سازنده و ناشر LEGO Marvel Super Heroes 2 یعنی Traveler’s Tales و Warner Bros. Interactive Entertainmentُ، بسته‌ی دانلودی Guardians of the Galaxy Vol. 2 را برای این عنوان به انتشار رسانده‌اند.

این بسته همان‌طور که از نامش مشخص است، شامل محتویاتی از فیلم Guardians of the Galaxy Vol.2 می‌شود. سطح جدیدی با الهام از صحنه‌ی آغازین این فیلم و شخصیت‌های Kraglin ،Stakar Ogord ،Tullk ،Ego ،Rocket Racoon و Star-lord از محتویات این بسته‌ی دانلودی جدید هستند.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 هم‌اکنون با قیمت ۳ دلار در دسترس قرار دارد اما اگر سیزن‌پس بازی را خریداری کرده باشید، می‌توانید این بسته را به‌صورت کاملاً رایگان دانلود کنید.

LEGO Marvel Super Heroes 2 در حال حاضر در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوئیچ بوده و محتوای دانلودی جدید آن یعنی Guardians of the Galaxy Vol.2 نیز برروی تمامی این پلتفرم‌ها موجود است.

منبع متن: gamefa