کاملا متفاوت با سایت در آن باشید. به این امید که این تلاش بسیار زیاد و شبانه روزی تیم تحریریه گیمفا مورد توجه شما عزیزان واقع گردد و با این کار توانسته باشیم تا تنها کمی از لطف و محبت شما عزیزان را جبران نماییم.

شماره شانزدهم مجله گیمفا که در فصل تابستان برای شما عزیزان منتشر گردید، خوشبختانه بازخوردهای بسیار خوبی را نیز دریافت نمود. حال نوبت به ۳ ماهنامه پاییز رسیده است و شماره هفدهم مجله اختصاصی گیمفا. در این شماره نیز سعی کرده ایم تا با بالابردن کیفیت، مجله ای پر و پیمان با محتوای مفید را برای شما عزیزان آماده نماییم. در این مطلب قصد داریم تا از کاور مجله هفدهم گیمفا رونمایی کنیم تا اشتیاق شما برای دانلود آن در شب یلدا که زمان انتشار مجله است بیشتر شود. برای کاور این مجله دست روی یکی از برترین عناوین سال ۲۰۱۷ و سبک وحشت بقا گذاشتیم که طرفداران بسیار زیادی نیز دارد و بسیاری از تجربه این عنوان زیبا لذت برده و البته حسابی ترسیده اند و قبلا نیز نقد متنی و ویدئویی این بازی را در گیمفا تقدیم شما عزیزان کرده ایم. بله منظور ما بازی The Evil Within 2 است که این بار کاور مجله هفدهم گیمفا را با یک طرح فوق العاده به مانند همیشه از آقای فرزین سلیمی، گرافیست ماهر و خبره سایت، به تسخیر خود در آورده است و امید داریم که شما نیز از دیدن این کاور زیبا لذت ببرید و از آن رضایت داشته باشید.

در مجله هفدهم گیمفا مطالب بسیار زیادی را مطالعه خواهید کرد که از آن جمله می توان به نقد و بررسی عناوینی مثل The Evil Within 2 و Destiny 2 و Cup head و Gran Turismo Sport و همین طور پیش نمایش بازی هایی مثل Far Cry 5 و Ni no Kuni II: Revenant Kingdom اشاره کرد که امیدواریم موجبات رضایت شما عزیزان را فراهم آورد. همچنین مقاله ای ۱۰ برتر در مورد ترسناک ترین بازی های تاریخ و مقاله ای جانبی در مورد بررسی دلایل درآمدزایی شگفت انگیز بازی های موبایل را نیز برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم. همان طور که خدمت شما عرض کردم مجله هفدهم گیمفا که پنجمین شماره از سری جدید آن محسوب می شود را می توانید در شب یلدا و به عنوان هدیه شب یلدای گیمفا به شما عزیزان از وبسایت گیمفا دانلود نمایید. بیشتر از این سرتان را درد نمی آورم و در ادامه شما را به تماشای کاور شماره هفدهم مجله دیجیتالی گیمفا و برخی از صفحات آن دعوت می کنم. باشد که از این مجله راضی باشید که رضایت شما هدف اول و آخر من است و قطعا به خاطر شماست که امروز نام گیمفا می درخشد.

کاور رسمی شماره هفدهم مجله گیمفا دیجیتال:

مدیر مسئول: کسری نراقی

سردبیر: سعید آقابابایی

طراح و صفحه آرایی: فرزین سلیمی

اعضای تحریریه مجله: سعید آقابابایی، میثم عبداللهی پور، حسین غزالی، امیر مهدی نامجو، حسین صدری، رضا توکلی، محمدحسین باجلان

برخی از مطالبی که در این شماره می خوانید:

نقد و بررسی ها:

The Evil Within 2

Destiny 2

Cup head

Gran Turismo Sport

و …

پیش نمایش ها و اولین نگاه:

Far Cry 5

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

و …

مقالات:

ترسناک ترین بازی های تاریخ

بررسی دلایل درآمدزایی شگفت انگیز بازی های موبایل

برخی صفحاتی که در مجله خواهید دید

( به علت حجم بالای تصاویر، در جهت بارگزاری سریع تر از کیفیت تصاویر کاسته شده است )

